寒風襲來猶如嘶吼，「咆哮山莊」往事再度重現，串起兩代悲戀……

「這部小說的別名，就是愛情！」──英國作家毛姆 白朗特三姊妹「艾蜜莉」作品，故事從世居咆哮山莊的恩蕭家族主人，帶回一個男孩開始...他被取名希斯克里夫，主人極度寵溺他，引起了小少爺的忌恨與小小姐的關愛，他們的愛恨情仇也就此展開……（編按）

文／艾蜜莉．白朗特（Emily Brontë）

有一天下午，辛德雷先生出去了，希斯克里夫想趁機放自己一天假。我記得，他當時已經快十六歲了，相貌不差，智力也不低，可卻偏要擺出一副令人討厭的樣子。當然，現在的他已看不到以前的樣子了。首先，他早年所受的教育，已經蕩然無存。每天早起晚睡辛苦的工作，讓他完全失去求知欲，以及對書本或學識的興趣。童年時因恩蕭老爺的寵愛而養成的優越感，這時也已消失殆盡。他一直努力想讓自己的學業與凱瑟琳並駕齊驅，但如今只能默默帶著沉痛的遺憾，完全放棄了，而且是徹徹底底地放棄。當他發覺自己必然會墮落到比以前還不如的地步，誰也無法再激起他的上進心。之後，他的外表跟著內心一起墮落，他學會了一套懶散的走路方式和惹人嫌惡的鄙陋模樣。而天生沉默寡言的性情，更是變本加厲，變成一種不近人情的乖僻。對於極少數的幾位熟人，也只想激起大家對他的反感，而不是想贏得我們對他的尊重，他卻彷彿可從這得到一種苦中作樂的樂趣似的。

在他工作閒暇之餘，凱瑟琳仍經常與他作伴。可是他已不再對她說些甜言蜜語來表示對她的喜歡，對她那女孩子氣的撫摩，也總是帶著憤恨猜疑的神情避開，好像覺得人家對他濫用感情，不是什麼值得高興的事。我之前提到的那一天，他進屋來說他不想幹活時，我正在幫凱蒂小姐梳妝打扮。她沒有想到他會突然想要偷閒，本以為自己可以霸佔整個客廳，而且也已經想辦法通知艾德加先生，說哥哥不在家，因此正準備接待他。

「凱蒂，你今天下午有事嗎？」希斯克里夫問：「你要到什麼地方去嗎？」

「沒有，外頭正在下雨呢。」她回答。

「那你何必換上這件絲綢上衣呢？」他問：「我希望，應該沒人要來吧？」

「我不知道有沒有人要來，」小姐結結巴巴地回答：「可是你現在應該在田裡工作才是，希斯克里夫。已經餐後一個鐘頭啦，我以為你早就走了。」

「辛德雷總是不嫌煩地找我們碴，難得能讓我們自由喘口氣，」這少年說：「我今天不想工作了，要跟你待在一起。」

「啊，可是約瑟夫會去告狀的，」她拐著彎兒說：「你還是去吧！」

「約瑟夫到盤尼斯敦岩那裡挖石灰，可能要忙到天黑，他不會知道的。」

說著，他就懶懶地走到爐火邊坐下來。凱瑟琳皺眉沉思了一會，覺得應該為即將來訪的客人鋪個路。「依莎貝拉和艾德加．林頓今天下午可能會過來，」她沉默了一下又說：「既然下雨了，我想應該不會來了。不過他們還是有可能過來。要是他們真的來了，你說不定又要無辜挨罵了。」

「叫艾倫去通知說你有事就好了，凱蒂，」他堅持著，「別為了你那兩位可憐巴巴的蠢朋友，要把我趕出去！有時候，我真想抱怨他們……算了，還是不說了——」

「說他們什麼來著？」凱瑟琳叫道，一副怏怏不樂的神情盯著他。「啊，奈莉！」她發脾氣嚷道，突然從我的兩手間探出頭來，「你要把我的鬈髮梳直啦！算了，我自己來。希斯克里夫，你到底想抱怨什麼？」

「沒什麼——看看牆上的日曆吧。」他指指窗邊一張加框的日曆，繼續說：「打上叉叉的，就是你跟林頓兄妹一起消磨的夜晚，打圈的是跟我一起度過的夜晚。你看見沒有？我每天都做記號的。」

「是啊，真無聊，好像我會注意似的！」凱瑟琳怨聲怨氣地回答：「那又怎麼樣呢？」

「表示我很在意。」希斯克里夫說。

「難道我就應該一直跟你乾坐著嗎？」她惱火地反問。「這對我有什麼好處？你都說了些什麼？你跟我說過什麼話，或是做過什麼事來逗我開心啦？你簡直就像個啞巴，或是像個娃娃似的！」

「你以前從來不會嫌我話太少，或者不喜歡跟我作伴，凱蒂！」希斯克里夫異常激動地叫道。

「那根本就談不上作伴，什麼都不知道、什麼話也不說的人。」她嘟噥著。

她的同伴站起來，可他沒有時間再進一步表白自己的感覺了，因為石板路傳來一陣馬蹄聲，艾德加．林頓輕輕敲了敲門便進來了。這次意外的邀請，讓他整張臉充滿喜悅之情。毫無疑問，凱瑟琳在這一個人走進來，另一個人走出去的當兒，看出這兩個朋友截然不同的氣質。這樣的對比就像你剛從一個荒涼崎嶇的礦區，一下子移轉到一座美麗肥沃的山谷地一般。林頓的聲音和問候，剛好和希斯克里夫截然相反。他的語氣悅耳又溫和，遣詞用字也跟您一樣文雅，先生，不像我們這麼粗聲粗氣。

「我太早到了嗎？」他說，看了我一眼。我已經開始擦盤子，清理櫥櫃上那幾個抽屜。

「不會啊，」凱瑟琳回答：「奈莉，你在那兒忙什麼呢？」

「打掃啊，小姐。」我回答。（辛德雷先生特別囑咐過我，只要林頓少爺私自拜訪，我就得找個理由在場。）

她走到我背後，氣呼呼地低聲說：「帶著你的抹布離開。有客人來訪時，僕人不該當著客人的面前做打掃！」

「剛好這會兒主人出去了，正是好時機，」我大聲回答：「他最討厭我在他面前收拾這些東西。我相信艾德加先生會諒解我的。」

「可是我討厭你在我面前瞎忙。」小姐蠻橫地嚷道，不容她的客人開口說話。看來她還未從和希斯克里夫的那場小爭執中平靜下來。

「我很抱歉，凱瑟琳小姐。」這是我的回答，仍繼續埋頭做我的事。

她以為艾德加看不到她，一把搶走我手裡的抹布，然後狠狠在我胳膊上擰了一下，久久不放。我之前說過我不喜歡她，且常常故意挫挫她的妄自尊大為樂，更何況她現在真的擰痛我了。我本來是蹲著的，馬上跳起來大叫道：「啊，小姐，這真是太卑鄙了！你沒有權利捏我，我可不想受這罪！」

「我沒有碰你呀，你這撒謊精！」她喊道，抽回她的手指，想要再來一次，她的耳朵都氣紅了。她是那種一來氣就無法控制自己情緒的人，所以總是憋得滿臉通紅。

「那麼，這是什麼？」我回嘴，指著手臂上一塊紅紫來反駁她。

她跺腳掙扎一下，終究壓抑不住她的暴戾脾氣，狠狠甩了我一巴掌，打得我兩眼淚水直流。

「凱瑟琳，親愛的！凱瑟琳！」艾德加‧林頓過來干涉，眼看自己仰慕的人竟然犯下欺騙與粗暴雙重過失，他大為震驚。

「馬上離開，艾倫！」她再次叫道，渾身顫抖著。

小哈里頓老是跟在我後頭轉，他當時坐在我旁邊的地板上，一見到我的眼淚也開始哭起來，哭著罵道「壞凱蒂姑姑！」這讓她的怒火遷怒到這不幸的孩子身上。她抓住他的肩膀死命地搖，搖得這可憐孩子臉色發青。艾德加想也沒想便抓住她的手，好讓她放開哈里頓。剎那間，其中一隻手掙脫開來，這位年輕人嚇得還沒來得及反應，這隻手已結結實實賞了他一耳光。這力道之狠，怎麼也不可能再誤以為對方是鬧著玩的。他驚愕地往後退一步，我趕緊抱起哈里頓，帶他到廚房裡去，不過仍讓門開著，因為我很好奇他們要如何解決這場紛爭。這位受侮辱的客人走到他放帽子的地方，臉色煞白，嘴唇直打顫。

「那就對了！」我喃喃自語，「記住教訓，趕快走吧！你總算看到她的真面目了，這是好事呢。」

「你要到哪兒去？」凱瑟琳走到門口追問。

他偏過身子，打算走過去。

「你不能走！」她執拗地叫嚷。

「我非走不可，而且現在就要走！」他壓低了聲音回答。

「不行，」她堅持道，緊抓住門把，「現在還不能走，艾德加‧林頓。坐下！你不能帶著這樣的情緒離開我，否則我要難過一整夜的，而我並不想為你難過！」

「你打了我，我怎麼還能留下來？」林頓問。

凱瑟琳啞口無言。

「你讓我害怕，也為你感到羞愧，」他接著說：「我不會再到這兒來了！」

她的雙眼開始含著淚光，眼皮直眨著。

「而且你還想撒謊！」他說。

「我沒有！」她喊道，終於又開口說話了，「我不是故意的。好，你走吧，你想走就走吧。走呀！現在我要哭啦，要哭到半死不活！」

她當真跪在一張椅子前，開始哭得肝腸寸斷。艾德加狠下心走到院子，但是到了那兒，卻又躊躇起來。我決定推他一把。

「小姐是非常任性的，先生，」我大聲叫道：「壞得跟所有被慣壞的孩子一樣。你最好還是趕快騎馬回家，否則她就要鬧得死去活來，惹得大家跟著受罪而已。」

這個沒志氣的人往窗裡瞥一眼，根本抬不起腳步離開，就像一隻貓無法離開一隻半死的耗子或被咬得半死的鳥兒。我當時心想，唉，他是沒救啦，命中注定，插翅也難飛啦！果然，他突然轉過身，急忙走回屋裡關上門。過了一會兒，我進去告訴他們，恩蕭喝得酩酊大醉地回來了，準備鬧得這個家翻天覆地啦（他喝醉時通常都這樣）。這時我察覺到，這場爭吵反而讓他們更加親密，已經讓他們越過年輕人羞怯的屏障，拋開友誼的偽裝，做起情人來了。

一聽說辛德雷先生回來的消息，林頓少爺急忙跳上馬背，凱瑟琳也趕緊逃回房裡。我則去把小哈里頓藏起來，再把主人獵槍裡的子彈取出來，這是他發酒瘋時最喜歡把玩的東西，誰要招惹到他，或甚至太惹他注意，就要有生命危險啦。於是，我想到取出子彈的法子，如果他真鬧到開槍的地步，起碼會少闖點禍。

●本文摘自好讀出版之《咆哮山莊》【新裝珍藏版】。