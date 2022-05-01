他們的露營旅程是場災難，但絕對讓你捧腹大笑！

文／傅宓慧（龍星國小老師）

還記得那句廣告台詞:「想像力就是你的超能力！」從打開這本書的那一刻，你就能感受到安迪與泰瑞哥倆好幽默的超能力！

住在瘋狂樹屋一百三十層中的安迪跟泰瑞，這一回他們又一路往上加蓋，蓋了一百四十三層！？這樹屋不只是高而已，每一層樓都有不同的功能，屋內還有著各式各樣、稀奇古怪的道具！保證你眼睛發亮，嘴角失守。（在這一集中，還有新冠病毒唷！你發現了嗎？）

本書中，任何生活中的無聊小事都會變成莫名其妙的笑點，甚至開啟了一場大冒險：安迪在拼字遊戲中情緒爆炸，萬能文字機立刻想出「度假」的妙點子，只不過過去的經驗中，每一回的度假都超慘的，但他們仍是興奮的打包行李，踏上度假之路——前往新露營地露營。

這看似平凡的旅程，光是出發，就搞得浩浩蕩蕩，因為除了他們兩個之外，還有沿路上車的冰淇淋小販愛德華、棒棒糖保母瑪麗、還有鼻王、稻草人……一堆路上遇到的好朋友們，他們的車就這樣一路加掛車廂，最後竟如火車般，熱熱鬧鬧的駛向露營地。

不過你以為這樣就順利開始旅程了嗎？當然沒那麼順利，他們一直想要逃避的雜誌社記者也在最後上了車，整路瘋狂的拍照、採訪，為這趟旅程更增添荒謬感。

露營時想要搭帳篷？泰瑞卻聽成「打拋豬肉」，壓根沒有帶！（最後靠大象鼻王擤鼻涕的手帕解決）；想要放鬆的釣魚？所有的人都擠到一艘船上，完全沒有拋竿的空間（然後竟然釣到一隻神奇的舊靴子）；就連圍繞著營火的放鬆活動，也演變成恐怖故事大賽（而令人詫異的就是他們說的鬼故事竟然都變成真的！）

安迪與泰瑞一連串的意外，讓這一本書一打開就放不下，也讓我們看見作者施展超能力——在平淡的生活中加點「搞笑」來調味，用「想像力」來燉煮，再加上「幽默」來提香，讓所有讀者輕鬆閱讀、捧腹大笑。

快來打開這本書，你會發現，「想像力就是生活的超能力！」原來閱讀也可以那麼有趣！

故事的最後泰瑞跟安迪竟又想要往上加蓋了？！瘋狂樹屋真的是太瘋狂了！

●本文摘自 小麥田出版之《瘋狂樹屋143層：驚奇露營冒險之旅》導讀〈增添想像與幽默，閱讀也能那麼有趣〉。