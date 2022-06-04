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《活出真正的自己，就不再生病》疾病是來自「真實自我」的重要訊息！

聯合新聞網／ 圓神出版
（圖／Unsplash）
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文／梯谷幸司

如果你相信寫下的願望都會實現，那麼你相信「人生中只會發生必要的事，只會跟必要的人相遇」嗎？

日本心靈改革教練的《#活出真正的自己，就不再生病》提到：

疾病是來自「真實自我」的重要訊息。

我們每個人都帶著自己的「生存目的」誕生在這世上。

也就是說，我們各自背負著必須在這趟人生中達成的「某個目標」。那個目標，也許是為眾人或世界帶來貢獻，或許是博愛世人，又或是創造出前所未有的價值。

我們在從事與生存目的相關的活動時，會感到幸福。以真實的自我生活，能讓我們覺得充實。

這種現象就像美國心理學家亞伯拉罕•馬斯洛提倡的「需求階層理論」中，滿足最高層次自我實現需求的狀態。

對人類來說，依隨生存目的生活是無上的喜悅。

但是在現實社會中，大多難以照這種方式生活。只要活著，我們就必須在某種程度上依循社會的規矩。藉由達到社會的要求，以大眾期待的方式生活，並逐漸形塑出「社會自我」。

然而，形塑出的社會自我，與自己的生存目的不符的事例卻相當常見。

舉例來說，即使有著「想當演員」「想成為小說家」的夢想，周遭的大人卻極力反對說，「夢想能當飯吃嗎？找個穩定的公司好好工作！」。這就是非常簡單明瞭的例子。

很受歡迎的美國管理學家彼得‧杜拉克，在一九四九年著作的論文中提到，「有另一位齊克果」（收錄於Diamond社刊《已發生的未來》）。

這篇論文中出現「社會自我」及「心靈自我」這兩個詞彙。以我的說法來表示，就是「社會自我」和「真實自我」。

在這篇論文中，杜拉克表示人類一般都選擇以社會自我生存，而且社會自我和心靈自我彼此並不相容。

因為論文作者是杜拉克，我很期待看到他去尋求兩者該如何折衝共存的方法。但對杜拉克這種大人物來說，找出融合兩者的方法也很困難吧。

就像先前提過的，只要是人，無論誰都有想追尋「生存目的」的欲望。因此在社會自我及真實自我之間不斷拉扯。

書名：《活出真正的自己，就不再生病》作者： 梯谷幸司出版社：方智出版出版時間：2022年4月1日
書名：《活出真正的自己，就不再生病》
作者： 梯谷幸司
出版社：方智出版
出版時間：2022年4月1日

有拚命覺得自己必須一直回應來自社會期望的人；雖然罕見，也有視社會期望為耳邊風，貫徹真實自我的人。不過，大多數的人仍選擇社會自我，徹底壓抑真實自我。

「做這種事會被罵」「我只有這點能耐，放棄吧」「走這條路的話，就沒辦法過像樣的生活」……等。

社會自我會透過各種先入為主的臆斷及自我形象，來阻止真實自我追尋生存目的。

古今中外的歷史都曾證明，若徹底壓制民意，終會出現抵抗或叛亂。這種與社會情勢相同的情況，也會發生在人的身體上。

那個抵抗或叛亂就是「疾病」。被社會自我封印在深處的真實自我會認為，如果不能追尋原本的生存目的，就算身體健康也毫無意義，接著製造出各式各樣的疾病。

換個角度來看，這種情況也能解釋為來自真實自我的訊息。

換句話說，真實自我利用疾病，告訴我們現在的生活跟自己的生存目的不同。

●本文摘自 方智出版之《活出真正的自己，就不再生病》


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