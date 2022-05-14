商用日文老卡關？ 專家也愛用的「標題撰寫」3步驟大公開！

文／田口真子

專家也愛用的「標題撰寫」3步驟

我們該如何選擇標題的訊息呢？我相信各位現在心中應該會浮現各種疑問，譬如「就算要選1個，但想說的事情好多選不出來」或「不知道哪項訊息才能打動對方」。沒有任何頭緒，突然就要鎖定1個訊息並非易事。因此這邊就介紹一個許多文案寫手都會採用的標題撰寫法。想要精選1個訊息，創造打動人心的標題，有以下3個步驟。

①開展

首先，將你想表達的事情全部寫出來。在這個步驟，盡可能地把所有能想到的事全部寫出來。絞盡腦汁寫完後，將不同項目分門別類（如果先寫在便利貼上，這時就很方便進行分類）。請將內容相近的項目集合在一起。這個動作稱為「島嶼分類」。分類後腦中自然就能浮現每個類別的標題，譬如這個島是「價格」，那個島是「健康取向」等等。在這個階段，不論增加多少想表達的事情都沒關係，這有助於選出更好的訊息。

（圖：Shutterstock.com）

②選擇

寫好想表達的事並分類後，就從中選擇其中1個一定要傳達給對方的類別。可以套入各種基準來思考，譬如「最突出的提案內容是哪個？」或「最適合對象的是哪個？」此時尤其重要的基準，就是考量到「目標（Persona）」。在製作廣告時，皆會根據市場調查的資料，極為具體地描繪Persona。年齡、職業、收入、家庭成員、興趣、煩惱、期待的事物等等，當我們在做選擇時，需要徹底且詳實地勾勒1個人的人物形象，才能選出最適合對方的訊息。

（圖：Shutterstock.com）

③打磨

最後，將選好的訊息雕琢為適合標題的1句話，打磨語句時，要思考什麼事情可以打動「讀者」。以企劃書而言，打動具有決定權的上司很重要，因此可以使用吸引上司注意力的關鍵字。而如果是網路報導或商家的產品標題，那對方就是消費者，此時依照類別與顧客Persona選用合適的語句，就是相當重要的準則。

（圖：Shutterstock.com）

另外，想撰寫標題，還有「廣告」這個最棒的範本可以參考，重點是全部都免費。如果看到感覺很有趣、很喜歡的廣告標語，不妨做個筆記。在撰寫標題這種必須簡短有力的句子時，這些筆記一定能派上用場。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《60字法則商用日語文章術》。