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在高分化、高衝突時代，你該擁有擺脫困境及衝突的完美解方！

聯合新聞網 / 今周刊出版社
書名：《修復關係的正向衝突》 作者：亞曼達．瑞普立 出版社：今周刊出版社 出版時間：2022年03月31日
書名：《修復關係的正向衝突》
作者：亞曼達．瑞普立
出版社：今周刊出版社
出版時間：2022年03月31日

文／亞曼達．瑞普立

以下是我在良好、健康的衝突和高衝突中，注意到的一些表現特徵。這不是一張很全面的清單，但能將這些特徵並列出來，對我們會很有幫助，因為這與我們腦海中經常出現的對立情況非常類似。

（圖／取自今周刊出版社之《修復關係的正向衝突》）
（圖／取自今周刊出版社之《修復關係的正向衝突》）

這不是一門精確的科學，因為人類是複雜的，但圖表和測驗是某種簡化過的結果。如果你正處於激烈的衝突中，並且想知道這是否可能是場高衝突，這裡列出一些或許可以幫助你辨認衝突性質的問題。提出問題有時可以幫助我們爭取一些時間（但並非每次都奏效），並拉開一小段距離以騰出一些空間去思考面前的衝突。

一、想到這個衝突時，會讓你失眠嗎？

二、當對方發生不好的事情，即使這件事並不會直接使你受益，你依然會感覺良好嗎？

三、如果對方做出一些你認同的事情、一些微小的表態，你會不會覺得難以公開肯定對方？

四、你是否感覺對方被洗腦了，像某種邪教成員一樣，已經超出你道德推理可及的範圍？

五、 你是否覺得自己被困住了？你的大腦不停運轉，一遍又一遍地思考同樣的委屈，但沒有發現任何新的見解？

六、 當你與立場相同的人談論衝突時，你是不是一遍又一遍說著同樣的話，並在談話結束時，覺得自己的處境更糟糕了？

七、有沒有非常暸解你的人對你說，他們不太認得現在的你？

八、你是否發現，自己透過指出對方的相同行為（或更糟的行為）來為自己辯護？

九、 你認為「另一邊」的所有人，在本質上是相同的嗎？如果這場衝突中的對立方只有一個人，你是否很難想像那個人曾經也是個天真的孩子？

十、在談論衝突時，你是否會使用「總是」「好」「壞」「我們」「他們」或「戰爭」等詞彙？

十一、 你是否很難想起，上一次你真正好奇對方的想法、意圖或行動是什麼時候？

如果上述問題中，有五個以上的回答是肯定的，那麼你可能正處於高衝突中。我想你目前的情緒感受，一定是其來有自，但就像我們在蓋瑞的故事中看到的那樣，人類（以及在衝突工業複合體煽動下）的硬體設計，使我們非常難以抵抗高衝突的吸引力。

所以現在要思考的問題是：你想沉浸在高衝突中嗎？有些人的答案會是肯定的。也許對你來說，高衝突是眼前最好的選擇，甚至是唯一的選擇。我們必須注意到這一點，並經常與自己反覆確認，留心高衝突可能對你和你所愛之人造成的損失。列出一張清單，看看自己付出的代價是否依然值得？如果有件事情似乎打斷了衝突的循環，這可能是某種緊急情況，或做出象徵性讓步的機會（就像蓋瑞投票支持對手那樣），請考慮抓住它。

如果你的肯定答案少於四個，那麼你可能並沒有陷入高衝突。這意味著你當下的選擇比以後更多，可以看到事情的可能性以及衝突升級時將遭到淡化的那些細節。這是一份寶貴的禮物，因為這種衝突有可能變成健康的衝突，從而讓我們成為更好的人。一個好衝突，可能比完全沒有衝突更有價值。

試著盡量留在那個空間裡，抓住每一個機會釋出善意，提高神奇比例，就像故事裡的太空人與談判專家尤瑞，去陽台上呼吸點新鮮空氣、抵制二元對立的分類方式，並保持與衝突點火器的適當距離。

（圖／達志）
（圖／達志）

●本文摘自今周刊出版社出版之《修復關係的正向衝突》


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