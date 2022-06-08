走出低潮，最大的力量不是告訴他怎麼做，而是陪伴。

文/李慶隆

最近三年，永康公園一大清早約五點左右，一位年紀大約三十多歲的年輕男性，穿著邋塌的髒衣服、頂著好幾天沒洗的髒亂頭髮，坐在公園內的長椅上。肚子餓時他就翻找垃圾桶，取路人丟掉的食物吃，飲料也直接拿來喝，直到天黑才消失。

他的怪異行徑雖然引起商圈店家和住戶的注意，但畢竟他沒有做什麼事，只是無所事事地在公園晃盪，大家也就睜一隻眼、閉一隻眼。直到二○二○年新冠疫情爆發後，住戶才開始擔心他可能帶來一些問題。

「如果他在外面走動，又沒戴口罩，萬一被確診的話，要怎麼辦？」

「他會不會成為社區疫情的破口？」

身為永康國際商圈理事長，有些店家跑來向我反應，是不是要處理一下他的問題？商圈的生意因為觀光客不來，已經很慘，若有人確診，又會雪上加霜。雖然我也很擔心，但這是人身自由，況且他沒有妨害任何人。

我常在商圈走動，會特別留意他的動向。後來，我才知道，他的家其實就在附近，而且住在很高檔的青田街。他從小是個資優生，英文很好、學歷很高，不知道受到什麼樣的打擊，精神出現了問題，才會變成現在的模樣。

然而，有一天，奇蹟出現了！

公園內有一座公廁，有一位清潔打掃的阿姨會固定來清理。她的女兒大約二、三十歲，偶爾會來幫媽媽的忙。年輕女子常看見男子坐在椅子上，一回她鼓起勇氣、好奇地上前攀談，兩人因年齡相仿，很有話聊。

慢慢地，男子變了。他從不修邊幅到穿著整齊、乾淨的衣服出現，頭髮整理得很乾淨、鬍子也刮得光亮。和女子見面時，他還會主動拿掃把幫忙掃地。

工作結束後，兩人就坐在椅子上聊天。聊得愉快時，兩人開懷大笑，男子臉上的神情從原本的陰鬱，變得開朗，笑容堆得滿臉都是。從他的神情可以看出，他原本覺得自己的人生毫無希望，現在則是看到了新的希望。 書名：《女力重生》作者：李慶隆出版社：今周刊出版社出版時間：2022年04月28日

這就是愛情的力量！讓一個男人，徹底地改變了。

我從側面了解，這位女子一開始就沒有排斥他，她從來沒有將他當成流浪漢，耐心地傾聽男孩子訴苦、說他的過去、曾經遭受到過的打擊。她變成垃圾桶，讓這個男生丟垃圾給他。

她慢慢開導男生，告訴他：「你很有才華、長得又帥，未來潛力無窮。」在她的鼓勵下，他生起無窮的信心。以前的他走路都是垂頭喪氣，現在能抬頭挺胸、很有自信。

人遇到壓力、心情不好的時候，體內的細胞會被壓得扁扁的，愉快的時候就會膨脹、變成圓的。男子自從遇到女孩後，他的細胞就慢慢從扁的變成圓的。看到恩愛小情人的畫面，我只有「感動」兩個字。女性對男性的影響力真的是無限！

●本文摘自今周刊出版社出版之《女力重生》。