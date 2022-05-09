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一份真正的自我照顧清單《你不在，悲傷的我這樣生活》

聯合新聞網 / 方舟文化
書名：《你不在，悲傷的我這樣生活：當心神離線、情緒潰堤，幫你找回所有需要的愛與寬容，守護生命中難以承受之慟【一書一手札】》 作者： 梅根．德凡 出版社：方舟文化／讀書共和國 出版時間：2022年4月13日
書名：《你不在，悲傷的我這樣生活：當心神離線、情緒潰堤，幫你找回所有需要的愛與寬容，守護生命中難以承受之慟【一書一手札】》
作者： 梅根．德凡
出版社：方舟文化／讀書共和國
出版時間：2022年4月13日

文／梅根．德凡

一份真正的自我照顧清單

在社交媒體上搜尋「自我照顧」（Self-care）一詞，會搜尋到很多水療日的建議和圖片。水療可能很不錯，但是作為自我照顧的代表形式，它們所能提供的選擇真的很有限。水療日這些建議假設每個人只要好好做個足部保養，就能得到滋養和恢復；並且暗示做好臉部保養，再來一杯完滿的綜合果汁，這個世界就能變得美好。這些經常被提出來的自我照顧想法同時也假定了某種程度的財富或門路，這可不是每個人都擁有的—你需要更好的選擇。

在你感到疲憊的時候，良好的自我照顧方案可以幫助你得到休息和充電，定期的自我照顧也可以讓你不至於耗盡精力。正如教育工作者凱特‧肯菲爾德（Kate Kenfield）所建議的，合意的自我照顧可以幫助你重新振作，讓你能夠以你最想要的方式參與生活。它讓你用技巧和寬容來面對充滿挑戰的情況；它讓你能夠現身並繼續前進。

定期的自我照顧更像是一種可行的實踐，而不是一次性的活動。當你擁有選項時，選擇照顧自己就會變得容易多了。在你有需要之前，先弄清楚什麼才是真正的自我照顧，這是你送給自己的大禮。

這裡提供一些水療約會之外的自我照顧點子—

養成「問自己需要什麼」的習慣。某天，它可能是身體運動；另一天，它可能是用來反思和探索個人情緒的時間與空間—你不問就不會知道。

尋求觸覺上的舒適，如：按摩、熱水澡或是一雙暖和的襪子。

見證或參與一些好玩的事，如：帶狗狗去海灘跑步、觀看以水獺為主角的影片、跳一支你所能想得出來最可笑的舞……任何可能讓人表現出一點傻氣的東西。

去一個美麗的地方。擬一張可供你選擇的地方清單，列出特定的美術館、大教堂、植物園或公園等。

給自己規律的時間創作。把你最愛的美術用品收在一個盒子裡，這樣一來，你需要用到的時候就不必再去找。即使只是幾分鐘的畫圖和塗鴉也能幫助你放慢腳步和減壓。

取得連結。花時間與對的人在一起，可以補充你的精力。列一張友人名單，列出見得到面和能線上聯繫的朋友。記住，人各有所長。當你感到悲傷，需要人傾聽時，某個朋友可能很合適；在你焦躁不安和需要冒險的時候，另一個朋友可能更合適。

寬容是一切

你所過的生活並不容易。寬待自己並不會改變悲傷本身，但是會使你的思想和你的心輕鬆些。

麻煩的是……寬待自己是最難做到的事情。即使是遇到全世界最鐵石心腸的人，我們也能寬容對待，但是說到對自己的寬容呢？不，不。我不能寬待自己。否則豈不是太輕易放過自己了。

如果你對於寬待自己這個想法極度反感，你並不孤單。這對誰來說都很難。

就因為寬待自己是如此難以做到，所以每天都能有些有形的提醒，是很重要的。試試寬容點，只要幾分鐘就夠了。即使做不到一路堅持到底，也要朝它努力。讓自己轉向寬容的方向，堅持住。

你今天待己以寬時，是什麼樣子呢？就在這一刻？

如果要你寫一份自我照顧宣言，它會包含什麼？

在治療中，我常提醒人們注意飛航安全的這個比喻：「在遇到麻煩或危險的時候，先戴上自己的氧氣罩，再試著去幫助別人。」在你的悲傷中，你必須把自己放在第一位。為了生存下去，你必須堅決關愛自己。

●本文摘選自方舟文化出版之《你不在，悲傷的我這樣生活》。

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