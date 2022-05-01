蔡佳璇／情緒是鑰匙──《慢性焦慮》推薦序

文／蔡佳璇（臨床心理師、哇賽心理學執行編輯）

個案A進入治療室後，一如往常地先在緊閉的門上按了幾下，檢查三次把手後，才順利坐進我身旁的沙發。

看來他今天強迫症的狀況還算不錯，我心中暗自揣想。

接著，他滔滔不絕分享這一週的困擾，像是擔心學期中交不出報告，卻遲遲還沒有翻開課本過；像是對於新認識的朋友已讀不回訊息感到焦慮，擔心自己是否又措辭失當；像是再次因為玩線上遊戲而日夜顛倒，缺曠太多和母親的衝突增加。

這些事情確實都令人不安，但我也知道和A討論、解決這些似乎是「當下」最值得焦慮的事情後，他心裡的煩躁感並不會因此消失。很快地，A又會再找別的事來焦慮。就像本書作者博安心理師所描述的，這些困擾反映的是，擔心達不到他人期待、深怕不被重視，和總是批評自己不夠好的焦慮性格。

已經逐漸變成性格的焦慮，是慢性且複雜的，不會因為事件過了就好轉。這種擔憂的傾向就像是一種習慣，以投射的方式遍布在你所在乎的事情上，學業、工作、家庭、感情、人際關係……而且和現實相比，被不成比例地放大，讓人感覺必須時時保持警覺，才不會再次完蛋，但卻活得又累、又不順心。

這樣的描述同樣適用於個案A。為了降低焦慮，不知不覺地發展出了具有強迫性質的思考和行為，想藉此消除心中難以忍受的感受，卻反而被困在災難化的想像中空轉。心思常被「想找到最完美的解答」，或是「不希望有任何一點傷害」的想法占據，而很難想到其他可能性，更不用說去適當地接收和判斷外界的訊息了。

因為害怕選擇錯誤，常常將大量的緊張傾倒在家人、朋友和心理師身上，需要別人分擔他的不安、為他的決定負責、替他處理人生的難關，但背後卻是對愛、認同和價值的渴望。

從事心理治療工作多年，我經常接觸受焦慮所苦的個案。閱讀這本書時，也讓我聯想到許多前來諮商的個案，就像個案A。大家都是在掙扎中，努力尋找出路的人。

雖然表面看起來是焦慮，但背後卻是恐懼過去所經歷的創傷在未來重演，所以才不斷重複逃避和補償的行為模式。

當內心被焦慮不安占滿時，自然地就會逃開或是和自己的內心保持距離，很難有餘裕去接觸內在各種的情緒感受。

可偏偏情緒是鑰匙，能讓我們了解內心最深層的需求，能協助我們建立適當的界線，及與他人的連結。

如果曾經在某些困難的時刻，有人提供過安撫、陪伴和接納那害怕又受傷的心靈，就有機會學會舒緩焦慮、整理想法，進一步產生勇氣與復原的力量。

心理治療／諮商在做的就是這樣的陪伴。透過提升個案的自我覺察，能夠清楚自己正處在什麼樣的狀態和困難中，學會在刺激和回應之間創造一個空間，來安放我們的情緒，學會好好照顧自己。

博安心理師的這本書從自身經驗出發，整合個人生活與諮商經驗中的體悟，精準地描繪焦慮的樣貌和強迫徵狀的深層意涵，相信讀者們在閱讀時會很有共鳴，且感到被深深的同理，也將能從書中的內、外在緩解焦慮策略中，得到練習的具體方向。

希望這本書的出版，就像有一位很懂你的心理師在身旁，當你不安時，能提供沉澱和思考，慢慢與焦慮和平共處。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《慢性焦慮：焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》推薦序。