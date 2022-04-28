敏感青少年被負面思考吞噬，社工如何救她一命？

文／邱慕泥（戀風草青少年書房店長）

這是一個會負面思考的孩子，瀕臨生命危險之際，一位社工以她的專業，幫助孩子走出泥沼的感人故事。後勁頗強，感動人心。除了故事的感動之外，至少還有兩個面向值得讀者特別思考。

孩子，你為什麼負面思考

在孩童時期，可能大人一些不經意的話語或動作，讓幼小的心靈埋下了一顆幽微又暗黑的種子，當種子慢慢滋養茁壯，最後成了不可抹去的巨大陰影。細微而敏感的孩子，常常是這類模式的受害者，這樣的陰影特別容易在他的內心成長茁壯。

如同本書的主人翁黛西，故事的一開始，提到了她認為母親的過世，是她造成的。因而習慣地將過錯都歸咎在自己的身上，又沒有可以傾訴的對象，她的負面想法形成惡性循環，也就越陷越深，根深蒂固地認為：一切的過錯都是她造成的。

故事中並沒有交代黛西，這樣歸咎自己的緣由是什麼。但隨著情節的進展，我們看到黛西的家庭關係薄弱──媽媽過世了，爸爸忙於工作，也沒有其他的親戚與朋友。相依為命的父女兩人之間，似乎不是很了解對方，說了不少「無益的話」。例如爸爸最常問黛西：「妳今天過得如何？」──這句話偶爾問，可能表示關心，問了太多次，就顯見父親根本不了解女兒的負面想法。

至此，讓我們反思著，身為父母者，必須有敏銳的觸感，感受孩子的內心世界。

（圖／Unsplash）

社工的助人藝術

故事的中段之後，讓讀者看到一場完美的「助人範本」，應該可以這麼說，「欣賞社工艾德的助人藝術」。社工，是一般人不熟悉的行業。

幫助一個人，是一種專業，並非想像中那麼簡單。尤其個案是早已習慣於「什麼都是歸因於自己的錯，自己就是不祥之人」的黛西，助人者根本無從介入。所謂：自助人助。就是別人要幫你，你也得要拉自己一把。但是，從故事裡，我們看到艾德想盡辦法，要介入協助一個已經身陷漩渦而不可自己的人，再不拉她一把，她就要溺斃。

艾德的助人藝術，不只適合孩子閱讀，更值得親子共讀，跟孩子一起好好認識社工的內涵。艾德與黛西的每次交談，都值得我們細細品味。她從理解黛西開始，打從心裡接納黛西，設想黛西的每一個念頭，阻止她往負面的方向沉淪。艾德最常對黛西說的話是「相信我！」互信是協助的開始。

但是「預防勝於治療」啊！要去拉一個陷入泥沼的人，有多麼吃力不討好，一層又一層的自我歸咎，從媽媽、爸爸、霍布森老師、娜歐咪所發生不幸的事件，都是黛西的錯。艾德則必須一再地將她拉出來。艾德逼問她：「妳總是馬上責備自己。那麼請妳告訴我，妳到底做錯什麼？」黛西說不出個所以然。所有的負面思考，艾德一一破解。

這是一部難能可貴的故事。一方面為讀者揭露了小孩也會胡思亂想的陰暗面，另一方面，又為我們開啟專業社工、專業助人的這扇窗，讓人看到了光明面，相信擁抱的溫度。

本書除了給孩子看，大人更應閱讀。另外，還有一個很大的啟示：除了關心自己的孩子之外，也請多多關注周遭的小孩，必要的時候，陪伴他們，給他們溫暖，給他們擁抱。

●本文摘自 小麥田出版之《月光下的擁抱》導讀〈給陰暗面一個擁抱〉。