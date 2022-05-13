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《日本第一女公關的人際溝通術》：堅持14年，只做一件事

聯合新聞網 / 圓神出版
示意圖非本人（圖／Unsplash）
示意圖非本人（圖／Unsplash）

Enrike（小川愛莉）從18歲開始展開公關小姐的生涯，一開始時薪只有日幣1500元，前四年完全賺不了錢，直到入行第七年，因上傳一口乾掉香檳的「香檳空瓶」到部落格上，開始受到關注。加上其對待工作的真誠態度與努力，形塑出別具個人特色的「Enrike溝通術」。最高時薪曾達日幣26萬元，年收超過一億日圓。（編按）

文／Enrike（小川愛莉）

自從我開始當女公關，就開始寫日記（memo）了。內容是那天拜訪我的客人姓名、點數（酒店是以點數制來決定薪水的）、出場人數、指名人數、點了什麼酒、時薪、月薪、部落格閱覽數等等，大概就是我那時候比較在意的事情，或許該說比較接近紀錄吧。

若問我為何要做這些事情？其實是為了掌握現況。

畢竟，漫不經心地工作，就會慢慢把這些事情忘掉。再怎麼說我頭腦實在不怎麼好，不可能把誰在什麼時候來過這些事情都記在腦子裡。

薪水也是一樣，如果每個月不變的話也就罷了，但在酒店裡會有上下變動，沒有好好記下的話肯定會忘記，所以我才會寫日記。

另外一點，就是為了明白自己有沒有成長。

關於競爭心，我不是用在同事身上，而是針對自己。如果和過去的自己比較時沒有數據，那就不知道自己有沒有前進了對吧？為了確認這件事情，所以我每天都寫。

偶爾回顧一下日記，有些會覺得「太棒啦」，有些則是「這樣子不行」，因而自我反省。只要有這樣的資料做比較，不自覺就會逐漸湧起幹勁。就這方面來說，我認為寫日記是非常好的。

我手上有當女公關的二○○六年到二○一九年（三十二歲）為止十四年分的日記，接下來就依照日記的內容，稍微回顧一下過去。

我想大家從中就能明瞭我過去狀況有多糟、遇到了什麼樣的客人、他們如何支持我。

例如打造出現在這個Enrike不可或缺的高爾夫要素、我在店裡宣傳「我喜歡香檳」其實是為了當時剛開始交往的男朋友之類的事情。從結果看來，這些事情都提升了我的營業額。不管契機為何，只要能夠貫徹努力，我想一定能夠獲得成果的。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

LINE的活用方式，將LINE當成客戶紀錄◎

就算是許久沒光顧，如果還記得客人的話，他會非常開心。定期來好幾次的人我當然會記得長相和姓名，但如果不是印象特別深的人，第二次光顧或者三年後再來，那麼長相與姓名就可能對不上。我營業額最好的時期，顧客人數大概有三千人左右，說老實話真的不可能記得所有人。

所以我活用LINE當成筆記本。

一開始交換LINE的時候，我會說「留個紀念」然後拍兩人合照，也把那時點的飲料一起拍進去。

在傳道謝訊息的時候，也要把和對方的對話以及個人資訊加上去一起傳。

書名：《日本第一女公關的人際溝通術》作者： Enrike（小川愛莉）出版社：圓神出版出版時間：2022年4月1日
書名：《日本第一女公關的人際溝通術》
作者： Enrike（小川愛莉）
出版社：圓神出版
出版時間：2022年4月1日

舉例來說，如果對方是從福島縣來的人，就傳「昨天謝謝你特地從福島過來」或是他說之後會去印度旅行，就傳個「好好享受印度之旅喔」。這樣一來，對方下次來的時候只要看到那個訊息，就會想起來要問他：「印度好玩嗎？」

如果只傳了固定的「昨天謝謝您光顧」，會想不起來上次說了些什麼，這樣是不行的。

如果客人來的時候想不起他是哪一位，就馬上拜託對方：「不知道怎麼搞的，我找不到你LINE的1訊息了。不好意思，你可以傳個什麼給我嗎？」這樣一來馬上就會知道他的名字。

絕對不可以說：「您是哪位呢？可以告訴我姓名嗎？」無論如何都不能讓對方發現你已經忘了他，最重要的就是談一些能讓自己想起對方是誰的內容。

●本文節錄自圓神出版出版：日本第一女公關的人際溝通術》


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Enrike（小川愛莉）從18歲開始展開公關小姐的生涯，一開始時薪只有日幣1500元，前四年完全賺不了錢，直到入行第七年，因上傳一口乾掉香檳的「香檳空瓶」到部落格上，開始受到關注。加上其對待工作的真誠態度與努力，形塑出別具個人特色的「Enrike溝通術」。最高時薪曾達日幣26萬元，年收超過一億日圓。 《日本第一女公關的人際溝通術》是根據Enrike共計14年的公關經歷所寫成的實用溝通法則，也記錄了她從沒沒無聞到日本第一的公關生涯。從公關界退休後，Enrike將日式酒店的待客法則以及累積的人脈運用在企業經營，成功開展了香檳代理、美容保養等事業。

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