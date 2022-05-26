酒店非一個人的生意！日本第一女公關坦言：每個人都有極限

日本Enrike（小川愛莉）從18歲開始展開公關小姐的生涯，一開始時薪只有日幣1500元，前四年完全賺不了錢，直到入行第七年，因上傳一口乾掉香檳的「香檳空瓶」到部落格上，開始受到關注。加上其對待工作的真誠態度與努力，形塑出別具個人特色的「Enrike溝通術」。最高時薪曾達日幣26萬元，年收超過一億日圓。（編按）

文／Enrike（小川愛莉）

當我剛開始工作的時候，店裡是有分派系的。有兩位老大姐，她們總是針鋒相對。雖然加入某個派閥以後就不容易遭到霸凌，但我沒有加入任何一邊。雖然我本來就比較長袖善舞，但還是覺得畢竟那樣實在很難工作，而且實在太麻煩了。

如果加入了某個派系，另一個派系的客人就不會指名我了。要是有不愉快，就會頂著那種臉見客人，這樣客人也會察覺，所以我乾脆不加入任何一邊。

但是要一直維持中立也是挺難的。

因此我在表面上並不會表現出和兩邊感情好，而是在背地裡與她們聊天，這是為了不要被任何一邊的人仇視。

在我成為老鳥以後，就盡可能不要製造派系，有新人進來，我就盡快和她們培養感情。

剛入行且營業狀況還不好的時候，如果有年輕又可愛的新人進來，多少會覺得有些煩躁吧？該說是對抗之心吧？

雖然我並沒有欺負別人，但還是經過一番自省，告訴自己接受任何新人，試著打造出一個大團隊。

畢竟酒店是團隊合作啊！

無論有多麼優秀，只有自己一人肯定有極限的。

（圖／Unsplash）

◎能成為與無法成為第一名的不同之處：一步一腳印，做理所當然的事情◎

很意外的是有許多女孩子做不到這一點，也就是嚴格遵守不遲到、不無故蹺班、不偷懶這些基本事項。

在我的經驗中，如果有新人進來店裡，那個女孩子是否能夠做得起來，稍微觀察一下，大概不用一個月就能確定了。

覺得大概不行的女孩子，從來沒有人能夠扳回一城提高營業額，要說哪裡不同，絕對不是容貌。

能夠做得起來的人，理所當然都是每天踏實努力工作的人。不會偷懶休息，這樣一來店家和顧客都會相信她。

做不來的女孩子，有很多是因為和男朋友吵架之類的，就不來上班了。

只要看看我就能明白，我也不是長得特別可愛。臉比我好看的公關小姐實在太多了，而我所做的就是遵守那些理所當然的事情，也不休息。

還有，絕對不能拖延感謝之心。對於來店裡的客人，我第二天一定會傳道謝的訊息，許多小姐並不會這麼做。因此，將這種心情化為話語、早點傳達給對方是非常重要的，不知不覺間就會拉出差距。

光顧著交涉自己薪水的人，或是背地裡說他人壞話的人，營業狀況是不會有所改進的。因此與其改善自己的外貌，還不如磨練自己的內在。

雖然我這樣說好像有點自豪，但一開始去當公關小姐工作的時候，不管是工作人員、同事、還是客人，可沒有任何人認為我能爬上第一名，結果如此他們也都非常驚訝。

所以千萬別放棄。只要認真做該做的事情，一定會有獲得回報的一天，畢竟連我都能辦到了。

●本文節錄自圓神出版出版：《日本第一女公關的人際溝通術》