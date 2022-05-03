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陳夏民／不是編輯也應該習得的編輯學──《向編輯學思考》推薦序

聯合新聞網 / 經濟新潮社
書名：《向編輯學思考》 作者： 安藤昭子（ANDO Akiko） 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2022年5月5日
書名：《向編輯學思考》
作者： 安藤昭子（ANDO Akiko）
出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2022年5月5日

文／陳夏民（逗點文創結社總編輯）

我曾經著迷於收納與整理，契機是我無法忍受工作室被書蠶食鯨吞。

每天打開門，眼前所見是滿滿的書，就算經過整理仍然在視覺上產生某種壓迫感，更不用提我甚至必須添購數張書櫃來安放多半不曾翻閱過的書。有一天，我看著這些書本，忽然覺得受夠了。於是，我花了一年多的時間重新收拾打理，把庫存送往專業的出版倉庫，不會用到的舊書則是打包出去。眼見空間裡的書本漸少，竟也揭露了當初我買這一間老公寓，並將之改造成出版社基地的初心：這是專屬於我的，內容產出的聖殿！

後來，我也把收納的念頭放在其他生活物件之中，無論是冰箱、倉庫、抽屜或是機車車廂，全部都是我的目標物。我瘋狂整理，火力全開地篩選、保留、丟棄。有一天，我仔細整理皮夾的內容物，從中挑出了許多過期證件、店家早已倒閉的會員卡，緩慢檢視這些莫名其妙、不知道為什麼會放在皮夾的「沒有用的」垃圾，我才發現自己正在體現最實際的編輯知識運用之道：評斷一件物事此時此刻的價值，並進行篩選。

許多人誤以為編輯只是一個職稱，殊不知編輯其實是一種思考的技能。後來，我把運用編輯技術的經驗寫成《讓你咻咻咻的人生編輯術》一書，算是一種野人獻曝，希望能夠讓更多人理解，並從中學會如何編輯自己的人生。

多年後，我有機會搶先閱讀安藤昭子女士的《向編輯學思考》，在其充滿理性的文字敘述下，意外覺得親切，因為她與我一樣相信編輯的最重要價值，在於協助他者擁有看待世界的全新視角，並促成溝通。

師承創辦ISIS編輯學校的知名編輯松岡正剛，安藤昭子女士以完整的架構與生活化的各式案例，深入淺出介紹了「編輯工學」的理論與實踐。一方面協助讀者釐清事物的「本質」、思考如何重新「定義」該事物，最後再透過有效的「說故事」技法，讓原本老舊的想法得以突破限制，與目標受眾達到有效的溝通——這樣的過程，其實也是每一個想要發揮創意的內容生產者，所必須修練的重要基本功。

對於內容創作者而言，無論使用哪種創作媒材，這一本書應該都能夠擔任創意教練的角色。而貫穿全書的「留白」、「忘卻所學」與「故事原型（英雄傳說）」等概念，則有助於創作者調整作品的深度與效度，創造出能夠邀請受眾投射自身想像與經驗、進而提升彼此互動的作品。書中也提及許多日本美學的概念，闡述了物之哀與其他幽微的藝術手法，相信這也會是有志於創作的新手創作者，在閱讀過程中的重要收穫。

《向編輯學思考》的原文書名「才能をひらく編集工学：世界の見方を変える10の思考法」（按：直譯為「啟發才能的編集工學：改變觀看世界的10種思考法」），暗示了作者最大的目標，便是協助讀者挖掘自身才能，使其甩掉原有的思考方式，習得觀看世界的全新視角。對於身處海量資訊的當代人而言，安藤昭子女士所提供的編輯工學理論，也能夠協助我們判讀、挑選對自身有用的訊息，並且透過「篩選」這一項編輯基本功，去優化生活與工作的品質，同時刺激思考與想像力、以更靈活的視野看待生活當中的重複與無趣。

這並不是一本職場經驗小品文集，而是一本有著系統架構、方便閱讀、吸收的學習書，我會建議初階讀者放慢閱讀腳步，隨著作者的筆觸逐步探索、思考，如果有時間請務必試著回答書中的例題。相信讀完這一本書，你也上完一堂知識滿滿的編輯學。

安藤昭子女士在書末提到了「世界是彼此連結」的概念，這或許也是每一個編輯所盼望的：多麼期待每一個人都能學會「編輯」的思考方式，去觀察、理解變動中的世界，讓想像力與他人（甚至與自己）達成更有效的溝通，讓這一個世界毫不無聊，永遠有新意，不致因無效的溝通浪費彼此太多心神，甚至產生怨懟。

我深信，習得「編輯」這項學問，一定能夠改變自己、他人與這個世界。

此刻，我想邀請你展開書頁，一同加入這一堂編輯學。

●本文摘自經濟新潮社／城邦文化 所出版之《向編輯學思考》，未經同意，請勿轉載。


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