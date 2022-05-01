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說話引人入勝是成功的墊腳石，打動人心才能《行動致富》

聯合新聞網 / 遠流出版社
（圖／Unsplash）
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文／拿破崙‧希爾 Napoleon Hill

熱忱能讓原本只被動接訂單的人，成為主動積極的王牌業務員。

熱忱是講者與觀眾之間的潤滑劑，能營造和諧氛圍，讓演講不再枯燥。如果一個人是「靠嘴巴吃飯」，工作成敗取決於說話的技巧，那麼熱忱是不可或缺的特質。

熱忱能讓言詞更鏗鏘有力。有許多證據指出，熱忱能讓講者直接透過潛意識，取用無窮智慧的力量。熱忱能讓思考更敏銳，這一點更是無庸置疑。

不過，真要比的話，熱忱最重要的兩個功能，在於將負面情緒轉化為正向心態，以及為心智做好培養信念的準備。與這兩者相比，其他作用都顯得微不足道。

卡內基曾說，熱忱是動機的產物！心裡沒有目標的話，無法激發熱忱。因此，熱忱是一個人實現明確主要目標的關鍵，當然也是達成短期目標的得力助手。

熱忱是化為行動的意念！只要熱忱夠強烈，就能促使一個人根據背後動機，採取實際行動。由於這個道理如此重要，卡內基才會在先前的討論中，一再強調熱忱與行動的關聯。

培養熱忱的過程中，如果沒有搭配實際行動，就好比在空中引爆一顆炸彈，除了一聲轟隆巨響，什麼事都不會發生。感受到熱忱時，若能立刻積極作為、採取相應行動，便能養成發揮熱忱的習慣。

如果想建立這個好習慣，不妨先練習說話時語帶熱忱。

這是人人都能輕鬆做到的第一步，也不用任何事前準備。從現在開始，練習在說話時展現熱忱，無論說話對象是誰、目的是什麼，都照做不誤。這麼做能幫助你戰勝膽怯、強化自信心，也有助培養積極的態度。除了練習在說話時展現熱忱，也要注意讓語調親切動聽。大聲說話，又沒有控制好語氣，只會讓人覺得反感不舒服。學會在說話時加入抑揚頓挫，適時調整語氣，才能有效傳達訊息。

說話引人入勝是成功的墊腳石，而講話要打動人心，絕對少不了精彩的內容與滿腔熱忱。如果願意勤加練習，為說出口的每一句話注入情感，只要短短一週，你就會發現自己進步神速，說話更為動聽。

此外，說話時務必發音正確、咬字清晰，不疾不徐地將每個字說清楚；音量也不宜過小，才不會聽起來含糊不清。記得字正腔圓、言之有物，讓每個字都充滿力量！ 許多人常犯的錯是說話不經大腦――別忘了，你說話的方式也反映了你的思考模式與個人特質。

這個方法能幫助你養成「知行合一」的習慣，讓心中所想與口中所說同調，透過這個方法，你能在一個月內改善自己的說話技巧，讓身旁的人對你刮目相看。這個習慣對於培養自律也有很大的幫助，因為能管住自己的嘴巴，是最有助個人成功的一種自律。很多人說得太多，又口無遮攔，無益於己，倘若養成說話前三思的習慣，便能改掉這項缺點。因此，練習好好說話不只能改掉壞習慣，還能培養美德，一石二鳥。

要求自己謹言慎行，不妨從與家人說話開始練習，接著將範圍擴大到熟人與朋友。每天提醒自己話說出口之前，務必深思熟慮、措詞得體。說話時要惜字如金――彷彿多說一個字就要多付五塊錢美金般來提醒自己，千萬不要為了出風頭，或是賣弄自己的學識而說話，只有在明確表達自己的想法時才開口，並記得在字句中注入情感，讓聽者掌握你想傳達的訊息。

對許多人來說，能否掌握這些溝通訣竅，就決定了人生的成敗。當今社會，太多人都需要重新學習如何說話。

如果一個人總是隨口說說、「光出一張嘴」，可能是因為他的格局不夠大。仔細觀察成功的人說話，你會發現他們很少閒聊，也不會談論他人是非；他們不會使用粗俗不雅的字眼，更不會惡意中傷他人。他們開口時，總是言之有物。

說話總是不經思考的人，通常沒什麼內涵，也很難躋身成功人士之列。對他們來說，時間只是用來「浪費」的，沒有其他用處。這種人經常無故打斷他人談話，老是搶走話題主導權。即使他心中有熱忱，也會因為言論空泛、對他人沒有實質效益，白白浪費了熱忱的力量。

我之所以特別強調說話技巧的重要，是因為言語是展現熱忱的主要工具。既然老天給了我們一張嘴來展現熱忱，當然要珍惜善用，而不是空話連篇、無的放矢。「明確目標法則」用在說話上最適合不過，如果要說的話沒有實質內容，不如不說。

書名：《行動致富：富足人生，不能只靠空想》作者：拿破崙‧希爾 Napoleon Hill出版社：遠流出版出版時間：2022年4月27日
書名：《行動致富：富足人生，不能只靠空想》
作者：拿破崙‧希爾 Napoleon Hill
出版社：遠流出版
出版時間：2022年4月27日

好好生活、克服困難、實現自己的理想，都不是容易的事，需要投入全部的時間和心力。也因為如此，生命中的分分秒秒都極其珍貴，不該浪費在閒聊八卦，或沒有意義的談話上。

世上只有極少數的人能開創成功富足的人生，多數人則渾渾噩噩過一生，一事無成。這並不是巧合，只要觀察一般人如何運用時間，就會發現成功與失敗的背後原因。成功的人做事有明確目標、充滿熱忱，也會把握時間努力追求目標；失敗的人把時間花在吃飯、睡覺、無意義的閒聊上，生活只求得過且過。能力並不是決定成敗的關鍵，有沒有善用能力才是重點。

弔詭的是，許多失敗的人當初若不放棄，咬牙再加把勁，也許就能成功。

我訪談過的所有成功人士都坦言，如果當初被挫折擊倒、沒有再接再厲，一定無法有今日的成就。內心有強烈鬥志的人，不會因為暫時的挫敗而一蹶不振，他追求成功的意志，遠比認輸的念頭強烈。

假如熱忱只能在遭遇挫折時讓自己堅持下去，光是這一點，花再多時間培養熱忱都值得。

如果下定決心實現遠大抱負，熱忱就是必備的重要特質。有了熱忱，才能激勵自己從失敗中站起，繼續勇往直前。

●本文摘選自 遠流出版之 《行動致富：富足人生，不能只靠空想》。


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