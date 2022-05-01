蔡佳璇／情緒是鑰匙──《慢性焦慮》推薦序

聯合新聞網 / 寶瓶文化
書名：《慢性焦慮：焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》 作者：莊博安 出版社：寶瓶文化 出版時間：2022年4月29日
書名：《慢性焦慮：焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》
作者：莊博安
出版社：寶瓶文化
出版時間：2022年4月29日

文／蔡佳璇（臨床心理師、哇賽心理學執行編輯）

個案A進入治療室後，一如往常地先在緊閉的門上按了幾下，檢查三次把手後，才順利坐進我身旁的沙發。

看來他今天強迫症的狀況還算不錯，我心中暗自揣想。

接著，他滔滔不絕分享這一週的困擾，像是擔心學期中交不出報告，卻遲遲還沒有翻開課本過；像是對於新認識的朋友已讀不回訊息感到焦慮，擔心自己是否又措辭失當；像是再次因為玩線上遊戲而日夜顛倒，缺曠太多和母親的衝突增加。

這些事情確實都令人不安，但我也知道和A討論、解決這些似乎是「當下」最值得焦慮的事情後，他心裡的煩躁感並不會因此消失。很快地，A又會再找別的事來焦慮。就像本書作者博安心理師所描述的，這些困擾反映的是，擔心達不到他人期待、深怕不被重視，和總是批評自己不夠好的焦慮性格。

已經逐漸變成性格的焦慮，是慢性且複雜的，不會因為事件過了就好轉。這種擔憂的傾向就像是一種習慣，以投射的方式遍布在你所在乎的事情上，學業、工作、家庭、感情、人際關係……而且和現實相比，被不成比例地放大，讓人感覺必須時時保持警覺，才不會再次完蛋，但卻活得又累、又不順心。

這樣的描述同樣適用於個案A。為了降低焦慮，不知不覺地發展出了具有強迫性質的思考和行為，想藉此消除心中難以忍受的感受，卻反而被困在災難化的想像中空轉。心思常被「想找到最完美的解答」，或是「不希望有任何一點傷害」的想法占據，而很難想到其他可能性，更不用說去適當地接收和判斷外界的訊息了。

因為害怕選擇錯誤，常常將大量的緊張傾倒在家人、朋友和心理師身上，需要別人分擔他的不安、為他的決定負責、替他處理人生的難關，但背後卻是對愛、認同和價值的渴望。

從事心理治療工作多年，我經常接觸受焦慮所苦的個案。閱讀這本書時，也讓我聯想到許多前來諮商的個案，就像個案A。大家都是在掙扎中，努力尋找出路的人。

雖然表面看起來是焦慮，但背後卻是恐懼過去所經歷的創傷在未來重演，所以才不斷重複逃避和補償的行為模式。

當內心被焦慮不安占滿時，自然地就會逃開或是和自己的內心保持距離，很難有餘裕去接觸內在各種的情緒感受。

可偏偏情緒是鑰匙，能讓我們了解內心最深層的需求，能協助我們建立適當的界線，及與他人的連結。

如果曾經在某些困難的時刻，有人提供過安撫、陪伴和接納那害怕又受傷的心靈，就有機會學會舒緩焦慮、整理想法，進一步產生勇氣與復原的力量。

心理治療／諮商在做的就是這樣的陪伴。透過提升個案的自我覺察，能夠清楚自己正處在什麼樣的狀態和困難中，學會在刺激和回應之間創造一個空間，來安放我們的情緒，學會好好照顧自己。

博安心理師的這本書從自身經驗出發，整合個人生活與諮商經驗中的體悟，精準地描繪焦慮的樣貌和強迫徵狀的深層意涵，相信讀者們在閱讀時會很有共鳴，且感到被深深的同理，也將能從書中的內、外在緩解焦慮策略中，得到練習的具體方向。

希望這本書的出版，就像有一位很懂你的心理師在身旁，當你不安時，能提供沉澱和思考，慢慢與焦慮和平共處。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《慢性焦慮：焦慮，是過往未曾處理的生命創傷》推薦序。


寶瓶文化 閱讀風向球

相關新聞

說話引人入勝是成功的墊腳石，打動人心才能《行動致富》

卡內基曾說，熱忱是動機的產物！ 心裡沒有目標的話，無法激發熱忱。因此，熱忱是一個人實現明確主要目標的關鍵，當然也是達成短期目標的得力助手。

職棒亞洲「現役唯一」執法超過三千場蘇建文 裁判書上市！

亞洲「現役唯一」執法超過三千場職棒裁判，中華職棒例行賽、主審、總冠軍賽站場數皆臺灣史上第一人，您不知道的臺灣之光──蘇建文 王貞治盛讚蘇建文：「如果主審都能有像他這樣果斷的判決，相信能得到每個人的認可。」 執法至今，一晃眼三十年過去，看盡了職棒的是非風雨，也嘗盡了酸甜苦辣── 當親情被工作拉扯時，當比賽場上誤判發生時，當簽賭案爆發時，一而再再而三的身心都被一顆圓圓的棒球重擊下，蘇建文說：「我們不是主角，沒有噓聲就是一個好的比賽、好的裁判。」 輕描淡寫，卻一語道盡全天下裁判的內心獨白。 從喊PLAY BALL開始，究竟是什麼樣的「熱忱」讓他堅持下去？ 《火眼金睛與0.4秒的判斷》本書完整揭露職棒裁判最真實的心聲與甘苦的心路歷程，簽親版、一般版同步上市中！

「這個考試不會考！」學校教育為何讓我們成為「音癡」與「畫畫很醜」的沒自信大人？

若只是以技術性表現來衡量藝術或運動的品味，就會讓人產生誤解，堅信「品味跟自己的距離非常遙遠」、「自己與藝術無緣」、「品味是與生俱來的」……。 隨著年齡的增長，這樣的傾向會越來越強烈。 我甚至認為，整個社會環境都已經變成了除非是相當有才華的人，否則不能夠聲稱「我喜歡畫畫、我喜歡唱歌」。

【udn閱讀‧愛書任務】《鬆綁你的焦慮習慣》抽免費贈書！

時報出版於3月18日出版書《鬆綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則》，作者賈德森．布魯爾（Judson Brewer）為國際知名的成癮精神病學家和神經科學家，於20

《戰爭的框架》：面對戰爭，我們該如何思考、必須做些什麼？

在現實生活中，我們每天都在無數新聞中瞥見逝去的生命，而這些生命往往以數字表示。故事日復一日不斷上演，似乎永無止境且無可挽救。然而我們除了必須理解戰爭罹難者的危脆性（precarious），也希望將肯認（recognize／recognition）的概念與戰爭帶來的損失相連結，並進一步提出倫理和政治上的異議，那我們該如何思考、必須做些什麼？由此便引發諸多基本且斷難以迴避的問題：框架的結構是如何生產情感？情感與倫理、政治判斷與實踐之間的關係究竟為何？

朱宥勳／生活總是如此嗎──讀林楷倫《偽魚販指南》

認識林楷倫的時候，我完全沒料到他是魚販。他在書裡反覆說，魚販身上帶有的無法磨滅的氣味，我是一次也沒有聞到過。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。