高敏族必讀！《共感人365天療癒處方》天天陪你釋放過載壓力

文／茱迪斯．歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）

【5月16日】

消除殘留的能量

即便互動結束，你身上依然有殘餘的能量。你是否有過這樣的經驗：與朋友度過愉快的午後，接下來的幾小時心情還是很好？碰到焦慮的人，隔天仍感受到他們的焦慮？

「能量宿醉」是指遇見某個人後，即使源頭已經離開，負面的影響仍殘留在你身上。就算你與某人設下良好的界限，事後卻繼續胃痛，或是感受到從他們身上吸收的疲憊。在那樣的時刻，可以泡澡或淋浴，讓水帶走滯留的能量。也可以焚燒鼠尾草或甜草，清理空間裡負面或滯留的感受（詳見4月20日）。此外，深呼吸練習也能去除所有不愉快的感受。淨化全身與實體空間後，能量宿醉就會消失。

今日的自我喊話 如果我有能量宿醉，我知道這個感受是真的。我會採取步驟，清理殘留的情緒或壓力。

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【7月27日】

人間學校的目的

我認為人間是一所學校，我們的靈魂有機會在這裡以肉體的方式修行，趁機治療貪嗔痴，學習在逆境中帶給自己力量。佛陀說：「生即是苦。」此生也是一個機會，學著用慈愛面對自己的苦難，對他人抱持同理心。每個人都盡力了。我們都有自己要面對的挑戰。

人間尚未脫離矇昧，同時有光明與黑暗。我們可以利用自我療癒的鍊金術超越苦難。當你下定決心打開你的心，接受你的共感天賦，你就會成為鍊金師，治癒自己陰暗的一面，包括你的恐懼。世上會發生不好的事嗎？當然會。然而，你可以帶來更多光，帶來深層的療癒，避免陷入恐懼。開發共感力，相信善的驚人力量，就能改變自己與世界。

今日的自我喊話 我會把一生的遭遇當成在世上的修行，變得更慈愛、更有智慧。

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【10月8日】

馴服自我

自尊心同時具有光明面與黑暗面。從正面的角度來看，自尊心讓你強烈意識到自己，提供追求夢想所需的自信。當自尊心薄弱，你會缺乏決心，無法創造自己熱愛的生活。然而，失控的自尊心將造成自私、浮誇與傲慢，永遠感到自己很重要、自己是對的，導致人們對你敬而遠之，而你對他人抱持同理心的程度也會有限。別讓過度的自尊心主導你的生活，聽不見神靈的聲音。

你要馴服自我，意思是既要運用自尊心的正面特質，也要退一步觀察自我膨脹的時刻。如果發覺自我開始膨脹，訓練它退回來。我學習道法時，馴服自我的練習是以正念觀照自我，留意哪些事會刺激它，不斷藉由冥想或反省回到自心。記住，自我源自你的頭腦，有著種種的不安與害怕，而謙遜源自你的心。

今日的自我喊話 我不會讓自尊心掌控我的人生。我以慈愛之眼看著自我，在自我失控時加以馴服。

書名：《共感人 365 天療癒處方》作者：茱迪斯．歐洛芙醫學博士（Judith Orloff, MD）出版社：大塊文化出版時間：2022年3月26日

四季皆可使用的全年寶典

春天：重生、成長、復甦

春天是萬物復甦的季節，寒氣退去，黑暗消失，白日延長。大自然的世界從休眠與冬眠中醒過來，百花齊放，芬芳撲鼻，五彩繽紛，喜悅降臨。「風」這個元素象徵著春天，代表著輕盈與卸下負擔。

共感人也會在春天充滿朝氣。你感受到希望、純潔，以及大自然美景帶來的正能量。共感人喜愛花園、鳥鳴、陣雨過後的彩虹，以及新鮮的翠綠草地。春天是許多動物交配的季節，雨水注入，小溪高漲，生機蓬勃。

春天讓你重新開始，這個季節象徵改頭換面、第二次機會、創意點子、畢業與婚禮。你再次帶著熱情追尋夢想，抓住點燃創意火花的好機會。此外，你也可以養成新習慣，除舊布新，不陷在昔日遇到的阻礙，再度凝望春日與未來光明的一面。

共感人會碰上的挑戰是這個季節動能太強，你被帶著走，失去平衡，一下子跳進新關係、新戀情、新計畫，有可能變得過度理想主義，或是許下過多的承諾，缺乏獨處時間將使你精疲力竭。

平衡是你的健康關鍵。大自然會在春分那一天展示最完美的平衡，晝夜等長。別忘了仿效春分的精神，不偏不倚，恰到好處。

●本文推薦書由大塊文化出版之《共感人 365 天療癒處方》。