陳頤華／編輯，果然是門開啟人類想像力的科學──《向編輯學思考》推薦序

文／陳頤華（日本文化誌《秋刀魚》總編輯）

所謂的編輯，在台灣，是一門與文字和文化搏鬥的職業。字面上的意思，是將文字編

纂彙整後集結成冊，在紙本市場式微的夕陽產業中，多年前文字工作者甚至被喻為是薪資不高的「理想型」產業。時至今日，市場有了微妙的轉變，編輯不再是稿紙前面的書寫者，它可以是風格定義者、可以是文化書寫者，也可以是內容發起者，這都要感謝看似傳統編輯產業的對手—「網路世代」的降臨；彷彿站在天平的兩端，碎片化的網路世界，人人都能在浩瀚的資訊大海中，找到自己想要的「材料」，運用不同媒介組合成自己感興趣的「觀點」，其實每個人早已在探索訊息的重組過程中，重新用「編輯法則」檢視這世界。

有趣的是，即使編輯成為了思考的概要，還是有許多人對於「編輯」抱持著文組思維

的觀念。伴隨著台灣學習制度，升學過程中將人們分為理組與文組，彷彿對文字有感的右腦人，就會對數理遲鈍；而理性的科學左腦對感性創造力就不那麼上手（以上引用於刻板印象，不代表所有文理組的人生發展）。但《向編輯學思考》一書爽快地打破此框架，大膽地將編輯與科學交融成為一門學問，推出「編輯工學」概念，甚至建構起「編輯工學研究所」，這是研究發起人，同時身為所長的松岡正剛先生早在三十年前於日本創立的學習場域，主張所有事物都能以編輯串連，將龐大且凌亂的資訊收整成建構社會模樣的鑰匙，而這就是能檢視過去並創造未來的編輯力。

來自日本的「編輯工學」，同時將左腦與右腦的通道打開，用科學法則替代有哲學思

維創造力有條理地彙整成一部寶典，讓「編輯」有所依據，這點對於「研究精神」十足的日本來說，早了台灣三十年也是剛好而已。日本的文化之所以深耕於世界，來自對事物探究的民族性；點開本書源起的「ISIS編輯學校」網頁，「編輯」是科學的一部分，專研學習的人不只是學生，更有許多創業者、醫生、藝術家等，橫跨各年齡層在此探究編輯工學背後的價值。記得多年前在日本採訪，就曾看到書店中對於「編輯」開設特別專區，從如何開編輯會議到編輯如何開發創意等內容，超過數百本出版品深入剖析，讓編輯成為共同的討論方法，透過不同載體表現於世人眼前，就像松岡正剛先生的科學邏輯思維，也能成為編輯者的重要依據，我想這就是日本的創造力之所以永遠吸引著人們關注的理由，那就是掌握了編輯世界的密碼。

就像是解開生命之謎，松岡正剛曾說，「編輯工學的對手是廣義上的資訊。」人們被

編寫過的資訊，小至DNA，大至語言、歷史、社會，以及對宇宙前進的技術，都是編輯資訊後所掀起的漣漪，只是這些編輯對象，可能是符碼、是文字、是程式、是生活型態，更是人類意志。就像書中最初就提到一切從「編輯」開始，所謂的編輯工學就是將屬於素材的「才」，與工匠技術的「能」，交互成每個專業人士的「才能」。十分欣賞本書透過編輯將才能比喻為能善用資源的職人精神，開發大腦潛能，讓「編輯力成為發現關聯性的能力」推進著每個發掘自我與探究世界的人們，能成就一位富饒風格的作家、發現新事物的科學家、帶領團隊開創顛峰的創業者，或是在工作崗位上發光發熱的上班族、用對技巧吸引客人上門的巷口麵店老闆、帶著孩子一起學習閱讀的父母……等，光是成就一個人的價值，「編輯」的學問，就足以振奮人心。

《向編輯學思考》集結「編輯工學」研究之大成，不僅完美示範編輯力如何系統化地彙整知識，更提供讀者大量「腦內訓練」的紙上學習機會，宛如將多年來的ISIS編輯學校課程，高效濃縮與本書之中。透過十項法則，帶領人們善用「音段化」、「洞察力」、「新世代結合術」等方式，拆解資訊、重組知識，以不同角度觀察事物，打破過往架構，活用框架帶來的變化，讓人們能站在過往經驗上，以編輯開創新的思維。比起教條式的說明，每個法則都可讓讀者跟著自主練習，以提問方式化身為大腦思考的訓練導師，一步步讓每個人身上的「編輯力」就此覺醒；而這些編輯過程的鍛鍊，沒有標準答案，而是隨著書中的提問，在每個階段找到自己探究世界的不同切角，重組思維後，發展出新的可能，如同書中提到：「編輯」並非知識，而是「體驗」，慶幸閱讀此書的人，都能有機會體驗這趟讓自己踏上挖掘各種價值的英雄之旅。

當編輯成為自己與世界重新連結的方法後，它不只是讓人學習「傳統」編輯擅長的「才能」—寫下打動人心的故事，也可以是正在構思一份商業企劃或品牌升級的創意激盪；或是一場科學實驗，就像牛頓依循編輯的推論與溯因推論，而有了「為什麼蘋果會從樹下掉下來」的思維；更有可能生活化地出現在面對整理房間毫無頭緒的當下，透過編輯的拆解與重組，有條理地開啟一項日常生活中的進化。這些看似不同的行為，都能跟著編輯的「十種觀察世界的思考法」回歸獨立思考的編輯本質，獲得這項找尋萬物本質的能力，並靠著自己的大腦鍛鍊，獲得一把編輯工學奉為圭臬的「向生命學習，讓歷史舒展、與文化玩耍」之鑰。

所以，所謂的編輯，不只是文字能力、不只是一種職業，而是思維方法。透過一次次

編輯的過程，釋放你的想像力，在有機體的哲學宇宙中，以屬於你的「編輯思考法」，找尋無限延伸的自由意志。編輯，果然是門科學，引領每個潛藏創意的靈魂，繼續為人類留下，給下一個世代的新故事。

推薦序作家簡介 陳頤華 本文作者為日本文化誌《秋刀魚》總編輯、黑潮文化共同創辦人，曾獲金鼎獎雜誌類個人獎最佳主編獎

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《向編輯學思考》，未經同意，請勿轉載。