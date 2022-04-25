詩的萬年曆！《日子：台語曆日仔詩》用台語每日發聲的詩集

文／陳胤

詩的萬年曆

詩，是一種祝福，也是禱告。每天早晨寫一首詩，給自己，給朋友，也給全世界，隨即利用臉書（Facebook）平台上網，虔誠遞上一天的問候，祈求有個美好的開始。把它當成一種宗教儀式，天亮之時，用心點燃一炷無煙清香，讓情意裊裊上升，與天地合而為一，心靈遂在注目凝視中，漸漸得以安頓、洗滌。

台灣各族母語，因為它瀕危，語言本身的存在、流行，就是一首動人的行動詩。用母語寫詩，最溫暖，每天把它當成生活的功課，當成人間的修行。從復振母語的坎坷路上觀之，寫詩，又近乎苦行，薛西弗斯（Sisyphus）式的輪迴，希冀成為自己呼吸的節奏，在單調寧靜中能得到淡淡的歡喜與了悟。

本詩集，詩的內容，以「愛」作為探索的基點，盡量從意象中擠出正向的能量，像微微晨光，透著希望。雖偶有些許愁緒，正如同陰雨天氣，在自然歲月中在所難免。人生也是。悲喜交集，更有生命滋味。

而在詩的整體意念上，一天一首，象徵祝福禱告不間斷，仿照日曆，隨著季節遞嬗，企圖在日常生活的體悟中找到屬於每一天該有的詩篇。366 首，是每天小日子的自我救贖，從此，也可拓展到往後的日日月月，歲歲年年。《日子》，是詩的萬年曆。

至於詩的形式上，每個詩題，加上三行台語短詩，仿日本俳句神貌，簡短易讀的生活化用語，在台語書寫剛邁入標準化的進程中，有推廣普遍化的期望。其中較特別的設計是，每首詩的詩題，都來自前一首（天）詩中的一個詞，其精神，如同基督教創世神話，上帝造人後，再從亞當身體中取一根肋骨化造夏娃，象徵生命綿延不絕。每天日子，都有前一天的遺緒，人，就在牽連流轉當中，活了下來。曆日仔詩的意義，就在時間河流裡探求其中意義，讓自己活得更歡喜，至少更有勇氣。

再者，每一首詩題，設定上都是不同的字詞，期許自己，在台語用字遣詞上能更精進，把先祖們的生活詞彙從文獻裡挖掘出來，然後在詩中再現；語言是活的，沒用沒講沒有書寫，只是個死標本。也由於整首詩只有三行，為賦予它更大的張力，詩題也將之設定為詩的首句，是意象的統整也是開場，讓架構更趨完整。

本詩集，採用教育部頒訂的台語羅馬字與推薦漢字，初學者每天讀一首詩，不僅能漸漸告別火星文，也能獲得詩的祝福，文學不在高不可攀的神殿，而在我們生活日常，每個人都可以是詩人或讀詩的人。沒有了母語，文學永遠有缺憾；每天的《日子》，希望喚醒血液裡一些母親般的溫暖。

●本文摘自前衛出版之《日子：台語曆日仔詩》詩集簡介。