楊聰財／明白心理防衛機制，知己知彼，百戰百勝──《心理防衛》推薦序

文／楊聰財（身心診所院長；醫學博士）

心理防衛機制是心理適應行為的一種方式。根據佛洛依德（Sigmund Freud）的理論，人的精神活動處在三種意識型態下：意識、前意識和潛意識。在日常生活中，當受到外界的壓力、挫折、威脅或內在的爭執與衝突，而引起「意識上」無法負荷的焦慮或不安時，人們會在「不知不覺」中，用一些方法來歪曲事實，以保護自己，免因面對現實而引起的心靈創痛。佛洛依德稱此為「防衛機制」，是個人用來降低焦慮、減少內心爭執和不安的「潛意識」過程。

為了適應生活所面臨的壓力，適當地使用防衛機制是必要的，但過分使用或當它變成支配角色時，就會造成人格適應不良或失調。

心理防衛機制可以單一地表達，也可以多種機制同時使用。

以下按照心理成熟度分類：

1.自戀型心理防衛機制（一級防衛機制）：包括否定、歪曲、投射，它是一個人在嬰兒早期常常使用的心理機制。早期嬰兒的心理狀態，是屬於自戀樣貌，代表只照顧自己，只愛戀自己，不會關心他人，加上嬰兒的「自我界限」尚未形成，因此嬰兒常輕易地否定、抹殺或歪曲事實，這些心理機制即為自戀型心理機制。但若一個成年人常使用、運用「自戀機制」來進行自我心理防禦，這是很危險的。

2.不成熟型心理防衛機制（二級防衛機制）：此類機制出現於青春期，但若出現在成年人中，也屬於正常。包括內向投射、退化、幻想等。

3.神經型心理防衛機制（三級防衛機制）：這是兒童「自我」機制的進一步成熟表現，在兒童逐漸能分辨什麼是自己的衝動、欲望，什麼是實現要求與規範之後，處理內心掙扎時所表現出來的心理機制。

4.成熟型心理防衛機制（四級防衛機制）：是「自我」發展成熟之後才能表現的防禦機制。其防禦方法不但比較有效，而且可以解除或處理現實的困難、滿足自我欲望與本能，也能為一般社會文化所接受。這種成熟的防衛機制包括壓抑、昇華、補償、幽默等。

先談談最基本常用的心理防衛機制：較原始的防衛機制主要是「壓抑」作用，而其他的防衛機制也皆與壓抑有關。將威脅性較大而不被意識所接受的痛苦、想法、感情或衝動，在不知不覺中排除到意識外，以避免經驗到焦慮，而保持心境之安寧。

壓抑與有意識的壓抑（suppression）不同。壓抑是有計畫的自我控制過程，用來暫時排開不適合表達的情緒。但一些會引起羞恥感、罪惡感或自卑的情緒或記憶，經由壓抑作用之後無法自由浮現在意識中，如：對於所依賴的人所產生的負面情緒，通常會被壓抑到潛意識中，以避免因憎恨依賴對象而引起焦慮；但被壓抑的情緒通常會以其他方式呈現。

另一個常用的心理防衛機制：投射作用（Projection），也稱外射，是將一切不愉快遭遇，諉過於他人或環境，藉以掩飾並防衛自己，作為解決挫折、衝突及維護自尊的手段。

習慣將自己不愉快的遭遇認為是他人所致，或將自己無法接受的情感、情緒、內心本意等等，投影至他人身上；認為並非自己所想，而是他人緣故才導致產生（負面的）行為。俗諺中的五十步笑百步、龜笑鱉無尾、以小人之心度君子之腹，都是類似的原理。

在日常生活中，學生在考試時想要作弊，便以投射作用，認為其他學生一定也想以作弊取勝，「既然別人都這樣想了，那也不差我一個」，以藉此減低罪惡感。

投射作用通常有兩個目的，第一個是使用比較小的危險來替代比較大的危險，藉以降低焦慮；第二是使用保護自己的方法，以表達個人的衝動。

誠如作者洪培芸心理師所述，這本書的主要目的，是引領大家一同了解心理防衛機制的目的，並走入自我探索，進而瞭解他人想法的一趟旅程。她期許讀者們都能看穿不成熟的生存策略，是如何束縛、左右，甚至影響我們與他人的關係，以及所有人的一生。

不過，運用心理防衛機制，阻隔讓自己感到不快、痛苦的情緒，而不去實際面對應當處理及負起責任的事，甚至引起更多負面影響，其實是每個人生命及成長過程中都必然經歷的事。為什麼呢？因為每個人的一生都在學習，學習如何從不成熟的生存策略，逐漸進化到使用成熟的生存策略，以作為我們應對外界及因應壓力的方式。

最後，洪培芸心理師也想提醒大家，在看穿情緒的作用力，給人性陰暗面更多的餘裕，而逐漸發展出「完整」的自己前，我們需要做的面對與整合內心陰影，這部分也不能心急，請逐步踏實，因為它就如同建造羅馬一般，是一件極為浩大的工程。

若想更明白心理防衛機制，趕快購買來閱讀吧。

●本文摘選自寶瓶文化出版之四月新書《心理防衛：壓抑、投射、成癮……我們用傷人傷己的方式保護自己嗎？》推薦序。