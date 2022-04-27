靈性力量回歸！《創傷與靈魂》創傷後，防禦性目的如何大舉動員

文／唐納‧卡爾謝（Donald Kalsched）

本書取名為《創傷與靈魂》（Trauma and the Soul），書名捕捉到我希望書中探索的兩個世界（及彼此關係）。我與一些童年早期受創個案進行的心理治療中，包含了神祕或靈性的面向，這次的探索會帶我們深入其中。我會提出許多臨床片段，再運用理論評論，赫舍爾所述的「兩域公民」以及「必須維持雙邊忠誠」則是參照主軸，亦即我會運用一種具雙視域的後設心理學，將那些與此完全相異的臨床素材，建立起框架並進行詮釋。我相信，任何適用於個人自體的理論解釋（而這種解釋始終是某種心理治療取向的內隱基礎），都必須囊括自體的無限延展並具靈性潛質，以及自體有所侷限並具物質決定因子。

許多當代的精神分析師都探索了威廉‧詹姆斯（William James, 1936:370）多年前描述的「意識神祕狀態」。山多‧費倫奇（Sandor Ferenczi, 1988）是值得一提的先鋒，他寫下與創傷個案治療時，移情和反移情與療癒的奇異關聯。威爾弗瑞德‧比昂（Wilfred Bion, 1965）將難以言喻的「O」或「神原」（Godhead），喻為心理治療中轉化的終極來源。納維爾‧斯明頓（Neville Symington, 1993）公開提及人類經驗中有個神祕的「生命賦予者」（lifegiver），參與存在的無限向度中，如果我們要活出生命力，就必須選擇之。克里斯多夫‧博拉斯（Christopher Bollas, 1999:195）認知到有個「穿梭心智的神祕智慧」，並提到「若有上帝，祂便居於此處」。詹姆斯‧格羅斯坦（James Grotstein, 2000）近期撰述某個無意識中「難以言明的主體」，會依「現象界主體」（即自我或自體）的福祉而派送夢境。最後是麥可‧艾根（Michael Eigen, 1998: 41-2），他公開自稱為「精神分析神祕主義者」，熱切呼籲精神分析工作應被視為宗教或「神聖」（holy）的職業。第六章將會回顧這些理論家的論點。

（圖／Unsplash）

接下來的篇幅會談到，與某些早年創傷個案進行精神分析工作，是以特定且戲劇化的方式支持這類神祕思索。本書案例中，幾乎所有「高敏感者」（Aron, 1996）都有神祕經驗。他們經常與自然、動物有深刻連結，也對電影、劇場、藝術以及文學，尤其是詩的神話創造（mytho-poetic）世界特別有感。有時候，他們會陳述充滿超自然存在體的內在世界「拯救」了他們，那個世界會為他們自身純真的靈魂部分提供一處原型涵容的處所，但這個世界在現在是隱藏起來的。他們也常提到，有某種與理性思維相斥的經驗會「共時」出現。許多人說，在尋常與非尋常現實間的界線變得模糊時，他們因此得以接觸到奇異的非物質世界，而那是適應較良好的人無法觸及的。

很不幸地，隨著創傷倖存者的神祕、神話創造生活不斷開展，那些似乎拯救了他們靈魂的良善靈體卻開始失去保護力量。反覆處於不斷失望與幻滅的壓力之下，這些內在客體經常變得有害。內在的保護者轉為迫害者（見卡爾謝， 2006），而「我們天性中的好天使」則被擅於分解形體、磨耗心神，以及運用原始防禦的惡魔取代（見第三章、第九章）。這也屬於靈性，只是屬於黑暗、恐怖的靈性；這也屬於神祕主義，只是隸屬暴力、邪魔附身以及靈魂喪失的部分。

在日漸成長的心理治療與靈性領域中，並沒有太多作者提及靈性世界中這塊較黑暗的面向。可是在心理治療中，那些受創的靈魂從天堂痛苦墜入地獄，有時會發現自己周遭環繞著強大、拒絕療癒的黑暗力量，這其實也是靈性的問題。要如何克服這些阻抗，以及個案／治療師雙人組要如何合作拯救靈魂（以及，很諷刺地，包括救贖內在迫害者），都是本書主要關注的焦點。我們會看到，靈性力量占據榮格稱為無意識的集體層次，這個層次通常支持心靈的整合與整體性（wholeness），但若未能適度地與人類協調或接觸，就可能反轉，退化成威脅生命的防禦，削弱自我（ego）的功能。具療效的心理治療仍能維持一種希望，讓這些靈性力量回歸天性與初心，亦即與榮格稱作自性（Self）的中心原型適度結盟合作。

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詹姆斯‧希爾曼（James Hillman, 1996:4-5）很有智慧地觀察到，前來接受心理治療的個案，不僅僅為了緩解痛苦的症狀，或是追溯創傷的歷史根源，也是為了尋覓合適的自傳，他指的是一個故事，這個故事可以彰顯個案那獨一無二、無可替代的人生中難以言明的根源和靈魂基礎。

除了要了解個案傷痛的源頭並修通傷痛，他們也在尋找一種全新的、更大視框的敘事──真實的故事，可以說明他們靈魂的「雙重命運」，以「兩域公民」之姿存在於地球。諷刺的是，創傷倖存者在要求這種更大視框的故事時，是處於一種特殊位置，因為他們經常被迫提早進入「非常態現實」之中，也就是靈性和日常心智化的世界，這可以幫助他們在早年情感關係難以承受的痛苦中存活下來。他們會變成詹姆斯‧格羅斯坦（2000: 238）所稱的「真真切切的孤兒」（orphans of the Real），但同時（如第一、二章中的案例）也成為「極度真實」（Ultra-Real）的化身。

榮格很早就發現，當創傷倖存者的心靈遭解離分裂，他們所落入的魔法或神祕世界，並不僅是心理分裂歷程的產物；這麼說吧，更是一個已經存在的原型或神話創造世界等著接住他們。這個非常態現實的世界，從古老心靈的原型劇碼中，用一個戲劇化的故事圍繞著遭解體的靈魂，而榮格開始對這些故事和它們放諸四海皆同的特徵著迷不已，他相信它們提供一個心像的母域，為靈魂提供資源。佛洛伊德懷疑這個構想（見Loewald， 1978:8-9；McGuire, 1974： 429-30），希望將神話創造符號簡化成人類關係傷痛的偽裝，於是常用家庭劇碼中的痛苦與掙扎來解讀這些象徵符號。即使羅納‧費爾本（Ronald Fairbairn, 1981）有先見之明地挑戰佛洛伊德的本能理論，卻也聲稱夢中的人物化意象，都只是內化了外在關係而已。在這些理論中，我們的生命通常停留在兩個世界之間，現在崩解成一個世界了。

●本文摘自 心靈工坊 出版之《創傷與靈魂》。