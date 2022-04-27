【udn閱讀‧愛書任務】《鬆綁你的焦慮習慣》抽免費贈書！

時報出版於3月18日出版書《鬆綁你的焦慮習慣：善用好奇心打破擔憂與恐懼的迴圈，有效戒除壞習慣的實證法則》，作者賈德森．布魯爾（Judson Brewer）為國際知名的成癮精神病學家和神經科學家，於2016年的TED演講「戒除壞習慣的簡單方法」（A Simple Way to Break a Bad Habit）的影片觀看數已超過1,700萬次，點閱次數於當年度排名為第4名。本書甫出版，即登上《紐約時報》暢銷書排行榜！

▌日常生活中，你是否曾出現下列情況？

．下班回家開始滑手機，不知不覺就到了睡覺時間

．早上爬不起來，晚上睡覺卻又失眠

．工作壓力大的時候，反而特別容易拖延

．無聊時會想吃東西，但肚子明明不餓

．心情不好時會想喝酒、吸菸

．每天早上起床就感到擔憂，卻不知道原因

→ 以上都是看似無傷大雅的習慣，但其實「焦慮」就藏在這些行為裡！

我們正在經歷人類有史以來最焦慮的時期。賈德森博士在神經科學領域擁有超過20年的經驗，透過數千名患者的研究與臨床實證（包含美國奧運運動員與教練、政經界領袖），將透過本書帶著你一步步找出觸發焦慮的刺激源，以及焦慮本身會觸發什麼有害行為。幫助你釐清自己的焦慮習慣迴圈，就能了解為什麼自己會被困在擔憂與恐懼的循環之中，進而利用大腦的獎勵網絡來擺脫這個惡性循環，打破焦慮和其他壞習慣的循環，並養成有益的新習慣。

聯合新聞網閱讀頻道與時報出版社合作，歡迎踴躍回答下面的票選問題，並留下聯繫email（僅供本次活動使用）即可參加抽獎活動，投票時間只到5月10日止，投票次數越多，中獎機會越大！

注意事項：

1.此獎項為【合作單位：時報文化出版】寄出（寄送僅限台灣）。

2.票選結果預計將於投票結束後一週內公布，後續活動贈獎將個別email通知得獎人，逾時視同放棄資格，由候補名單遞補。提醒您所填email務必以常用信箱為主。

3.獎項：《鬆綁你的焦慮習慣》紙書一本，共計2名。

4.得獎人不得將兌獎資格轉讓予他人，且獎項不得折讓現金或轉換其他品項。

5.如無人收件或因會員寄送資料填寫錯誤/資料不完整，恕不補寄敬請留意！

6.對活動辦法有任何問題及意見請來信至reader@udn.com信箱。主辦單位保留最終取消、終止、修改或暫停本活動之權利。