日治時期臺灣的漢文課本，都教了哪些內容？

文／金文京

日治時期臺灣的漢文課本

日本統治臺灣伊始，就設立了國語傳習所，企圖推廣國語（日語）。至一八九八年，把國語傳習所改稱公學校（相當於小學）。其教學科目中的讀書科，就包含漢文教育。教材是《三字經》、《孝經》以及四書中的《大學》、《中庸》及《論語》，基本上繼承臺灣傳統的教育內容（《孟子》因有革命思想被排除，日本國內也一樣）。至於其具體教學方法，據《臺灣公學校規則》第十一條「公學校教科課程表」，六年的修學期間中，前四學年用臺語文讀音，後二學年則改用日本訓讀法，如第三、第六學年均以《論語》為教材，第三學年用「臺灣句讀」，第六學年則用「本國訓點」。至一九○四年再次改革，除國語科之外，另立漢文科。

據此年三月公佈的《臺灣公學校規則》第十三條有關漢文的規定：

漢文ハ普通ノ漢字、漢文ヲ理會スルヲ得シメテ日常ノ用務ヲ處辦スル能ヲ養フヲ以テ要旨トナス。

〔漢文科的要旨在於使之理會普通漢字、漢文，用以養成處辦日常用務之能力。〕

漢文ノ文章ハ平易ニシテ實用ニ適スルモノヲ選ヒ〔略〕

〔漢文文章選擇平易且適合實用者。〕

國語ニ熟シタル兒童ニハ其ノ意義ヲ國語ニテ譯セシメンコトヲ務ムヘシ。

〔如有熟於國語（即日語）的兒童，務使將其意義譯成國語。〕

按照此一規定，總督府編刊《臺灣教科用書漢文讀本》六卷，做為臺灣專用的課本。而其內容除相關日本歷史、文化以及極少數的中國歷史人物（如孔子、諸葛亮、朱成功）的文章以外，大部分是日常生活所需要的淺近知識，如科技、道德、商業、實用書信寫法、臺灣地理等，中國古典則除了《論語》以外，一概廢而不用。。茲列出第五卷目次，以示一斑：

當時日本內地所用漢文課本內容是日本江戶、明治時代以及中國古代的漢文、漢詩，如陶淵明、李白等的作品，與此完全不同。至於其所用文體，也已不是傳統的古文，而是平易的新文體。如第二卷第一課（圖18）：

日初出時，有人向日而立，前面是東，後面是西，右旁是南，左旁是北，此東南西北，名謂四方。

文中也使用一些日語詞彙，如「勉強」（學習）、「貯金」（存錢）、「辯護士」（律

士）等。

此一階段的具體教學方法，因「公學校教科課程表」中已取消了之前的「臺灣句讀」與「本國訓點」的區別，且《漢文讀本》並沒有施加訓讀符號及送假名（ 日本內地的漢文課本全文必加訓點），可見顯然已不用日本訓讀法。取而代之的是，鼓勵學生努力用當代日語口語來翻譯漢文。這一來是，鑑於前期教育所用日文訓讀法大概吃力不討好，沒能收到預期的效果。

再者，讓臺灣人學好訓讀的特殊文體，既為困難且無此必要，不如使之熟嫻日語口語，這才符合總督府企圖同化的最終目的。同時，這一問題也牽涉到日本國內的訓讀、直讀的爭論。

書名：《漢文與東亞世界》 作者：金文京 出版社：衛城出版／讀書共和國 出版時間：2022年5月5日

雖然如此，到日治時代後期，由於總督府改變政策，採用內臺共學的原則，尤其是中等教育以上的學校裡，日本人和臺灣人共學的機會愈來愈多，所用漢文課本自是日本內地的。因此，受過中等教育以上的臺灣人當中，學過訓讀法的人應該不少。

有趣的是，臺灣總督府所編《漢文讀本》的有些教材，在同樣做為日本殖民地的朝鮮也有使用。如《漢文讀本》第四卷第十五課的〈蒸氣〉，在朝鮮總督府所編《新編高等朝鮮語及漢文讀本》中也出現（第十七課），只是朝鮮課本按照朝鮮傳統的漢文讀法，加了韓文的助詞、語綴。

●本文摘自 衛城出版社 所出版之《漢文與東亞世界》。