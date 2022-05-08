《漢文與東亞世界》為什麼說不同語言的人，在古代可以用同樣的文言文筆談？

文／金文京

有人把漢字、漢文跟歐洲的拉丁文相比，認為漢字、漢文是東亞的共同文字、語言。可是，拉丁文的時地差別沒有漢文那麼大，直至現在拉丁文仍可用作口頭語言。世界各地天主教的神父們，現在仍然用拉丁文來互相交談。阿拉伯文也是如此。相對而言，漢文因各地發音、讀法迥然不同，無法成為口頭語言。因此，過去漢字文化圈各國人要溝通，只好用筆談的方式。

例如，日本的慈覺大師圓仁（七九四—八六四），於唐文宗開成三年（八三八）留學唐土，十年後回日本寫成《入唐求法巡禮行記》。他剛到中國，跟揚州的一個和尚交流，情況如下：

登時，開元寺僧元昱來。筆言通情，頗識文章。問知國風，兼贈土物。彼僧贈桃果等。

近寺邊有其院。暫話即歸去。

「筆言通情」就是筆談，下面的「暫話」實際上也指筆談而言，不是口頭交談。

在現代以前的漢字文化圈，這種筆談方式的交流相當普遍。過去朝鮮、日本、越南的知識分子都以儒家或佛教的漢文經典作為教學對象，因而基本上都能寫出正規的漢文，卻很少有人學習過漢語口語。學習口語的翻譯人員，在這些國家算不上是上層士人。因此，各國人無論在外交場合或私人交流時，雖然一般都伴有翻譯人員，但總以漢文筆談方式進行溝通。不僅中國文人和鄰近國家的文人交流，鄰近國家之間，如清朝時期越南和朝鮮使節在北京見面，或朝鮮通信使去日本跟日本文人交流，無不用筆談方式。

各位想想看，兩國文人對面而坐，各執筆，中間攤開一張紙，此方寫文章交給彼方，彼方看了寫回答，回示此方，這樣一言不發，默默地進行筆談。如有雋言妙語，也許會相視而笑。

其實，雙方語言不同，所寫的漢文，彼此的讀法又完全不同，只能眼到，無法口到、耳到，卻可以心到，這豈不是天下奇景？這種筆談的交流方式在別的文化圈是無法想像的特殊現象。雖然如此，這種方法到現在也還在一定程度上管用。各位如果去日本旅遊，碰到困難，無法跟當地人溝通時，不妨試試看，應該還派得上用場呢。

●本文摘自 衛城出版社 所出版之《漢文與東亞世界》。