社會創新領域必讀經典！《精實影響力》創新，才能改變世界

文／張安梅 Ann Mei Chang

我躺在小船頂，順著緬甸偉河（Ywe River）漂流而下，穿過兩岸茂密叢林，偶爾會看到佛塔金光燦爛，真是令我大開眼界。前天晚上我抵達伊洛瓦底江三角洲地區，不久前我才搭飛機飛過半個地球，又在大多沒鋪柏油的泥土路上顛簸八小時。我住的旅館雖號稱當地一流，但是房間薄薄的牆壁頂端距離天花板竟然還留有一英尺高的空隙。儘管前一晚聽著隔壁房客乾咳不得安眠，我還是熱切展開個人的第一次實地考察，見證全球脫貧的崇高工作如何開展。

當時的緬甸正處於關鍵時刻。二○○八年的納吉斯超級颱風（Cyclone Nargis）造成將近十萬人死亡，鄰近地區直到現在才漸漸恢復正常；推動民主的領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）解除軟禁，數十年來國會首次舉行公開選舉，這些發展都讓緬甸人民日益期盼好日子趕快到來。但是這個國家還有很多極度貧困的人，他們在自家薄田辛勤耕作，平均收入每天不到兩美元。我在這裡探訪的專案就是和三角洲地區一些農家合作，提升農作生產，改善收入。

我在那裡的每一天，一大早要搭三小時的船走訪各個農村。當我走進草屋林立的村落，巡視周遭農田，男男女女得意洋洋地向我展示豐盛成長的稻作和蔬菜。我也參觀專案人員週間工作和棲息的窄小木屋，他們在當地提供現代農業技術的培訓和改良種子，幫助農民組織農產團體，擴大農業經營規模。不管是農民或專案人員的奉獻精神都讓人感到振奮和鼓舞，大家不辭辛勞一起努力改善生活。

參觀完農村回到鎮上後，由領導團隊說明專案管理方式。辦事處的牆上掛著大黑板，黑板上的表格列出各個村莊的名字，上面寫滿了專案要進行的各種活動和相關目標。每週結束的時候，各地專案人員一起開會檢討活動進度、統計達標人數。整套作業就像是上足油、卯足勁運轉的機器。

不過要打破貧窮循環並不容易，畢竟箇中因素極其複雜，而我們距離解決所有問題還相當遙遠。於是我提出疑問：那麼，我們所做的努力到底效果怎麼樣？這兩年來開展的工作，又需要哪些改進或調整？而且該怎麼做才能幫助到更多的農民？但是我只看到大家的眼中一片茫然。我很快了解到，整件事不是這樣運作的。就像許多全球發展計畫，整個專案的設計從最早的援助案以來早已規畫多年，主要還是由美國總部的工作人員完成。這些在三角洲地區工作的專案人員只需負責執行計畫，達成每季設定好的目標，他們並不需要再深入理解和做出必要的改進。更糟的是，這個專案雖說有數百萬美元經費，接觸到的農民不過幾千人；而在這個人口多達六百萬的廣大地區，約莫三分之一的農民生活在貧窮線（poverty line）以下。

我們能不能做得更好？在預定的四年之後，這個專案就會結束，不管它能否達到成效，以及那個地方或鄰近區域是否還需要更多援助，沒人會在意。我們團隊只能祈求好運，獲得更多捐款，讓更多贊助者有興趣參與。要是找不到經費就打包回家！

我躺在船上晃盪，一月的陽光曬得我暖洋洋的，我想一定還有更好的方法來處理這些事。大家都很努力，希望做出不同的改變，但他們的雙手彷彿被綁住一樣。光是執行這種一次性的僵化專案，並無法為大多數民眾帶來最大的影響。我們可以做的應該還有很多。我後來又遠赴賴比瑞亞、烏干達、辛巴威、瓜地馬拉、印度和蒙古等國家旅行，也一次又一次看到類似的狀況。

於是我決定投入人生職涯的下半場，先深入了解這些不良運作的問題所在，再找出改進制度和體系的方法。

（圖／Unsplash）

兩個世界的碰撞

我的反應似乎不太尋常。大多數人結束各地的考察後，都懷著滿腔熱血，只想趕快幫助那些民眾或生物棲息地，並不會想到要解決這套運作背後的官僚程序和管理理念。不過我本來就是個工程師嘛！

我曾經在科技產業工作二十幾年，直到七年前才轉換新領域，這是我長期規畫後做出的改變，我準備在人生職涯的下半場致力於改變世界，讓世界變得更美好。這雖然聽來像是陳腔濫調，但我的決心確實就是如此簡單明瞭。我一向熱愛挑戰開發軟體程式，卻也想要做些更有意義的事情。問題是要做什麼呢？在解決貧窮、醫療保健、教育、環境保育、人權等重要議題上，我當然都不是專家。況且，很久以前我就從軟體程式工程師轉到管理職，現在我甚至也沒資格再去寫程式。但我還是帶著真誠熱情，希望找到一種值得努力的方法，而非只是照表操課。這次到緬甸參觀訪問就是我早期的學習過程之一。倘若我希望以後能夠有所作為，就要先搞清楚最前線的人們都做了什麼。那時我很幸運，能在美國政府、頂尖國際非營利組織和幾個合作夥伴的工作中，向業界幾個最好的組織和企業學到很多事情。

我在Google工作八年以後，矽谷那種傲慢自大還是在我身上造成一定的影響，不管是好是壞。我那時覺得，好像什麼事情都辦得到，一切都有可能。二○○○年代末期我帶領手機工程團隊，當時Google地圖（Google Map）的街頭導航系統是手機用戶最想要的功能，但是地圖資料供應卻由兩家公司聯合壟斷。雖然我們使用資訊的費率固定，但手機用戶使用導航服務時卻要逐一收費，我們進入導航市場這條路因此受阻。如此一來，我們就無法提供免費的導航產品。後來我們向Google聯合創辦人佩吉（Larry Page）和布林（Sergey Brin）報告這個困擾，於是他們提供一項非凡的服務：派車走遍全世界的大街小巷，自行建立地圖資料庫。而過去每個月向用戶收費五到十美元的衛星導航系統業者，也被迫跟著改變。

我在這當中不只是學會從大局來思考，也逐漸體會到實驗的價值。儘管Google已是業界領導者，但並不因而自滿或裹足不前，每天還是進行好幾百場實驗和試作，測試系統服務的主要和次要功能，增強優勢。雖然網路搜尋並不是Google的發明，但它透過測試、學習和更快速的迭代改良（iterating），超越所有競爭對手。所以Google的各種產品才會持續進步，整個系統也是逐年改良進步。

我就是帶著這種觀點和態度來到伊洛瓦底江三角洲。我總是忍不住想問，這麼做有效嗎？我們能不能做得更好？我們可以幫助更多人嗎？而且能不能永遠改變整個體系？

好吧，我承認我有點天真。我的無限熱情很快就撞牆面對冷酷現實，了解到社會創新──為社會及環保挑戰開發更好的解決方案──要比科技創新還困難許多：經費限制可能嚴重阻礙實驗的進行；受助者的需求與贊助者的優先目標並非總是一致；短期致勝比長期成長還要誘人。衡量社會工作成果可是比計算網站點擊次數來得更艱巨。而且，一旦涉及現實生活，冒險常常帶來更多不可預知的後果。但是我堅定相信，那些推動矽谷快速進步的創新技術，一樣可以成為創新基礎，創造更多社會公益。自從緬甸考察之旅以來，我發現愈來愈多組織率先採取創新方法，也取得令人矚目的成果。創新未必要花很多時間或金錢。事實上透過及早發現問題，還可以省下許多時間和金錢。

（圖／Unsplash）

精實創業運動

幾乎每個產業的企業都想和矽谷一樣充滿活力，成為創新的溫床。科技的進步不僅顛覆我們生活的各個面向，解決大小問題的各種方法也年年突飛猛進。摩爾定律（Moore’s Law）正顯現出這種持續進步、毫不鬆懈的力量多麼驚人，過去五十幾年來，這套定律準確預期晶片上的電晶體集成數量每兩年增加一倍，運算能力也因此出現指數級成長。那麼當我們解決那些世界上最棘手的問題時，為什麼不能像電腦晶片一樣勇猛精進呢？軟體產業從封膜盒裝上市變成雲端販售時，掀起一陣創新大浪。

軟體程式的升級或更新，從過去間隔一年以上，縮短到現在往往幾天甚至幾小時就更新一次。而且仰賴線上回饋機制，公司可以立即掌握用戶的反應，軟體程式的開發也因此出現變革。艾瑞克．萊斯於二○一一年出版的暢銷書《精實創業》即推廣這種不斷創新的新方法。

艾瑞克的目標是「提升全球創新產品的成功率」，並透過《精實創業》成功發起全球運動。現在有成千上萬人參加創新研討會和頂尖高手切磋學習，相關的顧問諮詢和培訓服務產業也隨之興起，世界各地都有同行聚會相互支援一起學習艾瑞克的第二本書《精實新創之道》直指核心，大家已經愈來愈清楚，大企業更加需要企業家精神，不然就會落後遭到淘汰。而且愈來愈多使命驅動型組織（Missionary Driven Organization）採用同樣方法，做為他們未來工作的實務典範。

本書結構

這本書分成三大部分：「啟發」、「驗證」和「改造」。

第一部分「啟發」說明當我們試圖推動社會變革時，設定大膽的目標和努力不懈追求最大影響力，和慈善公益的初衷一樣重要，甚至更重要。要是當前的干預措施還不能解決目標問題，就要進一步尋求更好的辦法。但是重闢新路必定會帶來更多不確定性，因此需要利用符合科學的迭代學習（Iterative Learning）方法來降低風險，並且幫助我們確定有效的方法。我們有責任為社會做得更多。

第二部分「驗證」深入探討精實影響力的核心方法，從社會創新的角度詳細說明持續進行驗證的過程。來自世界各地的實務案例也顯示出我們如何提升賦予受益者的價值，找出加速成長、社會影響力（Social Impact）最大化的關鍵動力。我們還要探索一些有用的技術，運用最精簡可行產品（Minimum Viable Products, MVP）來檢驗假設並加速回饋循環。

第三部分「改造」提出實現社會公益必須上升到生態系統的更高層面，面對許多棘手的問題，需要運用系統性方法來解決市場和政策失靈（market and policy failures）。而社會創新的最大障礙之一，就在於募資的本質雖然有助於實驗，但更常帶來破壞。為了讓精實影響力可以向下扎根，整個組織需要引進包容風險與鼓勵追求目標的文化。這本書最後會探索社會創新的目的如何結合商業實務、投資選項、職業選擇和消費者購買行為。未來也將出現愈來愈多跳脫傳統範疇，能夠真正解決問題的方法。

誰應該閱讀這本書？

不管是贊助者、社會服務提供者、企業家、政策制定者、學術人員或支持社會公益人士，各位會閱讀這本書都是希望社會影響力可以延續下去。但與此同時，我們幫助今日仍身處困境的民眾，期許產生立竿見影的效果、帶來積極而正面的案例，或者只是想留一盞燈持續照亮希望之際，都面臨到巨大的壓力。我們的資源這麼少，卻要跑得這麼快，很難想像我們怎麼做好更多事情。但我們還是要繼續努力。

有意義的社會變革不會孤立發生。我們的工作都是在複雜體系中進行，而整個系統也遠遠超越任何單一組織所能涵括的範疇。要想維持影響力，我們必須部署干預措施、籌集資金、與社區互動、重塑市場以及改變政策等等。所以這本書最適合想要透過專業工作、投入時間或金錢來創造更多社會公益的善心人士。但各位請注意，創新不是只適用於開創企業。雖然我們常將「創新」連結到社會企業的草創與破壞式技術（Disruptive Technologies），但它對於現行計畫和大型機構的不斷更新與提升績效一樣重要。

《精實影響力》可以幫助人們建立社會干預措施，擴大規模，從非營利組織員工、社會企業家到企業專案經理人，都能藉此做出更好的成績；這本書也能幫助贊助者，包括基金會、政府機關、慈善家到影響力投資人（Impact investors），為社會公益創造誘因和鼓勵，讓社會創新得以蓬勃發展。這本書還可以協助地方、國內及國外各政府支持合理的風險承擔，並為公眾利益採取更有效的干預措施。當愈來愈多民眾受到激勵，樂意付出自己的時間、努力和金錢奉獻社會，社會大眾就會認識到擴大自身影響力的方法。

●本文摘選自天下文化出版之《精實影響力》，未經同意禁止轉載。