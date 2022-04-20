快訊

長榮海運 「筆試面試」關卡曝光 考NFT、算8位數加法

暢銷名家布蘭登．山德森，Kickstarter募資破4100萬，目標「成為史丹‧李這樣的人物」！

聯合新聞網 / 奇幻基地出版
圖片來源：Daniel Greene採訪影片截圖
圖片來源：Daniel Greene採訪影片截圖

文／奇幻基地編輯部

美國知名奇幻類型書評YouTuber Daniel Greene日前採訪布蘭登．山德森表示，募資金額超乎他的預期，目前已有兩間影視公司詢問改編事宜。山德森表示，他的目標是「慢慢成為史丹‧李這樣人物。收獲許多改編，自己在裡面客串。我的終極目標是在每部劇裡以不同的方式死去，告慰被我寫死的角色們。我希望去漫畫博覽會，和影星們同坐，他們給大家簽名的照片上有我千奇百怪的死法」

圖片來源：布蘭登．山德森小說出版集資頁面
圖片來源：布蘭登．山德森小說出版集資頁面

訪談中，山德森也提到不使用群眾募資出版暢銷作品《颶光典籍》系列的主要原因是群眾募資無法在實體書店上架「走群眾募資就不能進傳統書店上架，我覺得書店是目前最能抗衡亞馬遜壟斷的渠道。但願他們能有一兩個強勁的競爭者——眼下就是書店。失去越多書店，新人作家就越難出頭，這對整個產業來說也不是好事。」而慶祝募資成功，山德森與他的團隊將募資獲得的資金，投入數百萬美元在Kickstarter上300多個出版募資專案，並拍攝了30多分鐘的影片，鼓勵讀者支持獨立出版募資專案。

募資達標截圖：

更多參考資料：

Surprise! Four Secret Novels by Brandon Sanderson

Brandon Sanderson's record-breaking Kickstarter campaign ends with $41.7 million

Author Brandon Sanderson Shares Kickstarter Success by Backing Almost Every Other Literary Project

Brandon Sanderson Talks Kickstarter, Cosmere's Future, & MORE!

We Back Every Publishing Kickstarter*

Fantasy author's surprise new book series sets Kickstarter record

Fantasy Author Raises $15.4 Million in 24 Hours to Self-Publish

書名：《颶光典籍四部曲：上、下冊》 作者：布蘭登．山德森（Brandon Sanderson） 出版社：奇幻基地／城邦文化 出版時間：2022年1月25日
書名：《颶光典籍四部曲：上、下冊》
作者：布蘭登．山德森（Brandon Sanderson）
出版社：奇幻基地／城邦文化
出版時間：2022年1月25日

●本文推薦書由奇幻基地出版之《颶光典籍四部曲：上、下冊》


群眾募資 奇幻基地 閱讀風向球

延伸閱讀

例行賽 Fantasy 總積分排名 TOP 10

Fantasy本週排名 4/4-4/11

女胸刺布袋戲大失敗 黑鼻、眼神歪法院判刺青師賠10萬

池晟「惡魔法官」誤判了 編劇直指「你就是壞人」

相關新聞

心理韌性如同肌肉，練一下就有？──《極度韌性》的實戰練習

為什麼有些人總是能在挫折和挑戰中脫穎而出？關鍵就在「心理韌性」。心理韌性不僅是種人格特質，更是一種平衡健康的心理狀態。當你逐漸掌握關鍵要素，包含情緒管理能力、復原力、抗壓力、衝動控制力、自信心、積極態度、自律等，你將發現自己能以更泰然的心態面對生活中的變化。

世界銷售大師教你讓客戶說「YES」的頂尖技巧

身為業務所具備的能力和技巧，決定你多久會聽到一次這樣的說辭。但是，你在被拒絕之後做什麼、說什麼，會讓你的銷售成功率和個人財務狀況大不相同。

從醫逾20年！破除危言聳聽醫療迷思，教你活得更健康

每天從網路、媒體、Line不時傳來各種關於保健的訊息，告訴我們如何飲食、如何排毒、如何運動、如何吃藥，才能活得更健康、更長久、更年輕、更纖瘦。 但是，其中充斥太多以訛傳訛的訊息了。《誇大不實的醫療迷思》作者 妮娜‧夏皮羅醫師二十多年來，每天都在幫助病人做出重要的健康決定，她將最有價值的醫學研究成果和個人經驗故事，結合成《誇大不實的醫療迷思》這本書，希望能破除種種醫療迷思與誤解，提供任何人都可以實施的健康方案。

「這個考試不會考！」學校教育為何讓我們成為「音癡」與「畫畫很醜」的沒自信大人？

若只是以技術性表現來衡量藝術或運動的品味，就會讓人產生誤解，堅信「品味跟自己的距離非常遙遠」、「自己與藝術無緣」、「品味是與生俱來的」……。 隨著年齡的增長，這樣的傾向會越來越強烈。 我甚至認為，整個社會環境都已經變成了除非是相當有才華的人，否則不能夠聲稱「我喜歡畫畫、我喜歡唱歌」。

暢銷名家布蘭登．山德森，Kickstarter募資破4100萬，目標「成為史丹‧李這樣的人物」！

著有《迷霧之子》、《颶光典籍》等暢銷奇幻系列小說，全球千萬冊暢銷大師暨雨果獎得主布蘭登．山德森（Brandon Sanderson），於3月在美國集資平台 Kickstarter開始的出版募資計畫，至今已突破4100萬美金（約 11 億 9千萬台幣）天價，獲得全球各地超過18萬粉絲熱情贊助支持，成為 Kickstarter 史上最高金額、最成功的募資計畫，不僅震撼世界各國出版界，更吸引紐約時報和CNN等主流媒體專題採訪報導。

村上春樹都致敬！《毛姆文學課》看見英國小說家創作心法與藝術觀點

英國知名小說家毛姆，他以《月亮與六便士》、《人性的枷鎖》等代表作聞名，作品中飽含精巧獨特的構思以及對人性的深刻洞察。作品不斷受到當代的名作家所推崇。如：村上春樹的《第一人稱單數》即是向毛姆的同名作品致

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。