暢銷名家布蘭登．山德森，Kickstarter募資破4100萬，目標「成為史丹‧李這樣的人物」！

文／奇幻基地編輯部

美國知名奇幻類型書評YouTuber Daniel Greene日前採訪布蘭登．山德森表示，募資金額超乎他的預期，目前已有兩間影視公司詢問改編事宜。山德森表示，他的目標是「慢慢成為史丹‧李這樣人物。收獲許多改編，自己在裡面客串。我的終極目標是在每部劇裡以不同的方式死去，告慰被我寫死的角色們。我希望去漫畫博覽會，和影星們同坐，他們給大家簽名的照片上有我千奇百怪的死法」

圖片來源：布蘭登．山德森小說出版集資頁面

訪談中，山德森也提到不使用群眾募資出版暢銷作品《颶光典籍》系列的主要原因是群眾募資無法在實體書店上架「走群眾募資就不能進傳統書店上架，我覺得書店是目前最能抗衡亞馬遜壟斷的渠道。但願他們能有一兩個強勁的競爭者——眼下就是書店。失去越多書店，新人作家就越難出頭，這對整個產業來說也不是好事。」而慶祝募資成功，山德森與他的團隊將募資獲得的資金，投入數百萬美元在Kickstarter上300多個出版募資專案，並拍攝了30多分鐘的影片，鼓勵讀者支持獨立出版募資專案。

募資達標截圖：

更多參考資料：

◆Surprise! Four Secret Novels by Brandon Sanderson

◆Brandon Sanderson's record-breaking Kickstarter campaign ends with $41.7 million

◆Author Brandon Sanderson Shares Kickstarter Success by Backing Almost Every Other Literary Project

◆Brandon Sanderson Talks Kickstarter, Cosmere's Future, & MORE!

◆We Back Every Publishing Kickstarter*

◆Fantasy author's surprise new book series sets Kickstarter record

◆Fantasy Author Raises $15.4 Million in 24 Hours to Self-Publish

書名：《颶光典籍四部曲：上、下冊》 作者：布蘭登．山德森（Brandon Sanderson） 出版社：奇幻基地／城邦文化 出版時間：2022年1月25日

●本文推薦書由奇幻基地出版之《颶光典籍四部曲：上、下冊》。