《破鏡謎蹤》揭開「末日準備者」與「山洞人」傳說神秘面紗

警探懸疑天后 坎德拉．艾略特暢銷破2,000,000冊、Amazon七位數重金簽約新作《破鏡謎蹤》。新作影視版權已售出，華納影業確定籌拍美劇即將影視化！ 《破鏡謎蹤》融合連環殺人懸案、美國真實少數族群與未解神秘傳說，坎德拉．艾略特創造出宛如大衛．林區《雙峰》離奇驚悚的美國小鎮神秘案件。內容觸及美國封閉、反政府性少數族群「末日準備者」特殊生活方式，將整部作品沉浸在詭奇的色彩中，也得以一窺罕為人知的某種「美國生活」真相。（編按）

文／坎德拉．艾略特（Kendra Elliot）

梅西．凱佩奇很想知道，她究竟得罪了聯邦調查局波特蘭分局裡的什麼人。

她下車，走過兩輛德舒特郡治安處的休旅車，觀察四周的環境，這棟房子孤伶伶矗立在喀斯喀特山脈東側的山麓丘陵上。雨水拍打著梅西的兜帽，她呼出來的空氣凝結在半空中。梅西將深色長鬈髮塞進外套裡，仔細觀察前院堆積的雜物。在一般人眼中，那只是欠缺修剪的樹籬和隨意棄置的廢棄物，但她一眼就看出那是精心規劃的引導路徑。

「真是亂七八糟。」艾迪．彼德森探員說：「看來屋主是個囤積狂。」

「一點也不亂。」她比了比長刺的樹叢和堆得半天高的生鏽廢五金。「這些東西會讓你想往哪個方向走？」

「肯定不是那邊。」艾迪說。

「這就對了。屋主刻意將廢棄物堆成這樣，將訪客引到屋前的那片空地，讓他們不會跑去屋子兩邊和後方。你抬頭看。」她指著二樓的窗戶，整個用木板封起，只有中央留了一個窄窄的開口。「那堆廢棄物引導陌生人來到他的視線範前。」艾迪聞言點頭，神情流露驚訝。

奈德．法希的家很難找。這一帶的道路都是泥土鋪碎石，完全沒有路標，警長給他們的指示以精準的英哩數為單位，他們好不容易才找到這棟藏在森林深處的房子。梅西觀察到屋頂是防火金屬材質，房屋正面堆起的沙包高達六英呎。這棟看似頹圮的房屋遠離其他住戶，但十分接近自然山泉。

梅西十分讚賞。

「為什麼要堆沙包？」艾迪喃喃地說：「這裡是海拔四千英呎耶。」

「防禦用。可以阻擋子彈，也可以拖延入侵的壞人。而且沙包很便宜。」

「換句話說，他是瘋子。」

「他只是準備充裕。」

她在院子裡嗅到淡淡的腐臭味，一走上門廊進入屋內，濃濃惡臭便撲面而來。奈德．法希已經死去好幾天了。一個面無表情的德舒特郡副警長拿登記表給她和艾迪簽名。梅西看了看對方手上簡潔的婚戒。這位副警長之後帶著滿身屍臭回到家，老婆一定會很不高興。

她身邊的艾迪用嘴巴呼吸，氣息粗重。「不准吐。」她低聲命令，在雨靴外面套上拋棄式鞋套。

艾迪搖頭，但表情令人質疑。她欣賞艾迪，他頭腦聰明、態度積極，但是個在都市長大的年輕人，文青風髮型加上書呆子眼鏡，讓他在這種窮鄉僻壤顯得很突兀。他的皮鞋很昂貴，鞋底厚重，踩過奈德．法希家前院的爛泥之後，應該再也無法恢復原貌。

不過這雙鞋真的很好看。

至少是以前啦。

進到屋內，她停下腳步觀察大門。鋼製的。有四個鉸鍊、三個門閂；其中兩個分別裝在門的頂端和底端。

法希的防禦滴水不漏。他該做的都做了，但還是有人成功打破層層關卡。

不該這樣。

梅西聽見樓上有人交談的聲音，於是往那裡走去。兩位現場蒐證人員指引她和艾迪穿過走道，去到位在後方的臥房。越來越響亮的嗡鳴聲讓梅西開始反胃；她聽人說過這種聲音，但不曾親身體驗。他們轉進法希的臥房，艾迪開始低聲罵髒話，醫檢官正在檢查床上膨脹的遺體，這時她抬起頭。

梅西猜得沒錯，嗡嗡聲響果然來自這裡。房間裡有大量的蒼蠅，不斷發出低低嗡鳴，從屍體上的孔洞鑽進去。她盡量不去看將衣服鈕釦撐到極限的腫脹腹部。臉部更慘，爬滿蒼蠅，整個面目全非。

梅西介紹自己和艾迪的身分，醫檢官對兩位探員頷首致意。梅西猜醫檢官應該與她年齡相仿，身材瘦小精實，讓梅西覺得自己高大得誇張。

娜塔莎．洛哈特醫師自我介紹後脫下手套，帶他們去看遺體。「聽說這人在調查局有案底。」醫師揚起一條眉毛說。

（圖／Unsplash）

「他在禁飛名單上。」梅西說。調查局的反恐單位有幾份監視名單，這是其中一種。奈德．法希在名單上很多年了。床上那具遺體生前經常和聯邦政府起爭執，他平常往來的對象都支持主權公民運動，熱愛右翼媒體。從波特蘭過來的長途車程中，梅西看完了他的相關報告，判斷法希只會誇誇其談，並沒有能力去真的執行。他幾次因輕度破壞聯邦建築而遭到逮捕，但帶頭的永遠不是他。法希總是能輕輕鬆鬆擺脫罪名，簡直像不沾鍋一樣。

「唉，看來有人決定以後不需要法希了。」洛哈特醫師說：「他一定睡得很熟，竟然沒聽見凶手進入屋內用槍抵著他的頭。」

「抵著？」梅西問。

「嗯。即使被蒼蠅蓋住，還是能看到子彈入口周圍的火藥痕跡。一個洞進去、一個洞出來。能夠這麼乾淨俐落，可見凶器火力強大。」醫師開懷地笑著看艾迪，他站在梅西身邊已然搖搖晃晃。「目前蒼蠅還不算太難趕。」

「口徑呢？」艾迪的聲音很勉強。

洛哈特醫師聳肩。「很大，不是弱弱的點二二口徑。我敢說子彈一定卡在下面某個地方。」

梅西上前，蹲在床鋪旁邊用手電筒探照床底，想看看子彈是否卡在地板上，但床底下塞滿了塑膠整理箱。一點也不奇怪。

她環顧房間，發現每個角落都整齊堆放著耐重塑膠箱。她不用看也知道衣帽間會是什麼樣子。整理箱從地板堆到天花板，整整齊齊且仔細標示。法希是一人獨居，但梅西知道他們將會找到足夠小家庭用上十年的各種物資。

法希不是囤積狂，他是個準備者（prepper）。他的人生重心就是預作準備，隨時迎接末日（TEOTWAWKI）。

我們熟悉的世界之終點。

過去幾週，德舒特郡已經發生兩起準備者在家遭到殺害的案件，法希是第三個。

●本文摘自 奇幻基地／城邦文化 出版之《破鏡謎蹤》。