陳建仁／早期篩檢爭取治療先機──《如果不是那一次檢查，我已不在人世》推薦序

聯合新聞網 / 今周刊出版社
（圖／達志　提供）
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文／陳建仁（中華民國第14任副總統）

不抽菸、沒有家族病史，前副總統陳建仁因為定期健檢發現早期肺癌，術後痊癒，不需化學與標靶治療，現在仍站在國家健康衛生的最前線。

我在二○○九年做例行健康檢查的時候，發現了左下肺葉有微小結節，而在二○一四年進行更精確的肺部低劑量電腦斷層篩檢，發現左下肺葉有一個○．九公分的毛玻璃狀結節、右上肺葉有一個○．四公分的細小實心結節。當時，我聽從楊泮池院長和陳晉興教授的建議，決定開刀切除左下肺葉的結節。經過確診是肺腺癌前期，右上肺葉的結節到現在都無明顯變化。

早期的肺腫瘤在微創手術處理後，三天就能出院，恢復日常生活，沒有想像中那麼可怕。我在接受微創手術後的第四天，就回到中央研究院上班。大多數早期的肺癌病人，都沒有任何症狀，等到有了咳嗽或者呼吸窘迫等肺癌症狀的時候，七五％已經有了近端或者遠端轉移。早期篩檢是非常重要的肺癌防治對策。

吸菸是肺癌最重要的危險因子，但台灣有一半以上的患者沒有抽菸習慣，我也是其中之一。台灣成人的吸菸率二十年來，已經從二九％降到一五％，按理來說，肺癌發生率也要隨之下降才對，結果卻是一路攀升，特別是肺腺癌，這讓我們合理懷疑，室內外的空氣汙染，包括細懸浮微粒PM2.5、廚房油煙，還有石棉粉塵等，都是我們的健康殺手。

書名：《如果不是那一次檢查，我已不在人世》 作者：林肇堂．邱文祥．陳昭旭．陳晉興．陳瑞裕．康仲然．黃俊升．楊培銘．賴瓊慧．饒樹文．黃亞琪 出版社：今周刊出版社 出版時間：2022年03月03日
書名：《如果不是那一次檢查，我已不在人世》
作者：林肇堂．邱文祥．陳昭旭．陳晉興．陳瑞裕．康仲然．黃俊升．楊培銘．賴瓊慧．饒樹文．黃亞琪
出版社：今周刊出版社
出版時間：2022年03月03日

台灣的肺癌第四期五年存活率只有八％，是十大癌症當中存活率最低的。高達五九．五％的肺癌，發現時已經是第四期，第一期發現的比率只占兩成；但是在日本，三七％肺癌發現時是第一期，第四期只有二九％，相較之下，台灣人似乎比較缺乏早期檢查的觀念和警覺。事實上，零期的十大癌症五年存活率多半將近九九％。

我誠摯希望國人要有正確的認知，適當使用合適的篩檢方法，善用國家提供的篩檢資源，早期發現癌症，不要拖到末期才診斷出來，就能減少對癌症的恐懼。這本書邀請了十大名醫說明十大癌症的篩檢對策，針對癌症的早期診治提供重要資訊，很值得一讀。

我希望心靈的平安和身體的健康，常與每一位國人同在。

●本文摘自今周刊出版社出版之《如果不是那一次檢查，我已不在人世》推薦序。


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