台、美跑壘訓練的最大差異：「事後補救」的訓練方式，與缺乏「系統性學習」

文／許峰賓、周思齊

PART4 世界棒球經典賽的啟發

從基礎打底的四階段學習

我認為小聯盟分成七個層級這段模式是有跡可循的，我將其分為「學習」、「力行」、「策略運用2A」與「鬥智3A」四個階段，可以說這些階段就是從基礎開始到準備進入大聯盟的進程。在新人聯盟、高階新人聯盟、短期1A、1A這幾個階段，都是屬於學習較多的部分；高階1A與2A則是身體力行的階段；2A也會開始加入策略運用；3A階段的選手則已經相當成熟，是屬於鬥智的階段。

舉例來說，一開始在比較低階的層級（新人聯盟、高階新人聯盟等），都是著重在基礎的學習，例如看情蒐資料、各類紀錄表、戰術與暗號等；第二階段就會進入到親身實踐，學習如何將自己所學的身體力行，並且駕輕就熟的運用在比賽中，因此會有比較多時間學習身體的運用能力；接下來面對的就是如何策略性的使用，在哪個時間點、該怎麼做，可以幫助球隊贏球；進入了判斷思考的領域。第四階段就是與對手進入鬥智的狀態，要去思考對手會用什麼樣的策略、戰術，我方該怎麼面對與攻破，將這四個階段熟練之後，才有進入大聯盟戰場的基礎能力。

因為小聯盟有這樣比較完善的訓練系統，因此似乎比較少在大聯盟看到所謂的「低級失誤」，畢竟在小聯盟訓練的過程中，是逐步地、一關一關往上升級。就好像品管一樣，這關通過了才進入下個關卡，有需要加強改善的地方就停下來調整。

美台跑壘訓練差異

小聯盟的跑壘訓練是融入在每天的訓練課表裡，跟打擊訓練的組別相互搭配，讓打者有一些情境或戰術去執行，例如打帶跑、內野的趨前，或是內野退後守備，然後搭配打者在這些狀況下練習，讓跑者在壘上做相對應的跑壘。這個訓練方法的好處在於，打者和跑者都知道現在要做什麼，打者要做出最有利的打法，而跑者則要判斷打者擊出來的球並做出應對。這是一個滿棒的組合，因為整合了兩個部門的訓練，而且融合在每天的打擊訓練裡，就能減少額外的跑壘訓練時間。

在美國的訓練中，教練團會先盡可能的模擬出所有狀態，也就是說，球員在訓練時有各種情境的模擬，接下來就是看不同的情境下，在技術上能夠執行到什麼程度，藉由這樣的模式培養球員的判斷力。

為了讓球員可以應付各種狀況，教練團會將很多不一樣的情境拆分得很細微，包括：擊完球後該如何起跑；起跑的角度；一壘安打、二壘安打時，起跑的路線如何安排；在各個壘包時，要注意哪些事項，例如離壘的角度、離壘的方式、回壘的方式，還有不同戰術相對應的跑法。

教練解說完後，會讓球員了解如何執行這些觀念，之後再將這些情境放到訓練中，球員便能對各種可能的狀況有更多預判。當把所有可能發生的因素都整理出來也沙盤推演過，犯錯的機率當然就會大大下降。犯錯通常就在於不了解或是根本不知道，又或是不夠熟練等三種可能性。

然而在台灣，比較常見的是球員對於很多模式或情境可能根本不了解，也從來沒受過相關的訓練或指導。常是選手犯錯之後，再從結果論反推當下該如何跑，因此「事後補救」是台灣普遍的訓練方式。另一方面，我們又沒有把這些補救動作系統化整理起來編成教材，讓選手可以做事前預防的動作，我覺得這是台灣和美國差異比較大的地方。也由於台灣缺乏跑壘基礎教材，所以很難提供系統化的跑壘訓練。

借鏡美國的學習經驗

在美國擔任客座教練時，可以說就像劉姥姥逛大觀園一樣，畢竟過去台灣的訓練資源並不是那麼充沛，即使台灣近年在相關的資源投入不少，但若要跟美國比較，依然有著一段不小的距離。光以球場來說，我們有個國際標準球場能訓練就覺得很幸福了，但到美國參加了當地的訓練，就會知道一個球場其實就只是低標、一個球隊的基本配備，有兩個或以上的球場，才能充分提高訓練效率，而美國的春訓基地甚至配置六個以上球場提供球員練習。

回頭看看我們，台灣近年的二軍農場才剛比過去有多一點改善，也更加有規模，但若跟美國小聯盟比，還差了一大段距離，更不用說相關的硬體設備也還有很大的進步空間，對比美國球隊春訓時有六個球場運用、提高訓練效率，台灣目前的職棒球隊還不是每支球隊都有完整的春訓球場。

此外，我們目前的基層訓練幾乎都專注於投打的訓練，以守備訓練來說，需要投入的訓練人力較多，成本也較高，相對於投打花費的訓練時間比例就低了，更不用說專注在跑壘訓練上的時間，那更是少之又少。

從訓練即時的效果來看，大家還是以強化打擊為優先，因為打者只要經常做打擊訓練，熟能生巧，就有機會提升能力。甚至在打擊訓練上，能夠使用機器取代投球進行，訓練的場地限制也比較小。但守備、跑壘相關的訓練，不但需要空間，還要有適合的場地，甚至紅土與草皮的不同也會影響訓練的細節。台灣的球隊資源並沒有這麼充足，這部分的練習就會比較匱乏。

簡單來說，目前在台灣是投打訓練優先、第二是守備，幾乎沒有其他時間與資源投入在跑壘訓練。當初出國學習，就希望能將國外的跑壘教材帶回來，融會貫通後，拆解成初階、中階、高階，特別是初階的部分，必須在基層就開始推廣與訓練，如此一來，有了跑壘教材與工具，才有辦法進行系統化的訓練，有系統才能成就台灣的棒球文化，基礎打好了，才能在系統的訓練上注意相關細節，將跑壘的水準往上提升。

●本文摘自臺灣商務印書館出版之《圖解跑壘學全書：要得分，就得學會怎麼跑壘》。