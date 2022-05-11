你的特點是什麼？每個人都是獨一無二，即使雙胞胎，也有迥異個性、喜好
文／好大一間
獨一無二與自我肯定
刺蝟哥哥亞瑟與弟弟布魯斯，
兩兄弟長得幾乎一模一樣，
每天也都一起做同樣的事。
漸漸地，他們開始有些不開心，
總覺得這樣的自己一點也不特別。
終於有一天，
亞瑟與布魯斯吵架了，
刺蝟爸爸跟媽媽是用什麼方法來解決問題呢？
每個人都是獨一無二的個體，即使是雙胞胎，也會有不同的個性及喜好。
你的特點是什麼呢？
完整的人格特質是由很多的完美、不完美、優點及缺點組成。
你喜歡這樣的自己嗎？
喜歡的部分，請繼續保持；
不喜歡的部分，有試著想要調整嗎？
無論你跟別人一樣或是不一樣，其實都沒關係，很多的一樣與很多的不一樣，總是會組成一個最棒的自己。
每件事情的發生都有其存在的意義，並沒有絕對的對與錯。主要的關鍵在於人，大人的態度往往會影響孩子的想法，甚至決定他們未來將會如何看待自己與這個世界。
《刺蝟兄弟吵架了》新書分享會
時間：2022/ 08/07(日) 15:00-16:00
地點:：信義店兒童館
●本文推薦書由暖暖書屋出版之《刺蝟兄弟吵架了》。
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