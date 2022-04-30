新手登山大哉問：請教我怎麼爬山！

文／ 漂鳥社編輯部

Q：請教我爬山的步行方式！

A：攀升時，保持自然的姿勢，使用整個腳掌慢慢地走；下降時，降低重心並稍微彎曲膝蓋。

攀升時的步行訣竅

試著用整個腳掌慢慢地走，身體保持自然，並不會太難。接著一邊眼觀四面、耳聽八方注意周邊狀況，一邊享受登山的樂趣吧。

速度上，在剛出發階段時建議慢慢地走。若想長時間維持不疲勞，保持這個速度就好。走路時身體將越來越熱，這時切勿忍耐，拉開上衣的拉鍊或脫下帽子便可有極大的差別，因此務必隨時調節適當的體溫。

（圖／取自創意市集／城邦文化《登山完全圖解Q&A 》）

下降時的步行訣竅

在開始下降之前，做好「接下來要下山囉」的心理準備。因為事實統計，跌倒和滑落等大多數的事故，都發生於下降的過程中。準備下降前將鞋帶繫緊，可以讓精神更集中專注。

下降陡坡時，稍微彎曲膝蓋並壓低重心，將能維持身體穩定。除了使用整個腳掌外，再多一些施力於腳趾上，並用大腿行走。下降會比攀登時更勞累，所以到達安全的區域前，應經常休息並隨時保持警惕。

休息的訣竅

開始步行後的30分鐘內，應該要進行第一次的休息，為時不超過5分鐘。此時天氣也將越來越熱，建議可以在休息期間脫去衣物來調節體溫；接下來以每隔40~50分鐘休息一次10分鐘的頻率進行。適合休息的場所是能不干擾其他登山客，或是在陡升之前的地方。記得將登山背包的背面朝上，保持背部清潔；若感到飢餓，可以吃份行動糧，也請隨時補充水分。

同時打開地圖，確認目前位置與出發點的海拔差及移動所費時間。在充分了解自己能用多少時間攀升或下降多少高度後，不但有助於下次的登山計畫，也能打破「花費太多時間了」、「比預期還要難」等等錯覺。結束休息出發前，請務必回頭看看，有無遺留的物品。

（圖／取自創意市集／城邦文化《登山完全圖解Q&A 》）

正確的登山杖使用方式

登山杖的長度並非固定，應隨著登山步道的坡度而進行調整。在開始爬山前，於攀登時縮短；下降時伸長。開始爬山後，隨著地形的變化邊調整長度，邊使用登山杖。

書名：《登山完全圖解Q&A : 新手一定要知道的行程計畫、山域知識、體能訓練、裝備飲食、安全與技巧》 作者：漂鳥社編輯部 出版社：創意市集／城邦文化出版時間：2021年12月23日

屏除岩場，在使用鐵鍊的場域或無法依賴樹木的地方，建議使用兩支登山杖。在移動過程中，有節奏地使用登山杖，可以減輕膝蓋和臀部的負擔。缺點則是，在無需使用登山杖的平穩地形中，反而會感到不穩定。連續的岩石或使用鐵鍊的場域，就別使用登山杖吧。

若是隨處都可以抓住石頭或樹木的地方，則建議使用單支登山杖。將比完全不使用來的輕鬆，因為能一邊爬山，一邊將空下的手抓住石頭或樹木。遇到需使用雙手的場合，則將登山杖透過手環掛於手腕上，使雙手能自由地活動，或是將登山杖插入背部和登山背包之間的縫隙。

●文章出自創意市集出版之《登山完全圖解Q&A : 新手一定要知道的行程計畫、山域知識、體能訓練、裝備飲食、安全與技巧》。