華爾街大神達利歐：美元帝國恐步入衰退

文／瑞・達利歐

幾年前，我觀察到許多我一生未曾發生、但歷史上曾多次發生的重大發展正開始醞釀。

最重要的是，我目睹了3樁不尋常事件同時匯聚，這3件事同時發生的類似情境是在1930年至1945年期間。這個古今相似性讓我相當憂心。

帝國興衰3事件齊聚：鉅額債務、衝突擴大、新強權

我知道除非我深入研究歷史上的類似時期，否則不可能真正理解那幾年所發生的一切，更無法因應當今面臨的各種狀況。我探討了歷史上3大儲備貨幣帝國（荷蘭、英國與美國），與它們的儲備貨幣及其市場的興起與衰敗，從中發現典型模式、因果關係及週期性，並因而領略到教訓，想像未來的可能發展。

事件一：長期債務與資本市場週期

現今鉅額債務與零利率（或接近零利率）促使世界儲備貨幣國（如美國及美元、歐盟及歐元、日本及日圓）大量印製鈔票；在2021年，以負利率計息的債務已超過16兆美元，而且為了取得彌補赤字所需的財源，有異常鉅額的額外新債務即將發行。

儲備貨幣是指世界各地公認的交易與儲蓄用通貨。可印製世界主要貨幣的國家（目前以美國居首，但在歷史上，最大儲備貨幣國曾由荷蘭換成英國、再由英國換成美國）坐擁強勢地位，而以這項世界儲備貨幣計價的債務（也就是目前的美元計價債務），更是世界各地資本市場與經濟體系的最基本組成結構。

研究過歷史上所有貨幣與信貸週期後，我發現了長期債務與資本市場週期，通常延續大約50年至100年，而這項發現讓我大開眼界，從此徹底改變了我看待眼前各種事態的方式。

事件二：內部有序與混亂週期

當前各國的財富、政治與價值觀鴻溝擴大到約莫一個世紀以來最嚴重狀態，並導致各國國內發生大規模政治與社會衝突。尤其是美國，此時此刻的財富、價值觀與政治鴻溝，已遠大於我一生當中的所有時刻。

研究過兩極化程度也相當嚴重的1930年代與其他早期年代後，我領悟到哪一方（即左派或右派）勝出一定都會對經濟體系與市場造成極大的衝擊。於是，我自然而然想要知道，今日的鴻溝將造成什麼樣的後果？

在仔細檢視歷史後，我搞懂一個道理：當財富與價值觀鴻溝非常大，且經濟又不巧陷入衰退期，便很可能會衍生許多和經濟資源分配方式有關的激烈衝突。

事件三：外部有序與混亂週期

世界新強權（中國）的崛起對當前世界強權（美國）與現有世界秩序所造成的挑戰等。這個狀況是我一生首見（蘇聯只是軍事上與美國勢均力敵，但在經濟上，它從來不是美國的對手）。

中國在多數方面已成為美國在生產、貿易、技術、地緣政治與世界資本市場等方面的強大競爭者。過去37年來，我經常造訪中國，而且我很幸運的相當了解中國最高政策制定者的思維。這些直接的接觸讓我得以近距離體會他們採取各種行動的背景理由，而那些行動也確實創造了驚人的進步。所以，我們必須摒棄偏見，以中性的立場來檢視並理解他們如何實現這些成就。

（圖／Unsplash）

從大週期視角，評估世界財富與權力分配

我透過研究歷史的過程發現，歷史通常是經由相對定義明確的生命週期發生，就像生物的生命週期，在一代接一代的過程中不斷進化。

在歷史上，當荷蘭帝國被大英帝國取代，大英帝國被美國帝國取代時，都發生了這3件事，它們既屬許多帝國興衰週期的一部分，也體現了那些帝國的多數面貌。我發現，所有帝國與朝代，都是順著典型的「帝國興衰大週期」興起與衰敗，而由於週期有著清晰的里程碑，我們才得以釐清目前處於大週期的什麼位置。

這個「帝國興衰大週期」有6個階段，在：熱絡、和諧、繁榮時期與蕭條、內戰、革命時期之間來回擺盪起伏。

帝國興衰大週期6階段（圖／擷取自商業周刊《變化中的世界秩序》 一書）

在和平與繁榮時期，偉大的創造力與生產力使生活水準大幅提升；而內戰與革命時期，則會爆發許多因財富與權力而起的征戰，很多財富、生命及我們珍視的其他事物因此遭到大規模破壞。

在一個週期裡，各種狀況由某個極端擺盪到另一個極端是常態，並非例外。世界上沒有任何一個政府體系、經濟體系、貨幣與帝國能長生不死，可是儘管有這個認知，每當那些政府體系、經濟體系、通貨和帝國真的衰敗時，每個人卻都還是措手不及且受到嚴重損傷。

書名：《變化中的世界秩序》 作者： 瑞・達利歐 出版社：商業周刊出版 出版時間：2022年4月28日

跳脫當局者迷的思維，從歷史學教訓、精準推算未來

一個人預測與善加應對未來狀況的能力，取決於他是否了解導致各種情勢發生變化的各種不同因果關係，而要真正了解這些因果關係，就必須研究那些因果關係過去如何演變。

以這個方式來看待各種事件後，我的視野明顯轉變。我不再頭痛醫頭地忙著應付各種紛至沓來的事物，變得能以居高臨下的姿態，放眼於那些事件長期以來的模式。透過這個方式理解的相關事物愈多，我就愈能理解這些事物彼此互相影響的機制——例如經濟週期和政治週期之間如何互相影響——以及這些事物在較長期間內的交互作用。

一般人通常會錯過人生許多重要進化時刻，而我相信箇中的原因是：在整體事態發展中，每個人都只會經歷到某些微小的環節。人類就像是終其短暫生命不斷忙著搬運麵包屑的螞蟻，永遠無法以較宏觀的視角看透大局的型態與週期、驅動大局型態與週期的重要交互關聯事件、自己身處週期的什麼位置，遑論預見未來可能發生什麼事。

我寫這本書的主要目的，就是要將我苦心研究出來的世界運作模型傳達給你們——我想要跟你們分享一個簡單易懂的故事，這個故事說明，當今所發生的一切，如何與為何也曾在過去500年的歷史上反覆發生。我也希望幫助所有人做出更好的決策，好讓每一個人都能擁有更美好的未來。

●本文摘選自 商業周刊出版 之《變化中的世界秩序》。