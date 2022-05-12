回到恐龍時代，臺灣找到最早化石有恐龍嗎？

文／賴祥蔚

回到恐龍時代的臺灣，會看見什麼？

美國好萊塢經典電影《侏儸紀公園》帶來恐龍復活的視覺震撼，歷久不衰。恐龍紀元的影像再現，一方面讓人驚嘆於千萬年歷史的浩瀚與多變，另一方面也怵感於人類自稱地球主宰卻始終渺小。

人類能偉大，正在於會用腦、能反思。例如，恐龍為什麼滅絕？就是世人常問的問題。

臺灣過去有恐龍生存過嗎？這就是許多人都曾經感到好奇的問題。

中國大陸在戈壁沙漠發現許多恐龍化石，包括脖子最長的馬門溪龍，因為地層豐富、化石完整，有助於世人研究恐龍的演變。至於鄰近的日本，不但也出土了恐龍化石，而且還真的有小學生和國中生發現了恐龍化石，漫畫《哆啦A夢》的相關情節還真不是憑空想像。日本持續挖掘出許多恐龍化石，先前發現以及最近才確認了兩種新的恐龍化石，分別命名為「神威龍」、「伊奘諾的日本龍」。

化石，是證明恐龍等古生物存在的最好證據，可惜的是，臺灣從開始有考古研究到現在，一直沒找到恐龍化石，直到西元2021年終於有了重大突破。儘管這個科學上的突破，可能跟很多人的預期非常不一樣。

恐龍可以分成陸地跑的、天上飛的。最新的古生物學術名詞是區分為「非鳥類恐龍」與「鳥類恐龍」。有人可能會問：恐龍沒有水中游的嗎？還真的沒有。滄龍等「龍」經常被認為是「水中恐龍」，但其實是和恐龍這種「主龍類」完全不同類別的「鱗龍類」。

恐龍可能在兩億年前的三疊紀就已出現，在侏羅紀時稱霸地球長達一億多年，然後大約在6600萬年前的白堊紀上演恐龍大滅絕。

一般民眾知道非鳥類恐龍早就已經滅絕，例如暴龍等凶猛巨獸。科學家推估，非鳥類恐龍應該完全滅絕了，這個時間點從地質年代來看，是中生代正要結束、新生代才剛開始的交界。不過一般人可能不知道，鳥類恐龍的演化還一直持續到今天。

當代的西方科學家普遍相信鳥類的祖先就是恐龍。依此而論，我們平常看到的大小鳥類都是恐龍的後代。全世界目前已知有8600多種鳥類，臺灣則有超過600多種鳥類。既然鳥類是恐龍的後代，連生活中常見的小麻雀也是恐龍後代，當然可以推論在臺灣不難找到鳥類恐龍一路演化的後代以及化石，只是型態到底是比較像恐龍還是像鳥，程度有差而已。

陸地的非鳥類恐龍已經滅絕，鳥類恐龍則是鳥的祖先。至於前述的滄龍等鱗龍，則是蜥蜴與蛇的祖先，不是恐龍一族。科學家估計在一億多年的歷史中，存在過大約一千種不同恐龍，有大有小，但是沒有水生恐龍。

臺灣從日治時期就開始尋找化石，最知名的是台北帝國大學（現在臺灣大學的前身）的地質學教授早坂一郎，他在臺灣找到很多古生物的化石，但是從當時到現在，儘管考古學家們前仆後繼，卻始終沒有在臺灣找到恐龍化石，即使是鳥類的古生物化石也一直沒有找到。直到西元2021年。

西元2021年，臺灣大學生命科學系的助理教授蔡政修在國際期刊發表了論文，證實了化石捐贈者侯立仁20多年前在臺南找到的一小塊古生物化石，就是地質時代更新世時期鳥類古生物所遺留的「跗跖骨」（小腿骨）化石，估計原本生存在距今80萬年前到40萬年前之間。

這塊古生物跗跖骨化石的長度約2公分、寬度約1公分，其實不算大，推估原本的大小應該只略大於現在的鳥類，以尺寸來看，比起想像中的鳥類恐龍真是遠遠不如。當然，在考古的學術發現上還是具有非常重大的意義。

鳥類果真是從鳥類恐龍演變而來嗎？在多大程度上，鳥類的古生物化石可以看成鳥類恐龍化石？從鳥類恐龍變成鳥類，其間到底怎麼劃分，那是古生物科學家的研究課題。事實上，要怎麼定義恐龍，科學界一直都有辯論，也經常推翻先前的定義。

可以確定的是，根據地層研究，臺灣應該不會有暴龍這類生活在地上的非鳥類恐龍，也不會有他們的化石。這是因為臺灣島浮出海面的時間，根據推估大約是在650萬年前，但是科學家認為非鳥類恐龍早在6600萬年前就完全滅絕。臺灣登上舞臺的時間遠比陸地恐龍滅絕的時間晚，所以非鳥類恐龍的化石不可能在臺灣出土，除非是鄰近大陸地區的恐龍化石被沖刷而漂流到臺灣，但是這個可能性不會太高，因為即使是大陸沿海的福建與廣東等省份，至今也沒有發現非鳥類恐龍的化石。如果臺灣有「哆啦A夢」的「任意門」，可別穿越到恐龍時代，因為一開門就會掉到海裡──6600萬年前臺灣還沒浮出來。

南臺灣有化石重鎮，相較於此，北臺灣目前已知的古生物化石出土地點不少，包括新北市的林口、汐止、八里、新店、樹林及三峽；還有基隆市山區，以及桃園市的大溪、復興以及龜山。

最值得一提的是新北市林口區的海邊，不只有古生物的化石，還發現了史前人類的文物。人類歷史久遠雖然比不上古生物，但是更有意義。「下罟坑遺址」的石器、陶片等文物，疑似是舊石器時代的遺物，距今超過7000年，僅次於臺東的長濱文化遺址。目前臺灣考古發現的人類文物，多數都屬於新石器時代。

頭社泥岩山區暴露出來的化石，大部分是各種的貝類等海相化石。記者謝恩得／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

其他比較為人所知的化石地點包括基隆市的八堵山，主要為海膽化石；新北市汐止山區也是以海相化石為主；桃園市大溪的大漢溪河畔，主要以螃蟹的古生物化石為主。

再呈現一下簡單的歷史排序：非鳥類恐龍在6600萬年前滅絕、臺灣在650萬年前浮出海面、臺灣目前找到的古生物化石年代大約是100萬年前到數萬年前，至於臺灣找到的文物化石，大概是五萬年前至一萬年前，人類化石目前找到最早的是5000年前。

唐朝詩人李紳寫了一首著名的〈憫農詩〉悲憐農民之苦，詩句有云：「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。」想起鳥類恐龍的演變，不由得感嘆起昔日地球霸主歷經演化後的下場：「方知盤中雞，祖先皆霸主。」

●本文摘選自時報出版之《穿越臺灣趣歷史：從猛獁象到斯卡羅，考古最在地的臺灣史》的序。