語言學習的最強外掛！提升記憶都靠「這招」

文／小沼勢矢

關於回顧的方法，我推薦書寫「回顧筆記」。

我參加講座或學習其他事情時，都會製作回顧筆記，幫助自己牢牢記住內容。回顧筆記的好處如下。

第一個好處，可以促進短期記憶轉換成長期記憶。

當你有越多機會回顧學習過的內容，那些內容就更可能轉存入長期記憶；轉存至長期記憶區，未來也更容易回想。如此一來，便會對你的考試表現帶來正面影響。

第二個好處，回顧筆記可以幫助你有系統地整理資訊。

第四章已經提過系統化學習的重要性。這種學習方法不是只捕捉單點資訊，更要將各點串連成線，並勾勒出面。建造立體結構，組織化所有資訊。而製作學習筆記可以充分發揮系統化學習的效果。

不妨透過回顧筆記，整理之前學到的內容，資訊跟資訊之間就更容易產生靈活的連結，促進靈光一閃，發現「原來這個單元的內容，和這一次學習的內容有這種關係」。

這種天外飛來一筆的靈感和發現，對我們的大腦來說可是珍貴無比的資源。因為冒出靈感、有所發現的瞬間，通常都伴隨著情感。而伴隨情感的學習可以刺激大腦，知識會昇華，更具衝擊力。系統化學習可以帶給我們更大的啟發。

第三個好處，製作回顧筆記一天只會花上你五分鐘的時間。

我們不需要耗費幾十分鐘，只要在結束一天的學習後，馬上翻開回顧筆記，快速重溫剛才學習的內容即可。

時間大約五分鐘就夠了。如果花太長時間回顧，大腦反而會覺得很麻煩，導致你躲避回顧的機會。

至於書寫回顧筆記的時機，最好是讀完書後馬上開始。如果有辦法養成睡前回顧的習慣，也可以睡前再整理回顧筆記。只不過想要改變習慣並不是件容易的事。

假設一天念書時間兩小時，那就在讀完兩小時的書後馬上寫回顧筆記，如此可以省下之後特地打開筆記的麻煩，養成自然而然「讀書後回顧」的習慣。

為了養成習慣，請要求自己「念完書後立刻回顧五分鐘」。

「回顧筆記」的大小

接下來要告訴各位回顧筆記裡頭的詳細內容。

先從筆記本的尺寸來說，總之挑自己喜歡的大小就好。偶爾有人會問我：「可不可以用自己習慣的記事本備註欄，充當回顧筆記？」我不太建議這麼做。最好準備一本專門寫回顧筆記的筆記本，才能專心回顧學習重點。

筆記上若出現行程表之類的多餘資訊，對大腦來說都會造成干擾。而且回顧時很可能因此分心，開始在意自己「隔天有沒有什麼安排」。注意力一旦分散，回顧就得從頭來過了。

順帶分享，我自己喜歡用A4大小的方格筆記本，尺寸比一般筆記本大，筆記本空間大一些較方便書寫。

由於我的次要學習模式為視覺類型，所以字通常寫得比較大，並且書寫時會區分顏色，提高回顧的效果。

不過前陣子我在講座上分享這件事情時，有位女性學員告訴我，女生會背出門的包包大多裝不下A4大小的筆記本，因此有些人會選購較小的筆記本當作回顧筆記，比較容易放進包包。

既然花錢買了回顧筆記，擺著好看豈不浪費？像這位小姐的顧慮也很值得參考。

「回顧筆記」上該寫什麼

接下來介紹回顧筆記內該寫的內容。

①日期 ②今天學習的重點 ③發現的事情 ④想要深入學習的部分和問題

不妨先參考以上四點來製作回顧筆記。

無論面對任何事情，跨出嶄新一步的訣竅都是「降低心理門檻」。剛開始嘗試新事物時，任誰都會卯足全力，花費各種心思。但一開始的興致越高昂，計畫往往也越容易中途受挫。若還沒習慣就設立複雜規定，大腦只會嫌麻煩、難辦，進而選擇迴避。

前面提過，我曾經為了擺脫早上賴床的毛病，約了當時的學員一起進行「晨間諮商馬拉松」。多虧了那為期三周的計畫，我成功克服了早起障礙。現在回想起來，晨間諮商馬拉松其實內容相當單純，而這也是計畫能夠持續下去的一大原因。

這個三人社團只有一條規定：「早上七點連上Skype就對了」。

這個簡潔有力的規則無可挑剔。假如增設條件，例如「前一天晚上八點前，事先聯絡社團成員決定早上要討論的主題」，這個社團恐怕無法運作得這麼順利。

雖然事先提出學習內容對於研討會本身很有幫助，但當時的首要目的應該是「培養參加者早起的習慣」。根據這個目標來看，前一天有沒有提出主題就不是那麼重要了。

一開始盡量降低行動門檻，養成習慣後再慢慢提高。我透過自己的經驗，體認到簡化運作機制才是持續行動的祕訣。

所以我的回顧筆記也很注重這一點，架構刻意設計得特別簡單。

（圖／Unsplash）

「回顧筆記」的製作重點

接著依序講解回顧內容的四個組成內容。各位在寫回顧筆記時，也要多多留意以下提及的要點。

①日期

記下念書的日期。

②今天學習的重點

也就是整理你今天學到的重點。

特別需要注意的是，不要一口氣寫下所有當天學到的內容。就人類的大腦功能來說，想要一字不漏記住學過的內容，根本是天方夜譚，因為人類大腦在學習進行途中，會忘掉大部分的事情。

回顧筆記的內容，就從你念完書後還記得的資訊裡，選擇自己覺得特別重要的部分即可。將你認為重要的部分，轉換成實際的言語寫在筆記上。

那些直到動筆寫下時都還清楚記得的內容，通常也是伴隨著感受或發現、衝擊力特別強的學習經驗。

我參加完講座或讀書會後，也會透過文字記錄學習重點，例如：「構築公司體系的重點在於○○和○○。而為了達成○○，必須注意以下三點……」我們的大腦有個特色，在於「可藉由語言梳理想法」。回顧學習內容並實際寫下來，也能整理腦內的資訊。

別忘了我們有一次五分鐘的時間限制，所以學習重點不必整理成長篇大論。即便想寫的內容再多，最好還是不要超過三點。請過濾出最重要的事項，寫完後繼續往下進行。

③發現的事情

接著寫下你發現的事情。大多數人都不會好好整理自己在學習過程中的特殊見聞，然而我在講座授課或接受諮商時，都相當強調「發現」的概念。回顧筆記中最重要的項目，其實就是這一點。

「發現」並非單純的資訊整理。我們已經在第②項整理好今天學習的重點資訊，而這裡講的發現，是指帶有某種感想、情緒（或是感動）等附加情感的學習內容。

寫在②的項目，頂多是經過整理的外部資訊，而發現卻完全不同；我們接收外界的資訊後，要仔細觀察資訊在心裡產生的變化，並記錄下來。

其實「整理發現」的行為就是回顧筆記的最大特色。一般人念書頂多整理完資訊就作罷，但這樣可算不上真正的學習。止步於獲得知識的階段，其實還無法真正提高學習成效。

若想察覺到自己發現了什麼、感覺到了什麼，你需要更進一步的學習能力—關注自己內心的變化。

這種意識在腦科學上稱作「遞迴意識」，又稱為「自我意識」。

遞迴意識即為反求諸己。關注自我內在而非外界與他人，覺察自己感覺到什麼、追求什麼、為什麼而煩惱、面臨什麼課題。像這樣凝視著自己內心深處的狀態，就是遞迴意識。

這是我們人類特有的高等意識狀態。平時不習慣觀察自己內心變化的人，這個步驟可能會辛苦一點，然而想要提高大腦的學習效果，除了反覆學習之外，我們同時需要「衝擊力」這項要素；而要增加衝擊力，我們需要情緒、感觸來催化。在此，我用「發現」來描述這個過程。

當你寫下自己的發現時，注意力必須轉向內心，觀察變化，而非單純整理既有資訊。

話雖如此，不習慣面對自我的人，可能會覺得這一步很難做到。

以下舉出三個有助於寫出發現的提問範例，供各位參考。當你想不到自己有什麼發現時，可以藉著這些問題思考。

問題一：我從這次的學習內容中注意到了什麼？

問題二：我對什麼樣的內容有所感觸、有所體悟？

問題三：我是否冒出了某些靈感或想法？

這些問題都可以促進你覺察自己的內心變化。試著具體寫下你注意到的內容吧。

書名：《大腦最適學習法》 作者：小沼勢矢 出版社：今周刊出版社 出版時間：2022年01月27日

④想要深入學習的部分和問題

回顧筆記的最後一個項目，是關於你想要深入學習的部分和問題。

寫這個項目有幾個意義。其中之一，是可以作為未來學習的備忘錄加以利用。每天念這麼多書，肯定會碰到想要了解更多的部分，或是當天無法解決的疑問。記下這些事情，當我們之後翻閱回顧筆記時，就可以確認自己「哪個部分到現在還沒搞清楚」。留下備忘筆記，學習內容會更加充實。

此外，項目④還可以催生出你下一次讀書時的動力。寫出自己想深入學習的事情，會激發自主學習的欲望。

人在學習自己有興趣的領域時最有熱忱。例如喜歡鐘錶的人，不必三催四請也會自己深入了解鐘錶的各種知識。這是最理想的學習狀態。如果能營造出「對於學習○○非常熱衷」的心理狀態，不用他人叮嚀，你自然會撥出念書的時間，而且人在興致高昂的狀態下，也可以想見優秀的學習表現。

為此，我們要具體寫出「想深入學習的事情」，花點心思激發學習的欲望。在回顧筆記上清楚寫下這個項目，即可提高自己隔天之後的讀書動力。

以上四點就是回顧筆記的書寫事項。

好好利用「念完書後的五分鐘」，認真思索這四個項目。相信你也可以體會到腦中資訊獲得整理的效果。

●本文摘自今周刊出版社出版之《大腦最適學習法》。