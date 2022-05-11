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你的特點是什麼？每個人都是獨一無二，即使雙胞胎，也有迥異個性、喜好　

聯合新聞網 / 暖暖書屋
書名：《刺蝟兄弟吵架了》 作者：劉佳瑜 出版社：暖暖書屋 出版日期：2022年5月
書名：《刺蝟兄弟吵架了》
作者：劉佳瑜
出版社：暖暖書屋
出版日期：2022年5月

文／好大一間

獨一無二與自我肯定

刺蝟哥哥亞瑟與弟弟布魯斯，

兩兄弟長得幾乎一模一樣，

每天也都一起做同樣的事。

漸漸地，他們開始有些不開心，

總覺得這樣的自己一點也不特別。

終於有一天，

亞瑟與布魯斯吵架了，

刺蝟爸爸跟媽媽是用什麼方法來解決問題呢？

作者佳瑜的插畫總是伴隨著溫暖的陽光氛圍，可愛的動植物造型讓人感到喜愛，使用色鉛筆作畫慢慢堆疊細膩和諧的畫面。文/Izzy Wei 平面插畫工作者
作者佳瑜的插畫總是伴隨著溫暖的陽光氛圍，可愛的動植物造型讓人感到喜愛，使用色鉛筆作畫慢慢堆疊細膩和諧的畫面。文/Izzy Wei 平面插畫工作者

孩子們的日常爭吵想必是每個父母頭痛的課題，藉由「刺蝟兄弟吵架了」看看要怎麼引導孩子們接受及尊重每一個都很特別的生命。文/Izzy Wei 平面插畫工作者
孩子們的日常爭吵想必是每個父母頭痛的課題，藉由「刺蝟兄弟吵架了」看看要怎麼引導孩子們接受及尊重每一個都很特別的生命。文/Izzy Wei 平面插畫工作者

每個人都是獨一無二的個體，即使是雙胞胎，也會有不同的個性及喜好。

你的特點是什麼呢？

完整的人格特質是由很多的完美、不完美、優點及缺點組成。

你喜歡這樣的自己嗎？

喜歡的部分，請繼續保持；

不喜歡的部分，有試著想要調整嗎？

無論你跟別人一樣或是不一樣，其實都沒關係，很多的一樣與很多的不一樣，總是會組成一個最棒的自己。

每件事情的發生都有其存在的意義，並沒有絕對的對與錯。主要的關鍵在於人，大人的態度往往會影響孩子的想法，甚至決定他們未來將會如何看待自己與這個世界。

將可愛的小動物擬人化，引起孩子的閱讀興趣，增加故事的趣味性。圖文/好大一間
將可愛的小動物擬人化，引起孩子的閱讀興趣，增加故事的趣味性。圖文/好大一間

想告訴孩子的道理，用圖文更勝於口頭說教，潛移默化影響孩子的思考，經由練習可以得到正向反饋。文/Izzy Wei 平面插畫工作者
想告訴孩子的道理，用圖文更勝於口頭說教，潛移默化影響孩子的思考，經由練習可以得到正向反饋。文/Izzy Wei 平面插畫工作者

作者佳瑜喜歡揮灑色彩，享受編織故事，感受生活中無時無刻上演的小劇場，咀嚼這踏實的美好。 兩個刺刺頭小男孩的媽媽，每天被崩潰轟炸著，只好藉助畫筆，把我們的日常融入繪本中，持續「畫」悲憤為力量。圖文/好大一間
作者佳瑜喜歡揮灑色彩，享受編織故事，感受生活中無時無刻上演的小劇場，咀嚼這踏實的美好。 兩個刺刺頭小男孩的媽媽，每天被崩潰轟炸著，只好藉助畫筆，把我們的日常融入繪本中，持續「畫」悲憤為力量。圖文/好大一間

《刺蝟兄弟吵架了》新書分享會

時間：2022/ 08/07(日) 15:00-16:00

地點:：信義店兒童館

歡迎親子閤家一起來參加【說故事活動】，還有作者佳瑜【簽書活動】喲，免費活動報名詳情:連結

●本文推薦書由暖暖書屋出版之《刺蝟兄弟吵架了》。

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