為爭取好職缺，你說謊嗎？《六個說謊的大學生》4/28燒腦上市！

文／淺倉秋成

「為Spiralinks最終選拔考試做準備的各位辛苦了。雖說今天要一起愉快吃一頓，其實是騙人的，今天是喝到飽。不喝酒的傢伙可是要受到嚴格處罰哦！所以一起喝個痛快吧！乾杯！」

除了因為參加面試，會稍微晚點到的九賀之外，聚集在店裡的夥伴都是一身便服。

脫去西裝的求職生就只是一般大學生，一群大學生在居酒屋嘻嘻鬧鬧地聚會是常有的事。負責開場白的袴田不愧是體育男，短短幾秒內啤酒杯就空了。矢代也一口氣喝光杯子裡的白酒。森久保是那種一喝醉就變得卑躬屈膝的人，不停用反省口氣嘀嘀咕咕，微醺的我微笑看著這樣的他，袴田也笑著。森久保似乎覺得自己頗可笑，也笑了起來。

「一直開會討論也很疲乏，找個時間聚餐吧！」九賀這麼提議時，矢代舉手說她有推薦的店：「那間店的披薩和精釀啤酒很美味，如何？那間店是一般桌椅座位，不是榻榻米座席，料理真的很好吃哦！」可惜有違矢代的推薦，此時排放在桌上的披薩等料理不怎麼受歡迎，倒也不是難吃，而是大家忙著喝酒。

（圖／Unsplash）

不久後，一個大醒酒瓶擺在說自己平時滴酒不沾的嶌面前，宛如生日蛋糕登場般，瞬間響起如雷掌聲。

「嶌不是不喝酒嗎？不能勉強啊……都是我的錯，都是為了我才勉強喝啊！」森久保神情認真地說，當場又是一陣哄堂大笑。我是那種幾杯黃湯下肚，再怎麼無聊的笑話，或連平常根本不會笑的事都能哈哈大笑的人。

「衣織只在今天當個酒國英雌啦！」矢代不知哪來的自信，點頭這麼說，還催促嶌快喝，「要是只喝茉莉花茶，可是沒體力克服小組討論哦！今天我來負責讓嶌喝！這只醒酒瓶現在是衣織專用，希望喝到一滴也不剩！」

嶌硬著頭皮喝下第一杯後，弱弱地比了個「V」。

被燃起鬥志的袴田也大口喝著啤酒，還豪邁地抹去嘴邊的泡沫。

「袴田……你不是說明天要面試嗎？喝成這樣真的沒關係嗎？」

袴田用力摟著一臉擔心的森久保，說：

「安啦！反正大家要一起去Spira，其他公司的面試就隨便啦！這麼開心的日子不盡情喝酒的傢伙該判死刑！死刑！」

「哦，帥喲！」矢代隨口讚美，還遞上溼毛巾。

袴田用溼毛巾擦掉沒抹乾淨的泡沫，乘興開始放聲高歌。

唱的還是幾個月前因為吸毒被逮的歌手相樂春樹的歌，害喝醉的我反射性地捧腹大笑。

「拜託！不要唱這種歌啦！別唱啦！」森久保之所以會笑著打槍也是理所當然，因為相樂春樹現在成了討厭鬼的代名詞。打從幾年前他爆出肇事駕駛醜聞後，整個人就變得怪裡怪氣，前幾天還因為吸毒被逮，成了眾矢之的；雖然他的情歌唱功一流，但因為偶像在人前必須戴上完美面具，形象破滅的他讓世人大失所望。

我是沒試過，搞不好用谷歌搜尋相樂春樹，就會出現一整排負面消息與相關新聞吧。

就在袴田即將高唱副歌時，嶌氣勢十足地喝光第二杯，趁我們的掌聲未歇時，又喝了一杯。就在大夥兒鼓譟嶌喝第四杯時，身穿西裝的九賀跟著店員走過來。

九賀看到我們比想像中來得興奮，似乎頗驚訝。只見他連夾克都忘了脫，怔了一會兒才調整好心情似地，笑著看向擺在嶌面前的醒酒瓶。

「……嶌不是不能喝嗎？沒事吧？」

矢代代替小口啜著第四杯的嶌，頷首回道：

「因為今天衣織必須喝個痛快才行，所以沒事啦！九賀，你也盡情喝吧！」

真心關切夥伴情況的九賀入座，接過矢代遞給他的菜單。袴田對於連看都不看一眼菜單，就說先來杯可樂的九賀有些不滿，只見九賀充滿歉意地笑著懇求諒解。

「我回家還得忙學校作業，今天就饒了我吧……對了，森久保，謝謝你借我那本書。」

「書？」喝得酩酊大醉的森久保眼神恍惚地問，「……什麼書啊？」

「就是那本麥肯錫啊！一大堆人想借那本。對了，我快看完了。方便的話，我們約二十號左右碰面可以嗎？把書還你。」

「哦……」森久保扶了一下眼鏡，掏出記事本，「這個嘛……下午三點有個在神奈川的面試。這樣好了……那就約五點以後吧。」

「好，看要約哪裡碰面。」

既然他們要碰面，我提議定期集會乾脆改成二十號這天；反正我這天一整天都沒事，如果大家也沒問題的話，那就太好了。無奈盯著記事本看的袴田喃喃地說他這天有事，其他人也不行，所以我的提議便告吹了。

九賀點的可樂送來了。準備重新乾杯的眾人紛紛闔上記事本，只有袴田感慨萬千地瞅著記事本，吸了一下鼻涕。還以為是酒氣促使雙頰泛紅，讓人錯覺他掉淚，看來好像真的有什麼事刺激他的淚腺。

「唉……記事本上寫得密密麻麻。」

袴田闔上記事本，憐恤似地敲了兩下記事本封面，說：

「我們一定能打造最棒的團隊囉。」

突然變得如此正經八百的他還真是有些滑稽；不過，就連擅於打圓場的我聽到這番話，一時也迸不出玩笑話。大家紛紛用微笑、點頭掩飾尷尬，各自在心裡反芻一路走來的辛酸。

「大家一起拿到內定吧。」

（圖／Unsplash）

聽到最不可能吐出這句話的森久保這麼說，還真叫人莫名感動，剛才一直發揮在搞笑方面的醉意，突然使我的眼頭發熱。明明離最終面試正式登場還有一個多星期，卻開始瀰漫一股總決賽的氛圍，促使我也變得有點多話。

嶌十分勤勉，袴田總是很開朗，矢代的視野比誰都廣，森久保也相當優秀，還有九賀那難得的領導力，所以我們一定要成為同期同事，不，一定會的。對於自己的這番熱血發言還真是有點難為情，卻沒人嘲笑我的一時忘情。看到大家無不用力頷首的袴田說：

「祈禱大家一起拿到內定，再乾一次吧！」

●本文摘選自采實文化出版即將於4月28日上市新書《六個說謊的大學生》。