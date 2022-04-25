巨星天使投資人現象：稍縱即逝的爆紅人氣，如何轉化為長期的財富收益？

文／查克．歐麥利．葛林堡

某個溫暖冬夜，在一家位於波士頓的小餐館，好萊塢明星艾希頓．庫奇拉低頭上的洛杉磯道奇隊棒球帽，整個身子躲在冰箱大小的柱子後方。這位曾演出熱門電影《豬頭，我的車咧？》（Dude, Where’s My Car?）的明星造訪波士頓，參加「富比世傑出青年峰會」（ForbesUnder 30 Summit），共有超過6000位年輕創業家一同與會。其實不久前，我才剛在《富比世》（Forbes）雜誌寫了一篇他的封面故事。當他和我簡單打過招呼後，他的視線飛快掃過室內，看得出來他滿心希望至少暫時別被人發現—不是要避開索取簽名的人，而是源源不絕的新創公司創辦人對他緊追不捨地要求投資。

庫奇和他的事業夥伴—U2及瑪丹娜的經紀人蓋伊．歐希瑞（Guy Oseary），在2010年以3000萬美元成立一家名為「A級投資」（A-Grade）的風險投資公司。短短幾年，就靠著投資Uber、有「搜歌神器」之稱的Shazam、Airbnb、圖片分享社群平台Pinterest等新創公司，將資金規模擴大至2.5億美元。庫奇告訴我：「當你學會如何找到一匹千里馬，就會發現讓馬向你走來其實不難。」

名流投資家的崛起

這只是好萊塢與矽谷相互激盪出發財契機的其中一個故事。如果各位認真環顧整個美國娛樂業，就會發現這世上頂尖的演員、藝人以及運動員，手上都持有美國最熱門科技公司的股份：流行天后碧昂絲（Beyoncé），Uber；籃球明星凱文．杜蘭特（Kevin Durant），快遞幫物流公司（Postmates）1；網壇天后小威廉絲（Serena Williams），加密貨幣交易所Coinbase；知名影星傑瑞德．雷托（Jared Leto），零手續費網路券商羅賓漢（Robinhood）；以及影歌雙棲的珍妮佛．羅培茲（Jennifer Lopez），金融科技公司Acorns，而這些還不是全部的名單。這些早期的新創公司投資，全都在往後由於股價上漲或產品熱賣，成長為估值超過億元的公司。美國創投公司及風險投資人，如今每年投注約1000億美元在新創公司，寄望能在這些投資中找到下一家億元級的企業。

大型投資公司向來是唯一能輕鬆接觸這類公司的業者，此外就是少數手握大筆資金的個人投資家—或以創投業的說法，稱為「天使投資人」。如今卻有一票娛樂界巨星，找到一個可參與淘金的方法，這個方法通常是以折扣價（有時候甚至是免費），成功將稍縱即逝的爆紅人氣，轉化為長期的財富收益。這是一場歷經數十載的轉變，終於讓娛樂從業人員從此擺脫領薪階級（被有錢老闆利用），晉身成企業的擁有者，並有機會掌控自己未來的財務。

本書便將焦點放在這些代表性人物，是如何帶起這波熱潮。在這些巨星投資人名單當中，首位人物非庫奇莫屬，這位出身愛荷華州的大學中輟生，藉著對資本投資的愛好，成為好萊塢具有影響力的影星。NBA名人堂球星俠客．歐尼爾

是這群人當中，絕無僅有取得MBA學位的成員，那是在1999年Google尚未公開上市，他首開先例投資該公司之後的事。嘻哈皇帝納斯（Nas）早期投資歌詞網站Rap Genius（現名為Genius）引發一場轟動，後來又增加包括Dropbox與Ring等公司之持股。當亞馬遜2018年以10億美元買下Ring時，納斯趁機變現獲利。

這些娛樂界的早期投資拓荒者，不僅在娛樂界開啟一道多樣貌的投資之門，也在本書分享他們的投資故事。知名DJ兼音樂製作人史帝夫．青木（Steve Aoki）告訴我，他如何從Airbnb到SpaceX等新創公司慢慢增加持股的故事；NFL傳奇球星托尼．岡薩雷斯（Tony Gonzalez）講述他將健身應用程式賣給Fitbit的獲利，與他在球員生涯巔峰時期的薪酬不相上下；演員蘇菲亞．布希（Sophia Bush）對我細說她如何從電視明星，轉變成尋求如Uber之類早期投資機會的專業投資人。

書名：《巨星天使投資人的誕生》作者：查克．歐麥利．葛林堡 出版社：今周刊出版社 出版時間：2022年02月24日

另外也有一些娛樂界經紀人，更是從投資矽谷公司中取得巨大成功，他們在幕後推動這個巨星天使投資人現象。前面提到的蓋伊．歐希瑞在以色列長大，年少時搬到洛杉磯，後來當上瑪丹娜和U2的經紀人，之後與庫奇合作創立A級投資公司。特洛伊．卡特（Troy Carter）在成為Spotify的經營團隊之前，擔任女神卡卡的經紀人多年。接著不得不提到的人物是本．霍羅維茲（Ben Horowitz），他是創投公司安霍創投（Andreessen Horowitz）的共同創辦人（另一位是網景〔Netscape〕創辦人馬克．安德森〔Marc Andreessen〕），本身也是一位嘻哈樂迷，納斯和其他演藝人員跟著安霍創投加入無數重大投資案。以本這位矽谷菁英來說，可說是最具代表性地，替這些巨星天使投資人與矽谷公司雙方建立雙贏局面的人物。

在大約十年期間，這些投資人累積驚人身家，有些人更從天使投資人或創業家角色畢業，進而開始成立自己的風險投資公司。他們通常會互相分享理想的投資機會，幫助許多新創公司成長為億元級龐然大物，同時也幫助創意人獲得空前財富。對這一群只有少數是大學畢業生的人來說，這真的不簡單。

「企業家精神很重要的一面是，你得願意做任何與公司營運有關的事。我認為這些企業創辦人都看見我們這種本業是活動宣傳的人物，為了成為企業家一員而辛勞的一面，我想他們都尊重這一點。」特洛伊．卡特說。

●本文摘自今周刊出版社出版之《巨星天使投資人的誕生》。