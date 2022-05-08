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《漢文與東亞世界》為什麼說不同語言的人，在古代可以用同樣的文言文筆談？

聯合新聞網 / 衛城出版社
書名：《漢文與東亞世界》 作者：金文京 出版社：衛城出版／讀書共和國 出版時間：2022年5月5日
書名：《漢文與東亞世界》
作者：金文京
出版社：衛城出版／讀書共和國
出版時間：2022年5月5日

漢字，起源於上古中國，傳播則遍及東亞，日本、朝鮮半島、越南，以及周邊歷朝歷代的各民族，皆深受其影響。然而，即便漢字是全東亞共同享有的符號系統，具體的使用情況卻大不相同。表面上起來，寫的同樣都是漢字，但在背後，這些差異卻竟逐漸催生出各地對於漢字的不同利用方式，甚至有的以漢字為基礎，創造出屬於自身的符號系統，最終也形塑各種不同的語言觀、民族觀、世界觀。

《漢文與東亞世界》本書作者金文京教授精通日、中、韓等語言，此書亦由作者本人翻譯，並針對中文世界讀者加以解釋，更補充了近年最新研究成果以及與臺灣相關的部分，幾乎已是一本全新著作。不只能打開讀者眼界之外，也能讓我們反思自身認知，破除刻板印象：即使同樣都使用漢字，但並不表示漢字就將整個東亞世界給同質化了，反而，是在看似相同的表象之下，潛藏著許多我們過往並不清楚理解的獨特性與差異。（編按）

文／金文京

有人把漢字、漢文跟歐洲的拉丁文相比，認為漢字、漢文是東亞的共同文字、語言。可是，拉丁文的時地差別沒有漢文那麼大，直至現在拉丁文仍可用作口頭語言。世界各地天主教的神父們，現在仍然用拉丁文來互相交談。阿拉伯文也是如此。相對而言，漢文因各地發音、讀法迥然不同，無法成為口頭語言。因此，過去漢字文化圈各國人要溝通，只好用筆談的方式。

例如，日本的慈覺大師圓仁（七九四—八六四），於唐文宗開成三年（八三八）留學唐土，十年後回日本寫成《入唐求法巡禮行記》。他剛到中國，跟揚州的一個和尚交流，情況如下：

登時，開元寺僧元昱來。筆言通情，頗識文章。問知國風，兼贈土物。彼僧贈桃果等。

近寺邊有其院。暫話即歸去。

「筆言通情」就是筆談，下面的「暫話」實際上也指筆談而言，不是口頭交談。

在現代以前的漢字文化圈，這種筆談方式的交流相當普遍。過去朝鮮、日本、越南的知識分子都以儒家或佛教的漢文經典作為教學對象，因而基本上都能寫出正規的漢文，卻很少有人學習過漢語口語。學習口語的翻譯人員，在這些國家算不上是上層士人。因此，各國人無論在外交場合或私人交流時，雖然一般都伴有翻譯人員，但總以漢文筆談方式進行溝通。不僅中國文人和鄰近國家的文人交流，鄰近國家之間，如清朝時期越南和朝鮮使節在北京見面，或朝鮮通信使去日本跟日本文人交流，無不用筆談方式。

各位想想看，兩國文人對面而坐，各執筆，中間攤開一張紙，此方寫文章交給彼方，彼方看了寫回答，回示此方，這樣一言不發，默默地進行筆談。如有雋言妙語，也許會相視而笑。

其實，雙方語言不同，所寫的漢文，彼此的讀法又完全不同，只能眼到，無法口到、耳到，卻可以心到，這豈不是天下奇景？這種筆談的交流方式在別的文化圈是無法想像的特殊現象。雖然如此，這種方法到現在也還在一定程度上管用。各位如果去日本旅遊，碰到困難，無法跟當地人溝通時，不妨試試看，應該還派得上用場呢。

●本文摘自 衛城出版社 所出版之《漢文與東亞世界》。


日本 語言 越南 衛城出版社 閱讀風向球

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