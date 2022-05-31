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《災難觀光團》旅遊新企劃，化腐朽為神奇的新商機！

聯合新聞網／ 圓神出版
（圖／Unsplash）
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娛樂至死的年代，沒有不能賺的錢，你的底線會在哪裡？耳目一新的想像力，生態驚悚小說的新高度！

《災難觀光團》書中主角，尤娜，擔任災難觀光企劃已有十年，她正打算開發近期遭逢海嘯的城市。但就在這時，她在公司內被盯上，騷擾、排擠、站邊的壓力蜂擁而來。正當她灰心求去之際，一個帶薪休假的機會出現了──前提是她要偽裝成遊客跟團，暗中訪調公司打算裁撤的災區小島......（編按）

文／尹高恩（윤고은）

夏季揭開了序幕，花朵老早就枯萎了，而黑亮的櫻桃果實掉落到地面。黑亮櫻桃縱身跳下後，人行道的磚塊於是留下淤血的痕跡。最終，尤娜遞上了辭呈。

「妳老實說說，妳是需要休息，還是想找其他工作？」

金一邊說道，一邊在販賣機買了咖啡給尤娜。金的提問很純熟老練。

「我想休息一下，身體狀況也不太好。」

金點了點頭，也許尤娜的回答正是那種老掉牙的常見台詞。

「可是，我怎能輕易放妳走呢？」

尤娜只是靜靜地盯著地面。

「就這樣辦吧。我會給妳一個月的休假，妳呢就趁這幾個禮拜好好休息，去旅行一趟吧。不是站在公司員工的立場，而是以消費者的立場去體驗一下。剛好有幾個正在討論要保留還是要收手的商品，如果妳從中挑選一個的話，經費可以全額報出差費，只要妳旅行回來之後寫份報告就行了。畢竟妳也打拚了十年，工作倦怠挺正常的。」

「我的位子可以空一整個月嗎？」

「從妳的立場看來是休假，但公司這邊會做出差處理，所以妳不用擔心。妳可以決定商品的存廢，因為公司會參考妳的意見，再決定商品的生死。」

「我企劃的那些項目也包括在內嗎？」

「嗯，沒有。」

「那應該是有另外的人負責吧，我有權利這麼做嗎……？」

「負責人哪能做出客觀判斷？這種情況之前經常發生，這次是由我來掌管，況且妳不是我全心信賴的首席企劃嗎？就出差的角度來看，這可是個爽缺，妳知道吧？」

見到尤娜露出意想不到的表情，金輕聲細語地說：

「在我進公司大約十年時，我的恩師也採用了相同的方式。當年我很理所當然地就接受了，可是工作久了才發現，這是一間非常冷酷無情的公司。幸虧這次碰上了絕佳的機會，妳就當是公司看在妳長年效力份上所給予的餽贈吧。」

反正一開始也不是真抱著非辭職不可的決心而提辭呈，只不過若是不這麼做，金可能會更蔑視自己，所以才發送訊號提醒他罷了。在這裡，休息並非稍作停頓的逗號，而是澈底結束的句號。發現自己心力枯竭時，大家會以迂迴的方式申請留職停薪，但有很多人自此沒再回到公司。不過，另一方面，也有本是句號卻以逗號處理的相反案例。至少如果是公司想要留住的人才、必要的人才，公司是不會任由對方提出辭呈的。尤娜需要確認幾件事，而她認為此時雙方算是達成一種默認的協議，等於是金拿自己犯下的過錯和出差爽缺來做等價交換。倘若金沒有在此刻輕輕地拍打尤娜的腰部兩下，她差點就把金先前提到「小強森」的事給忘了。

尤娜快速地將叢林正在販售的旅遊商品目錄瀏覽一遍，上頭有「火山的殷紅能量」「大地的撼動、水之審判─諾亞方舟」「令人聞風喪膽的海嘯」……前十名的人氣商品中沒有一個是尤娜所企劃的。其中有尤娜播種施肥、吃盡各種苦頭後，卻是未能歡喜收割的商品。那項商品後來交給了其他負責人，但光是看到標題出現鎮海和櫻花等字眼，尤娜的心中就已經升起一把無名火。那項商品目前位居販售排行榜的第七名。不必動手就有現成的便宜可撿，那位負責人此時肯定正快活地哼著歌吧？一想到這，尤娜又忍不住怒火中燒。

尤娜能選擇的商品有五種，這幾個要下架的候選商品中，也沒有尤娜企劃的商品。尤娜的能力就介於最受歡迎與最不受歡迎的商品之間。她決定透過與客服通話來獲取與旅遊商品相關的情報。她一提到自己正在考慮這五款商品，不出所料，客服推薦了最貴的商品。

「我想推薦『沙漠的天坑』給您，它的價位之所以比其他商品高，是因為住宿的緣故。因為是剛蓋好的度假村，所以整體設備很乾淨，是兼具休養放鬆功能的商品。能夠一次體驗火山、沙漠和溫泉三種主題的機會畢竟不常見嘛，它既然貴了兩成，自然也會帶來同等的滿意度。」

從客服的回答聽起來，他完全不知道自己正在宣傳的商品價值掉了兩成以上，因此正處於存廢的十字路口。總而言之，既然能報出差費，站在尤娜的立場，理當選擇最貴的商品。

沙漠的天坑是趟六天五夜的行程，目的地是名叫「美奈」的地方，但尤娜必須先在網路搜尋一下才知道那個地方在哪裡。美奈是個和濟州島一般大的島嶼，如果想去美奈，就得行經越南的南部。先搭飛機前往胡志明機場，再搭巴士到藩切市這個海岸城市，接著還要搭船半小時左右才能抵達美奈。尤娜大概能明白為什麼這項商品會不受青睞，光是路途往返就要耗掉兩天，而且相較於其他災難旅遊行程，能欣賞到的風景卻是微乎其微。儘管如商品名稱上寫的，沙漠中確實有天坑出現，而它也能如同傳單文案所說，是一幅「望而生畏又充滿悲傷」的景色，但問題就在於如今它已然形成了一座湖泊，因此看上去完全不可怕，也沒什麼獨特之處。如今說起「天坑」二字，大家想到的至少會是二○一○年強襲瓜地馬拉市中心、深達五百公尺的詭譎巨坑。尤娜都忍不住開始懷疑，美奈這個區域果真能夠滿足客戶的期待感嗎？她順勢把自己即將搭乘的班機也全搜尋了一遍，但這純粹是習慣使然。

欲望與關注度是成正比的。原本靜靜地盯著某個地名，還有以雙眼掃視地圖之前僅僅是豆大般的欲望，一旦抱持興趣開始進一步了解，便逐漸擴大起來。尤娜這才想起遺忘多時的事實─自己是因為喜歡旅行才進入旅行社工作。雖然有幾次去國外出差的經驗，但尤娜主要都是在國內工作。儘管也能以個人的身分去旅行，可是真正碰到休假日時，尤娜卻又什麼都沒做。無論是出差或旅行，只要想到即將跨出國門，前往其他國家，頭頂上緊閉多時的窗戶就彷彿稍微打開了一道縫隙，而冷得恰好的陌生空氣也跟著進進出出。

書名：《災難觀光團：命懸一線的旅程即將出發》作者：尹高恩（윤고은）出版社：寂寞／圓神出版出版時間：2022年3月1日
書名：《災難觀光團：命懸一線的旅程即將出發》
作者：尹高恩（윤고은）
出版社：寂寞／圓神出版
出版時間：2022年3月1日

尤娜取出塵封多時的護照。包括目前仍有效及過了有效期的護照在內，抽屜內共有四本護照。第一本護照中，尤娜的照片就像保羅．克利的自畫像一樣沒有露出耳朵。有關大頭照的規定，是逐漸朝著露出耳朵和眉毛的形式進化。嗯，不太確定這到底算是進化還是退化，但總之規定是朝著臉部要能看得更清楚的方向改變。儘管尚未決定旅遊行程，尤娜卻先取出行李箱，把護照和相機放了進去。

倘若災難將整個世界一刀切出斷層，那麼相機就是使斷層更有臨場感的輔助工具。當相機喀嚓拍下時，被拍攝的已不再是人物或風景，而是時間的空白。有時，相較於此時生活的時間，短暫的空白反而對我們的人生更具影響力。尤娜心想，也許所有旅行在開始之前就已經跨越起跑線，而旅行，只不過是去確認已經開始的步伐罷了。

時間在忍耐中流逝，尤娜將休假前應該完成的工作處理完畢。其中之一，就是替來電兩次的男人取消行程，而且不收取任何手續費。儘管尤娜必須為此呈交一份五頁的文件，但工作上的這個漏洞，另一方面也像是可供尤娜呼吸的氣孔。

旅行出發時間安排在七月初，儘管還有一個多禮拜，尤娜卻像是忘了什麼急事似的，開始把物品一項項丟進背包。她帶了防蚊手環、常備藥，還帶了要給當地孩子們的鉛筆和糖果，另外還需要便祕藥和腹瀉藥。尤娜一邊準備行李，一邊又不免想著，自己真的需要帶這麼多東西嗎？好不容易封上了背包，可是每天她總會再打開背包一次，原因包括：要再放入物品，或是當下需要使用，因此必須取出的物品。連著幾天，尤娜都在橫跨兩個世界的狀態下度過，直到要出發的當天早上，背包才真正算是封上了。

現在，尤娜終於置身之前只在腦海中想像的機艙內。她將毯子拉到脖子處，凝視著沒有稜角的窗戶，而下方的景致化成了點、點、點，就像是用鑲嵌的燈光做了馬賽克處理。從上方俯瞰，都市已經呈現飽和狀態。置身於過度肥胖的都市時，只覺得一切都很理所當然，可是拉開距離往下看，一切都顯得無關緊要了。此時，夜晚的航班飛行得十分順利。

●本文摘選自圓神出版《災難觀光團：命懸一線的旅程即將出發》


護照 天坑 閱讀風向球 圓神出版

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