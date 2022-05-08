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居家創業祕笈大公開：點子不用多，有好的就足夠

聯合新聞網 / 天下文化
（圖／Unsplash）
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你滿意現在的工作和自己嗎？你想過要創造另外一份收入嗎？ 如果你想過，是什麼原因讓你遲遲沒有踏出第一步？

「沒經驗……」「沒資金和時間……」「不知道可以賣什麼……」

「聽說有95%的創業者會失敗……」「會付錢買我的商品（或服務）嗎？」

別讓這些想法成為阻止你行動的絆腳石！

擁有19年經驗的資深居家創業者凱若，《創個好生意》濃縮創業經驗與祕笈，一次大公開，帶你一步步破關、解任務。(編按)

文／凱若 Carol Chen

不知道你是先有了創業的念頭，才開始發想點子？還是先有了好點子，才開始想到要創業呢？無論你屬於哪一種，都需要把點子轉變成實際的產品或服務，才能稱得上是創業的開始。

如果完全不知道自己要做什麼，就從身邊或自身的需求出發，把每天觀察到有可能的切入點都寫下來。例如，如何縮短在診所或醫院等候的時間？有沒有一款溫度計可以讓孩子知道該穿多少衣服？除了送花和蛋糕，還有什麼送老婆禮物的好選擇？我們自己與身邊親友每天的煩惱或痛點，都能延伸出一項可能的產品或服務。現在就打開你的點子雷達，觀察並記錄下來吧！

創業點子哪裡來？

你可能不知道，社群平台除了「聚眾」之外，對你發想你的創業主題也很有幫助。花點時間經營，就能把你理想中的超級顧客聚集在一起，這是最聰明的創業起點。特別是在免費的環境中，人們會更開放的討論他們的需要，也就有更多機會，腦力激盪出可能的方向，幫助你醞釀出最小可行產品。到時候，還會有現成的客源來購買你的產品。

喜歡烹飪的朋友，最愛看別人分享食譜，以及做菜或烘焙的教學影片；喜歡室內設計的朋友，會追蹤許多國內外大師的相簿；新手爸媽族群，則是喜歡分享育兒的生活或妙方。Fatherly是一個專門為爸爸設計的網路媒體平台，一開始只是幾位爸爸分享彼此身為人父的生活點滴，以及爸爸會有興趣關心的消息；現在，他們已經擁有三百萬粉絲。許多廠商主動奉上產品，請平台特別製作針對爸爸的廣告影片。我雖然是媽媽，但也有訂閱他們的臉書粉專和電子報。事實上，他們有將近一半的訂戶是媽媽呢！

透過社群媒體，你就可以用方便而且免費的方式，把同好都聚集在一起。像是臉書的社團和粉絲專頁，或是Instagram、Snapchat、Pinterest、YouTube等圖文或影音平台。藉由不同主題的分享，你就能找到許多興趣相似的網友，以下兩個撇步提供給讀者參考：

（圖／Unsplash）
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撇步1──加入現有平台，與成員產生互動

當你已經決定了創業主題，你要做的第一件事，就是上網去搜尋現有的網站或社群平台，然後按下訂閱，加入他們。透過了解現有的平台，你可以從一個比較廣的角度來觀察市場，了解你的客群，從中找到你最希望發展的領域。

而且你還要更進一步，多多參與討論和留言，成為團體中的活躍分子。這點非常重要。互動是需要有一方主動開啟的，如果我想知道什麼，就主動發問；如果我知道什麼，就主動回應。當我們成為團體中的正面成員，就會有比較多機會能夠獲取資源。在某種程度上，這麼做確實是商業考量，你絕對不能在剛開始加入時，就拚命推銷你自己，或總是貼一堆與社團主題無關的內容。加入平台的首要目的是「聚眾」，先和群眾產生正面互動，是比較聰明的做法。

書名：《創個好生意》 作者：凱若 Carol Chen出版社：天下文化 出版日期：2022年4月29日
書名：《創個好生意》
作者：凱若 Carol Chen
出版社：天下文化
出版日期：2022年4月29日

撇步2──創建自己的平台

但如果你選擇的主題，沒有現有的平台呢？那就自己開創一個吧！成為一個小眾的發起者，永遠都占有市場上的先機。例如前面提到的Fatherly，就是一個二○一五年才在紐約成立的網路平台。在此之前，還真的沒有什麼爸爸能夠參與的有趣頻道。到了二○一七年，Fatherly每週在臉書上都有七千五百萬個觸及人數，還獲選為「最佳網路教養網站」。

從一個小小的分享平台開始，在彼此都不認識的網路上將認同自己的人聚集起來，這樣的聚眾，也能打造出一門大生意。

我們在西班牙的好友Omar& Silke夫婦檔，正在發展他們的電動腳踏車事業，希望能夠鼓勵更多人使用電動腳踏車來取代汽車，活得更健康。Omar本身就是三鐵高手，而且是腳踏車的專家，因此對他們來說，這是一份既有意義又能發揮專長的事業。

他們問我：「如果是你，你會怎麼開始這樣的事業？」我說：「加入E-bike的社團，看看E-bikers需要什麼，聊些什麼。」但他們說：「目前在瓦倫西亞沒有這樣的社團，有的話也不是很有趣。」

我建議他們創建一個自己的社團，並且開始在公開平台撰寫文章，分享自己身為單車族的經驗。特別是給從未使用過腳踏車通勤的朋友、給有孩子的家長，還有給有寵物的毛爸媽們。因為先從了解你的客戶群開始，絕對是值得的投資。有很多創業者總是先跳下去發展產品，等到費盡時間金錢完成產品之後，才發現這並不符合目標族群的需求，這不是太傻了嗎？（節錄）

●本文摘選自天下文化出版之《創個好生意》，未經同意禁止轉載。


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