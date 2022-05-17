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寫給每個人的未來之書：《登入元宇宙》

聯合新聞網 / 大塊文化

Facebook直接改名Meta宣誓投注在元宇宙的決心；Nvidia的創辦人黃仁勳宣稱元宇宙來了（The Metaverse is coming.），經濟規模終將超越現實世界；微軟、亞馬遜、Google、Apple、三星、LG、騰訊也爭相佈局。

一夕之間，社群平台與各種媒體都在討論元宇宙（Metaverse），元宇宙到底是什麼，與個人生活有何相關？它是否只是企業巨頭競逐的遊樂場，是存在於另一個世界的喧囂？它從何而來，將往何處去？我們能在其中扮演什麼角色？歡迎光臨元宇宙時代，我們都早已被註冊帳號，一起成為元宇宙的探險家吧！（編按）

文／金相均（김상균）

1-1 嶄新的世界，數位地球：逐漸移動到元宇宙的生活

人們在捷運上做什麼？所有人都顧著低頭滑手機。現實中自己的身體雖然坐在捷運車廂的椅子上，但精神和意志卻完全沉浸在手機的世界裡。人們在網咖裡做什麼？五個人並排坐著和地球另一端的數十人聯手，跟數十名其他地區的人開戰。唸小學時，總是等到假期結束的前夕才一鼓作氣寫完日記，但長大後卻每天都在社群媒體上寫日記。今天吃了什麼東西、讀了什麼書、和誰見過面、發生了什麼好事等，全都詳細地上傳到網路的世界。

　　雖然我們的身體待在物質世界——類比地球，但我們的生活正逐漸移動到數位世界——數位地球。在類比地球上也能和其他人溝通玩樂，為什麼非得到數位地球上生活呢？人類從很久以前開始就會探索新的世界、拓寬鄰近生活圈，一直不斷地做些什麼。這是人類的基本需求。人沒辦法滿足自己所有的欲望。不管在類比地球上蓋了多少建築物、開發了多少新產品、去了多少個觀光景點、認識了多少人，人類的欲望還是無法被填滿。為了滿足無法用類比地球填滿的欲望，我們著手打造數位地球。

存在於智慧型手機、電腦、網路等數位媒介的嶄新世界——數位化的地球——被稱為元宇宙。元宇宙（metaverse） 是合成語，由代表超越與虛擬的meta和代表世界及宇宙的universe組成，意指超越現實的虛擬世界。直到當下這一瞬間，元宇宙的型態仍在持續進化，所以很難用固定的單一概念來定義。將日常生活上傳至Facebook、Instagram和KakaoStory；加入網路論壇的會員，在社群中活動；享受線上遊戲的樂趣──這些全都是在元宇宙中生活的方式。

　　技術研究團體ASF（Acceleration Studies Foundation）將元宇宙分成四個種類：擴增實境（augmented reality）世界、生活日誌化（lifelogging）世界、鏡像世界（mirror worlds）以及虛擬世界（virtual worlds）。目前為止ASF的分類看起來最簡要合理，所以本書也會以這四個分類為基準來說明元宇宙的現在及未來。

你曾用智慧型手機的應用程式抓精靈寶可夢嗎？你曾用抬頭顯示器（HUD: Head Up Display）將導航地圖投影在汽車擋風玻璃上嗎？又或者是使用手機相機掃描書上的QR-Code時，看到書頁上跑出會移動的動物嗎？如果有上述經驗，就代表你體驗了擴增實境的世界。

你曾將某天的美食照上傳到Instagram嗎？曾經拍下最近讀過的書籍封面上傳到Facebook 嗎？曾把讀書或工作的模樣拍成Vlog上傳嗎？有沒有看過《人間劇場》或是《我獨自生活》呢？如果有，那你就是享受了生活日誌化世界的樂趣。

加入過偶像歌手的官咖嗎？用過視訊會議軟體上遠距課程或進行遠距會議嗎？曾在外送民族的應用程式點餐過嗎？或透過Airbnb 預約住宿？如果你這麼做過，就等於是體驗了鏡像世界。玩過線上遊戲嗎？看過史蒂芬．史匹柏（Steven Spielberg）製作的電影《一級玩家（Ready Player One）》嗎？這些就是所謂的虛擬世界。

　　如果以現實世界的價值來衡量元宇宙的價值，那會值多少呢？我想，或許能看看持有元宇宙的企業市值多少來判斷。我們當然很難斷定這樣能否精準反映元宇宙的價值，但市值無疑是個重要的指標。以2020 年8月為基準，亞馬遜（Amazon）提供後端Web 服務，支援各企業經營元宇宙，市值約為1 兆4000億美元，排名世界第四。持有YouTube——擁有無數Vlog影片的串流平台——的Google市值超過9790 億美元，排名世界第五。生活日誌化的代表企業Facebook，市值高達6750億美元，排名世界第六。另外，市值超過6200 億美元、排名世界第八的騰訊，旗下占據35％最大銷售額的項目就是線上遊戲和虛擬世界。全球市值排名前八的企業中，就有一半是與元宇宙相關的企業。而看起來與元宇宙、數位地球毫不相干的Nike，則是從2006年開始培養自己獨有的元宇宙。其成果使Nike在最近五年內，相較於競爭對手，收益獲得大幅成長，市值上看1600億美元，規模約為競爭對手adidas的三倍。上述提到的亞馬遜、YouTube、Facebook、騰訊、Nike 等，將會在其他章節更詳細地介紹。

　　掌握元宇宙、數位地球的企業，成長趨勢正在超越以線下為基礎的製造、經銷產業。元宇宙已逐漸成為世界經濟的中心。這就是為什麼我們不能只將元宇宙的概念當作遙遠國度的議題，或是部分Z世代數位狂熱者的遊樂場。

●本文摘選自大塊文化出版之《登入元宇宙：解放自己，擴增夢想的次元》。


捷運 擴增實境 遠距 大塊文化 閱讀風向球

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