從醫逾20年！破除危言聳聽醫療迷思，教你活得更健康

文／妮娜‧夏皮羅 Nina Shapiro, M.D.、克莉絲汀‧羅伯格 Kristin Loberg

我每至少都會遇到數名接收了錯誤資訊的病人，不論是關於自身或家人，他們所謂「有益健康」的認知根本大錯特錯；抑或是，有人從媒體聽聞消息，或在網路上閱讀某些內容後，便前來詢問，結果我回答之後，他們又大感驚訝，因為答案常與大眾的傳統認知大相逕庭。舉些常見的謬誤例子：我的小孩不吃乳製品後，就不再生病了；我只有接種流感疫苗時，才會得流感；我在報紙上看到，您知道喉糖可以治療咽喉炎嗎？

我在加州大學洛杉磯分校（UCLA）醫學中心擔任外科醫師期間，以及跨足臨床醫學及醫學學術領域二十多年來，每天都得協助病人及病人家屬做出健康相關的決定，而我發現自己經常得努力破除諸多迷思。

我們生活在一個惶惑不安的年代，媒體每天報導大量的醫療保健新聞，這些資訊可能會迅速引發恐懼，或激發我們在一夜之間改變生活習慣。從淡水湖驚見食腦的阿米巴原蟲，到基因改造的麩質、糖，疫苗和食物引發疾病的傳聞，還有自來水可能會致癌等等，新聞報導帶來的衝擊不禁令人難以招架，甚至可能「有害無益」。今天新聞還說喝咖啡有益健康，可預防老年痴呆，明天可能就宣稱咖啡是潛在致癌物。

（圖／Unsplash）

坊間流傳的傳聞多半誇大不實、刻意誤導、或是基於劣質研究、或全然錯誤。部分說法根本鬼話連篇，意圖誘騙弱勢族群。常見的犯罪手法包括誇大諸多維生素、草本補品、營養補給品、順勢療法、護膚霜、抗老產品、感冒藥和非正統抗癌療法的益處。從山金車（arnica）到鋅，手法高明的騙子深知如何誘導大眾相信毫無關聯的因果關係，大肆炒作各種醫藥衛生事物。

遺憾的是，許多人不清楚從何尋求公正且值得信賴的意見，加上錯誤資訊輕易就在網路上傳播，更讓人無所適從。這本書的誕生正是有鑑於此。

請原諒我必須說一些不中聽的話

我數年前開始撰寫這本書。自從2011年，我針對家有呼吸問題的小孩家長，出版了《家長深呼吸》（Take a Deep Breath）一書之後，便意識到自己有必要撰寫一本受眾更廣的書籍，主要是關於大家面對各種健康問題時，如何做出保健決策。我認為醫療保健界比其他任何領域，都存有更多的誇大不實和錯誤資訊。

我之所以有此一說，不僅因為自己身為醫師，同時我也是母親、妻子、姊妹、女兒和某些人的朋友。我何其有幸，生活周遭充滿了諸多有智識之士，許多人在各方面都是成功人士，有才華洋溢的演員、導演或製片人，也有創新的企業家，其中許多家長都比我所希望成為的父母更講條理、更用心。然而，我時常注意到表裡嚴重不一的情況，說他們「偽君子」或許用語過於強烈，但我認為也不無可能。

談到健康、福祉、營養或醫療決策時，高教育程度人士的思維有時挺有意思。做決定難免會摻雜人格特質或個人情感的影響，尤其是健康決策關乎自身或配偶、父母或子女時。有時，他們的一些關乎健康的選擇，著實令人費解。例如，我時常在孩子的學校聽聞其他家長十分在意洗手這件事，甚至執迷到了令人困擾的程度。我別無他意，洗手確實相當重要，但這些家長卻沒讓小孩接種疫苗，也沒參與遊行支持禁用保麗龍或塑膠製品，卻還開著耗油、高汙染的休旅車；還有人擔心食用含人工色素的無機食品，但卻時而邊開車、邊用手機傳訊息，還不繫安全帶。

外科醫師擁有獨特的思維方式，甚至有別於其他專業的醫師。我們的每個決策皆涉及風險與利益，而且時常得在當下立即做出判斷，我們的思考與行為幾近同步。俗話說，好的外科醫師懂得如何動手術，但優秀的外科醫師深知何時不該動手術。每種治療方案都各有利弊，沒有誰比誰更積極或更具侵襲性。我們目睹人體即時運作，親眼見到身體診察、抽血檢查、或甚至連最高階的X光掃描都無法偵測的體內損傷。

所以，外科醫師在思考與行動上都十分迅速，許多人認為我們衝動且喜怒無常。從許多方面來說，所言屬實。生命面臨危急存亡之時，我們的衝動便會啟動。我們靠衝動來拯救病人，為他們止血、打開呼吸道、以血管鉗夾住靜脈。正如我們常言，病人情況急劇惡化、需要急救或命在旦夕時，實在難以注意禮貌。所以，請體諒我們的無禮與歉意。

外科醫師並非屠夫，我們和其他非外科醫師一樣，熟知人體運作、新陳代謝和消化吸收的方式。我們曉得在肌膚上塗抹乳液，不會直接影響其他器官；我們也清楚飲用市售號稱可增強免疫力的果汁，其實並無效果；此外，我們深知肝臟是有益的排毒中心，腎臟是最佳的身體過濾器，而大腦是人體功能最強大的器官。外科醫師熱中於人體裡裡外外的每一部分，因此，當特定年齡、體重及病況的病人，在特定期間歷經特定手術，且之後有段時間無法進食或飲水時，我們能精確算出病人的身體需要多少滴水（單位甚至可小至電解質的毫當量）以及幾毫克的蛋白質，並給予病人靜脈注射輸液，使病人體內的液體和電解質持續維持完美平衡。腹部手術對人體的影響，比跑馬拉松、爬山或整天大汗淋漓做熱瑜伽，都負擔更重；但是只要適度調節人體內的液體和電解質，我們就能「撥亂反正」。

運動飲料、蛋白質補充品和能量棒等，其實效果令人存疑。營養補給品通過消化道後，不見得會被正確的器官吸收，份量也不見得正確。正如術後病人無法透過飲用液體來維持體內液體和電解質的平衡，服用保健食品或飲品、營養粉、或能量棒的人，也不一定能從中獲益，主要還得取決於這些物質最終抵達之處（我先給點提示：查看一下您的尿液與糞便）。接受靜脈注射時，內容物會直接進入血管系統，從靜脈通過心臟到達動脈，然後再輸送至器官，以吸收液體與電解質。部分血管連接腎臟，可過濾不必要的液體與電解質，然後人體再以尿液的形式排出多餘的物質；吃東西時，內容物從口腔經過食道抵達胃部，然後再到腸道，之後部分內容物會透過糞便的形式排泄，其中哪些物質會經過腸道、肝臟或腎臟，多半難以判定，相較之下，靜脈注射更能確保內容物的吸收。

我必須承認，外科醫師確實頗自負，但我們也深知自己的極限——當然進手術室前就明白此點，是最好不過。我們曉得自己並非無所不知，但我們的確知道：許多號稱最新、最棒的治療步驟、科技或技藝，不見得是基於偉大的科學，而是出色的廣宣。

醫師的使命

我來自醫師世家，所以很早就接觸到醫療專業領域。

大一寒假時，我自願在急診室工作，當時醫院還沒有個人隱私及最低年齡限制，因此我能在那裡做些簡單的縫合、排膿，並深入體會許多人每天遭受的不幸，特別是那些無家可歸的人和癮君子。家父清楚記得，有天他來接我，卻遍尋不著我的身影，最後看見我穿戴著手套、口罩和白袍，正忙著處理一名槍傷病人，我看上去面不改色，即便當時情況正如電視戲劇場景般混亂，我依舊十分從容。從那天起，家父便知道家中又要出一名外科醫師了。

即便在二十世紀末、我就讀哈佛醫學院時，也鮮少有女性敢挑戰外科領域。但我熱愛外科手術，最終選擇了專攻耳部、鼻腔和喉嚨的耳鼻喉科，因為耳鼻喉科完美混合了健康的求診者與真正生病的病人，而且病人有老有少，手術及門診工作兼具，在醫學領域獨樹一格。歸根究底，在醫學或外科領域還有哪一科，比耳鼻喉科更瞭解呼吸道、蝶竇、顳骨、鐙骨、環狀軟骨？因為耳鼻喉科，我們才有幸發掘潛藏於暗處的神祕事物。

早期受訓時，我深受兒童及家庭吸引。因為只要進行小小的手術，就能改變孩子的一生，著實激勵人心。我的專業通常是連麻醉科在內的所有其他專業都一籌莫展時，針對呼吸道緊急情況採取的「最後手段」。通常一切照慣例順利進行，直到情況出現變化……你永遠會感到些許逼近的恐懼，時時感覺你都在等待……然後，突然的短短數秒間，一切操之在你手。

自我二十五年前成為醫師以來，醫學已歷經巨變，從諸多層面而言，此種改變是正向的。科技加快了醫學進展的速度，現在不論是病人或醫師，只需按幾下按鍵，就能廣泛獲取各類新知。從前的日子早已一去不復返，那些檢索圖書館滿布灰塵的目錄卡片、查閱歷史性或開創性期刊論文及教科書內容的日子，已不復見。醫學系學生及住院醫師靠著平板電腦，就能輕輕鬆鬆登入PubMed網站，搶在我們這些脾氣暴躁的老教授提出問題前，就先引用了最新、最優秀的期刊論文；有時，某些期刊論文甚至在到達我們手中之前，就先被CNN引用。如今，各方各面似乎都更加便利了，儘管這可能有好有壞。

現在的病人也與過去大不相同，同樣的，多半是好的改變。現今充斥了大量資訊管道，病人提出的問題更切中要點、更高深也更尖銳，而且很清楚過往多數醫師不曉得的細部資訊。然而，網路獲得的知識也可能紊亂不堪，因為網路上並沒有同儕審閱的機制，因此，個人觀點與謬誤時常與事實混為一談，不論如何切分，影響都是負面的。

醫學進展日新月異

過去二十年來，我的執業風格逐步發展。至今我的年紀已比多數家長還要大，以前的病人也開始為人父母，有時我甚至比病人的祖父母還要年長。雖無法說是「看透一切」，但也算是看夠世事了，其中結果多半令人欣慰，像是病人的身體健康改善了，或是急性或慢性病症獲得治癒，不僅改變了病人的一生，也改變了他們整個家庭的生活。這對於身為醫師的我，也意義重大。這便是我們不放棄從醫的原因。

我的同事和我都有自己的「菲力克斯」，這些幸運兒彷彿九命怪貓一般，有些人病得很重，數度瀕臨垂死邊緣，但最後依舊能度過難關、恢復健康，人生蓬勃發展。我也曾目睹毀滅性的災難，讓我懷疑自己是否該繼續行醫。儘管不常發生，但我在這些情況親眼目睹病人在手術室裡意外死亡，有如《急診室的春天》或《實習醫師》影集的情節一般，只因我或周遭其他專家都束手無策。

我知道自己的經驗並非絕無僅有，我有許多同事負責照料相當病重的病人，不論是慢性病、急性病或意外創傷，我們多半僅需提及一個名字、或甚至一個日子，只消交換個相互理解的眼神，無需談及那些說不出口的細節，一切仍歷歷在目。我們依然深刻記得那些逝者，許多人也因此放棄從醫。

在加州大學洛杉磯分校醫學中心工作，有點像身處《綠野仙蹤》的國度，雖然大家都是貨真價實的人類，但也有許多「巫師」從事著令人難以置信的偉大工作。我們許多人如同桃樂絲和她的夥伴一般，不停尋找，起初可能不曉得自己遺漏了什麼，但無數的醫師、醫學生及護理人員都在追尋某些事物，有人追求更先進的技術，如機器人手術、機器人雷射手術或遠端機器人雷射手術；有人在尋找副作用較小的癌症治療新藥；有人想預防新生兒的缺氧性腦部損傷；有人希望門診手術單位的出入通道更加暢通；有人尋求提高多重器官移植的成功率。

我之所以喜愛在加州大學洛杉磯分校醫學中心工作，是因為天天都有新鮮事發生。我的工作充滿了多不勝數的奇人趣事、深具挑戰的情況、以及新的難題，您將可於本書一窺一二。

醫學並非信仰，醫學是根據證據

關於「健康」的定義與趨勢變化，讓我感到驚詫不已。猶記1970年代，我們俗稱的義大利細麵（spaghetti）倏忽改稱為更廣義的義大利麵食（pasta），聽來似乎更健康，所以我們吃得更多；麥麩瑪芬共五百大卡，加了烤穀物燕麥後，就成了健康食品，所以有人體重增加了幾公斤。接著就是流行低脂、低糖、微糖、不含糖、無脂、低卡；而最近新一波熱潮，就是有機、天然、無麩質、不含咖啡因、營養豐富、無基改（不過您很快就會發現，稍稍基改可能更加有益）。

我時常在孩子們動完小手術後，送他們冰棒，而且最愛在家長面前告訴他們，我們有橘色、紫色和紅色冰棒，內含百分之百的人工色素、香料、以及各種糖分，不含一點果汁，將會是他們吃過最好吃的冰棒。許多時候，家長常替孩子要第二根冰棒，最後自己吃掉。比起那些宣揚內含真正水果和維生素且「不含糖」的冰棒，難道這些美味的冰棒較不健康嗎？或許如此，但差異幾乎微不足道。便宜也有好貨，這些冰棒依然保有冰棒真正的益處（還用說嗎，自然是冰水），更何況，便宜可能還更美味。

（圖／Unsplash）

健康問題除了與食品相關之外，健康概念的演變也很有意思。出於某些理由，無人不想活到一百五十歲，也許有天我們之中有人真能如此長壽——現在有了遺傳檢定和基因改造等技術，也許我們更能正確評估疾病風險並長期預防，有機會活得更久。許多人每天都努力吃得正確、活得健康，成天想著：要不要每天服用阿斯匹靈？何時開始服用？是否要使用荷爾蒙補充療法？要不要服用斯他汀類藥物預防心臟病？是否要吃維生素補給品？要的話，吃哪種維生素好？B12有助於增強活力，但也容易導致粉刺；維生素E可預防癌症，但也可能致癌。運動有益健康，但哪種運動最好？如何才不過度運動，以免適得其反，造成關節損傷、慢性疼痛、甚或腎臟及心臟出問題？

我得承認，有時聽到病人問我：「您是否相信……？」我確實感到有些惱火，我常想打斷他們，然後說：「相信復活節兔子嗎？相信鬼的存在？還是牙仙子？」這些都是某種信仰，但醫學並非信仰，醫學是根據證據行醫。話雖如此，這也不代表醫學全然為真。遠非如此，現代使用的許多療法，也許在三十年後會經證實無用，甚或更糟，可能反而是有害的。然而，我們現在之所以採用這些療法，乃是基於大量證據證明它們的用處。有時我們也許會用實驗性療法，即便如此，仍需提出證據支持，或至少得稍加瞭解它的功效和作用方式，光是宣稱它如有神效，稱不上理由，一點也不！

時常有人問我對另類療法或順勢療法的看法，我無法斷定這些療法無益或有害；但是當我被問及在耳道點亞麻仁油是否有助於改善耳部感染時，我會回答我從未聽聞或目睹它的療效，但若對方從醫師那裡獲得了任何作用機轉的相關資訊、研究成果或證據，我會非常樂意拜讀一番。若病人接受了順勢療法並使用苛性鈉來治療罕見的細菌感染，我希望開立處方的人考慮過此種化合物的作用機轉，不僅因為它聽來具腐蝕性，其實它也是氫氧化鉀或熟石灰的稀釋形式，對保養草坪或許有益，但對非典型的細菌感染卻不見得。

健康的作為帶來健康的身體

本書目的在於幫助各位認識時下熱門保健資訊的真實性，並提供周全可靠的指引，讓大家能成為明智的消費者與病人。這本書將涉及諸多領域，首先探討的是充斥醫療界的陰謀論與重要概念，接著要幫助讀者瞭解風險管理、因果關係與相關性，以及何謂優秀、可再現、且設計精良的醫藥研究。接著，我將回答現今一些大家絞盡腦汁想獲得正解的問題，例如：是否有經科學證實的最佳飲食？麩質真的如此糟糕嗎？排毒法會不會反而有害？糖真的會助長癌細胞增生嗎？何種程度的「有機」算是太過離譜？

接下來，我也會介紹輔助性另類療法，說明使用時機及其作用方式；此外，也將介紹疫苗相關風險和順勢療法營養補充品，並探討乳房攝影、大腸鏡和遺傳檢測等檢驗的效果是否過於誇大。我會談及一些大家普遍保有（或可能想保有）卻會帶來意外後果的習慣，也將答覆下列的問題：哪些維生素較有價值？絕非跨大不實的最佳抗老祕訣有哪些？理想的運動量和運動類型為何？

希望大家能輕鬆愉快的閱讀這本書，相信各位不僅會發現其中許多觀點和建議相當實用、且出乎意料，還能解決日常生活中的諸多煩惱。您會發現：達到理想的健康狀況比想像中容易，或許您的目標會不斷改變，但並不表示不能享受當中的歷程。

接下來，我想請各位保持開放的心態，並將所有先入為主的觀念拋諸一旁。如今，全國上下顯然都熱切關注健康議題，有鑑於此，我們要如何判斷真假及辨別不實資訊呢？本書將為您一揭分曉。

●本文摘選自天下文化出版之《誇大不實的醫療迷思》，未經同意禁止轉載。