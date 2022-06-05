《一個操盤手的虧損自白》：我現在不能棄守，因為已經虧太多了。

圖／達志

文/吉姆．保羅、布南登．莫尼漢

1983 年10 月中旬，黃豆油倉位正讓我焦頭爛額的時候，我接到媽媽的電話：「你爸正在醫院準備動手術檢查癌症。他們說沒什麼問題，沒什麼大不了的，不過他們說還是要檢查一下。」隔天手術後，她又打電話來說，癌細胞已經蔓延到我爸身體各部分，只剩六個月。醫師幫他做了終端大腸造口（end colostomy），也要他馬上進行放射線化療。

兩個月後我接到爸爸的電話：「你媽不見了，不知道跑哪去。她昨晚出去到現在還沒有回家。」後來才知道，我媽自殺了。她跳進俄亥俄河，溺水而死。唯一的好消息是，她根本不曉得我破產了，因此原因不是我。她尋短是因為父親病況嚴重，就快死了，她不能接受。如果她是因為我才尋短，我想我也撐不下去。但他們並不曉得我也是狀況淒慘，只是外表看不出來，我們一家還是住在原來的房子，只是沒做原本的工作。他們知道我換了工作，但不曉得原因。

那個時候我爸住在療養院，請了一位全職護士照顧。每個周末，我跟弟弟輪流去看他，我看著他慢慢走向死亡。最後，他在1984 年8 月過世。

因此，從1983 年8 月到1984 年8 月，我賠光所有錢又負債40 萬美元，又失去交易所會員資格、失去工作、失去董事席位和執行委員資格，最後也失去雙親。我失去所有對我很重要的一切，除了太太和孩子。那真是非常糟糕的十二個月。

我說起這些事，不是想博取各位同情，而想藉此表達我對虧損本質的重要觀察。我在市場上的虧損，跟個人生活上的損失並不一樣。我在拉斯維加斯賭輸錢，跟市場上的虧損也不同。這些損失跟我失去雙親不一樣，也跟我失去交易所董事席位不同。

大家可能都曉得，不管做什麼生意，總是會有損失發生。燈泡製造商知道，每300 個燈泡總會破2 個。水果經銷商知道，每100 顆蘋果裡總會有2 顆爛掉。這樣的損失不會造成困擾，但若是意料之外的損失，那就嚴重了。知道做生意一定會有損失，跟在市場上認賠、承認虧損，完全不可同日而語。市場上的人通常很難主動認賠（相對於水果販、燈泡商則是被動接受，也就是接受並控制虧損，才不會拖累整個買賣活動）。這是因為損失總是被看成「失敗」，在生活中其他任何領域裡都一樣，損失都帶有負面意涵。我們往往把損失等同錯誤、不好和失敗；將勝利視為正確、美善和成功。比方說，在學校的考試答錯了，就會失分。同樣地，我們在市場上賠了錢，也會認為自己是做錯了才會如此。

在《美國傳統英語字典》中，「lose」的意思是：一、因為死亡而被剝奪；二、未能取勝（即輸掉比賽，或者被擊敗）。我們說「輸了」大都是指比賽輸了，但不知道怎麼搞的，輸／贏、對／錯最後也跟賺錢／賠錢混為一談。然而參加比賽輸了，未必是因為你做錯什麼，也許只是純粹被擊敗而已。要是你沒參加比賽，只是個旁觀者，卻還是輸了，那你一定是對於比賽結果投注（或者表達自己對比賽結果的預測），那麼對於這場比賽你也許是賠了錢（或預測錯誤），但你並沒有被擊敗。

●本文摘自今周刊出版社出版之《一個操盤手的虧損自白》。未經同意請勿轉載。