《異數》作者葛拉威爾新作 《失控的轟炸》　探討美軍「無差別轟炸」戰略祕辛

文／時報出版編輯部

俄烏戰爭至今未平，俄軍曾為了早日結束戰爭而採行「無差別轟炸」，當代高精準武器也能對指定目標進行「精準轟炸」。加拿大籍暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）新作《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》（The Bomber Mafia）用生動故事談起二戰期間美軍戰略的更迭，精準轟炸能減少無辜平民的傷亡，無差別轟炸則可使敵軍更快投降，《失控的轟炸》將以嶄新視角重新探討：為了贏得戰爭，領導者會做出什麼樣的選擇？

兩次世界大戰的殷鑑不遠，俄烏戰爭再次讓我們想起戰爭的殘酷與可怕。因《引爆趨勢》、《異數》等暢銷作品享譽國際，曾入選《時代》雜誌百大影響力人物、被譽為「21世紀彼得．杜拉克」的暢銷作家葛拉威爾，在最新著作《失控的轟炸》提及對戰爭的看法：「只要是戰爭，就沒有不荒謬的。」他認為二戰期間太平洋戰爭的殘酷遠超乎世人想像。美國與日本的激烈交戰，讓原先只預期轟炸6座日本城市的戰略，轉變為對67座大小城市的失控轟炸，甚至波及當時屬於日本殖民地的臺灣。

「被《時代》雜誌形容為說故事天才的葛拉威爾，有別於成名作《引爆趨勢》，這次說的是二次大戰的歷史故事。」時報出版董事長趙政岷說：「在1945年3月9日，美軍在3小時內投下1665噸的燒夷彈，將以木造房為主的東京，化為人間火海地獄。對照如今俄羅斯入侵烏克蘭的濫轟濫炸，科技與軍事的發達，正更殘酷地考驗著人性。」

麥爾坎．葛拉威爾所有著作的實體書大集合（左上起）《引爆趨勢》、《異數》、《決斷２秒間》；（左下起）《解密陌生人》、《失控的轟炸》、《以小勝大》。（圖／時報出版 提供）

我們會選擇讓戰爭更人道的科技，或是敵不過想求勝的人性？

《失控的轟炸》書中描述，第一次世界大戰帶給人類慘痛的教訓，1930年代有群擁抱理想的「轟炸機黑手黨」相信，新科技「飛機」得以促成「更好的」戰爭。「精準轟炸」代表戰爭史上的強大夢想：如果飛機可以從三萬英尺的高度炸掉一個木桶，那就不需要軍隊，不需要送年輕人去戰場上犧牲，也不用任由城市變成廢墟了。支持精準轟炸理念的漢賽爾將軍認為：「只要你除掉對的目標，那敵國的戰爭經濟就有可能全面癱瘓。」精準轟炸可以縮小戰爭影響的範圍，讓戰爭變得更加「人道」。

不過二戰期間的戰爭科技技術，還無法實踐這個美好的理想──炸彈瞄不準，使得轟炸機黑手黨的理念不斷受到質疑與挑戰。擁有豐富前線經驗、務實的李梅將軍被派來化解戰事膠著，他覺得生靈塗炭的關鍵不在戰爭用的技術，而在於戰爭的長度。如果真的在意敵國百姓所受的荼毒，那打起仗來就更要狠、更要果決，他說：「如果空襲照我的意思成功了，我們就能縮短這場戰爭。」接任指揮官的他，主導了二戰末期美軍對日本的「無差別轟炸」，日後也成為戰功彪炳、空軍史上的傳奇飛將軍。

本書唯一的缺點，就是它的篇幅不是兩倍長

當代大師葛拉威爾擅長用獨到的眼光洞察社會趨勢，他在《失控的轟炸》前言提到：「這本書談的是我著迷的故事。」歷史系畢業的他，選擇挑戰與過往社會科學領域截然不同的題材，他用新穎視角、報導文學的優美筆法探討極具爭議的二戰事件。《紐約時報》編輯選書讚譽：「本書唯一的缺點，就是它的篇幅不是兩倍長。」

書名：《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》作者：麥爾坎．葛拉威爾 Malcolm Gladwell出版社：時報出版出版時間：2022年4月26日

時報出版趙政岷董事長讀完這本書後感嘆：「為什麼求勝的意志要高過對生命的尊重？這並不是場電玩遊戲，而是一條條活生生的人命，這樣不具人性的人與無差別攻擊的病毒有什麼不同？」他也期待：「但願透過閱讀這本書，可以幫助大家在疫情與戰爭中，更加體會生命的可貴，珍惜自由與自在的價值。」

暢銷作家麥爾坎．葛拉威爾（Malcolm Gladwell）新作《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜》（The Bomber Mafia）（時報出版）已於2022年4月26日起在各書店上市；亦有電子書版本，精彩故事將帶領讀者省思戰爭的殘酷與和平的可貴。

●本文推薦書由時報出版於2022年4月26日上市新書《失控的轟炸：人道與人性的交戰，造就二戰最漫長的一夜 （含8頁珍貴歷史圖片）》。