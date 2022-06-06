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一個方法深化記憶法，讓你擁有冠軍級記憶力！

聯合新聞網／ 天下雜誌出版
圖／Pexels
圖／Pexels

文／池田義博

看完整本書，卻說不出任何重點和感想。

　　每天閱讀大量資訊，卻回想不起自己看過什麼……

　　明明讀的是同一份資料，別人就是能說出更精采的觀點？

　　上台演講頻頻忘詞，邏輯和重點全失蹤？

　　種種失常表現與智商無關，也不是冒失粗心，而是因為多數人努力的途徑：逐字讀、反覆抄、拚命背，反而讓大腦更費力，於是怎麼記就怎麼忘。

　　我在45歲為了挑戰記憶力冠軍，開始研究如何「深化記憶」。發現比起文字，大腦更擅長圖像記憶，但轉成圖像只能加深印象，若要達到過目不忘的境界，關鍵在吸收資訊時於腦中「連結」影像，大腦會自動將存在關聯的「完整情境」轉化成長期記憶，就像電腦裡的檔案夾一樣分類歸檔，讓思緒不凌亂，關鍵時刻能立刻想起。這就是大腦最原始、最有效率的學習途徑。

因此，我以腦科學與學習心理學為基礎，結合自己的學習經驗，研發出「文轉圖深化記憶法」，並運用這套方法在日本記憶力錦標賽連續六年拿下優勝，更在世界腦力錦標賽獲得「記憶力特級大師」的稱號。

什麼是文轉圖深化記憶法？

　　簡言之，文轉圖深化記憶法就是藉由將文字轉化成「影像」、「象徵」、「圖表」這三種大腦容易吸引的元素，幫助我們更有效率地吸收新知，並能深化記憶，以系統化的學習途徑快速串聯相關資訊，達到看一眼就不會忘，而且能最大化學以致用的目的。就像幫自己在腦中建立有圖有文的懶人包，未來無論是想要輸出成文章或簡報，甚至是跟人聊天，都只要翻找腦中的懶人包，就能把學到的內容順利用出來。

圖／天下雜誌《過目不忘的文轉圖深化記憶法》
圖／天下雜誌《過目不忘的文轉圖深化記憶法》

挑著讀，用三本書精通領域知識

　　如果必須在極短時間內建立領域知識的話，你會怎麼辦？我想大部分的人可能會不管三七二十一，先開始讀相關領域的參考書籍。不過如果用一般的讀書方法，時間可能不夠。如果只讀一本，又可能錯失真正必要的部分。接下來就要告訴大家在這種狀況下，以文轉圖深化記憶法為基礎，再進階應用的速效學習法。

　　首先，準備三本目標領域的書籍。這三本書請盡量選擇傳達相同內容的書。因此，選擇類似的書籍就是第一個重點。選擇另外兩本書時，可以用這本書比其他兩本圖更多或字更少為依據，不用在這裡花太多時間思考。

準備好之後，我們就開始「挑著讀」，所謂挑著讀，就是不讀完整本書，而是只挑自己認為必要的部分閱讀。挑著讀要怎麼做？如果書中文章有粗體字、標示顏色的字、有畫線的地方，就只讀那些地方。其他部分就很乾脆地忽略，另外，一定要看圖表。這種學習法重視速度，所以只要挑出最低限度的必要資訊即可。

書名：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》。作者：池田義博出版社：天下雜誌出版時間：2022年4月28日
書名：《過目不忘的文轉圖深化記憶法》
作者：池田義博
出版社：天下雜誌
出版時間：2022年4月28日

啟動深度學習，快速建立專業知識

使用這種方式學習的目的，也可說是範圍固定的「深度學習」。當學習有範圍時，最高原則就是儘快讓大腦看到範圍內的全貌。

當大腦掌握住應學習的範圍全貌後，就會建構出基本知識架構，就好像是蓋好房子的骨架一樣。這個知識架構就是前面提到過的「基模」。完成這個基礎基模，對於讀第二本、第三本書非常有幫助。

接著讀第二本、第三本書時，一樣採用挑著讀的方法。如果出現和前一本書同樣的內容，大腦自然能識別這是該領域的重要事項，也會自動強化記憶。然後再吸收之前尚未吸收到的重要知識。如果說基模是房子的骨架，那麼從第二本、第三本書得到的知識，就可以看成是屋頂、牆壁、窗戶、室內裝潢或配線等設備。等到三本書讀完，屋頂也有了，牆壁也砌好了，室內裝潢也好了，房子就完成了。也就是說，大腦可以順利吸收該領域的全體結構、概念、故事、以及重點知識。

原本文轉圖深化記憶學習法就強調希望大家擺脫逐字閱讀的束縛，這一節的超短期濃縮閱讀法更進一步地捨棄多餘的文章，只專注在最低限度的必要重點上，即可在最短時間內獲得如同專家般的專業知識。

●本文摘自 天下雜誌出版之《過目不忘的文轉圖深化記憶法》


懶人包

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