起頭容易收尾難，看經典文學名作的3種收尾法！

名作如人生，不讀最後一句，永遠不知道它有多精采，從《少爺》《雪國》到《傲慢與偏見》，帶你讀透古今東西文豪132部名作的經典結尾。戀愛小說、成長小說、歷史小說、左翼小說……僅僅結尾的一句話，在大作家們的眼中可是決戰作品優劣的殊死鬥！川端康成的結尾竟飄出了BL的味道；三島由紀夫結尾的草食系男子變肉食系，說的正是他自己？！谷崎潤一郎的結尾證明他果然是個變態；海明威的結尾則透露作家其實想當一隻貓……拿最後一句鞭文豪品味的樂趣，全都在本書裡！（編按）

文／ 齋藤美奈子（Saito Minako）

封閉式結局、開放式結局

粗略說來，小說的收尾可以概分為兩類：「封閉式結局」（Closed Ending）和「開放式結局」（Open Ending）。

封閉式結局，即作品中提出的一切問題都獲得解決並落幕，圓滿收場。不管是好結局（團隊克服困難、達成目標、有情人終成眷屬等）或壞結局（主角死於非命、家破人亡等），好歹都是結局。傳說、神話、童話等多屬此類。現在的娛樂文學也幾乎是這種類型，可說是古典的形式。

相較之下，開放式結局則是「未完的故事」。都來到最後一頁，事件卻仍未解決；主角的未來還懸在半空中，小說就結束了。若要說不負責任，的確不負責任，是讓讀者得不到滿足的結束方式。不過，開放式結局是交由讀者判斷，讀者可以對作品做出多種詮釋。此外，由於迴避了結局，讀完之後會留下獨特的餘韻。在純文學，尤其是中短篇作品中，開放式結局是主流。算是較新穎的形式。

以上是依作品結構做出的分類。若只看最後一句其實無從分類起（更基本的問題是，要定義「最後一句」看似簡單，實則困難）。但即使明知困難，還是可以歸類出幾種形式：

（圖／Unsplash）

風景「大顯身手」的收尾法

「小陽春的明媚陽光傾灑在山腳的村莊。」（《黃昏清兵衛》）

「如今苦力亦絕跡已久的野麥上，只留下地藏菩薩像在竹原裡祥和地微笑著，述說著人世間虛渺的歷史。」（《啊，野麥峠》）

無論是小說、非小說或散文，只要最後放上風景的描寫（包括聲音），就令人大呼神奇，瞬即營造出「滿滿的文學氣息啊！」的氛圍。這是因為風景描寫具有鎮定激動情緒、緩和不安且減輕故事喧囂的力量吧。一如電影或電視劇最後會以美麗的風景或靜謐音樂收場，是同樣的道理。

也可以在風景描寫加上「人的觀點」。

「大海的色彩瞬息萬變，而她無休無止地眺望著。」（《紀之川》）

「他注視著玻璃窗外的初夏綠葉。」（《關東大地震》）

也就是遠眺（注視）風景之人。人的內心中當然有著對過去的惜別，或是對將來的不安等感慨，但不直接點明，而是寄寓在角色的視線當中。是一種婉轉的技巧。

「穿過縣界漫長的隧道，便是雪國」和「木曾路整段都在山中」，這兩句廣義來說也是風景描寫。但它們肩負的任務是讓讀者了解即將展開的故事舞臺（環境、背景）。相對地，結尾登場的風景是更為精確的。風景賦與了故事深度和耐人尋味之處。極端一點說，什麼都可以描寫。

假使你也寫作，卻不知道該如何收尾，不妨來段風景吧：「外頭正吹著風」、「天空無限蔚藍」、「我注視著遠山」。

若以音樂來譬喻，可以收到近乎最終樂章coda（尾聲）的成效（恕不保證）。

人「再加把勁」的收尾法

然而光以風景收尾，等同於強勢為故事拉下布幕，說來也算「矇混」。倘若不想草草端出風景過關，只好請角色「再加把勁」了。

也就是「遠眺（注視）的人」的變形版。

「然後，我穿過被電影看板畫點綴出詭奇趣味的京極大街離去。」（〈檸檬〉）

「（三四郎）只是口中反覆喃喃著：迷途羔羊、迷途羔羊。」（《三四郎》）

「他知道能克服這次危險，靠的是自己的力量。」（《潮騷》）

走路、喃喃自語、說話、思考。以人的活動、狀態或思索來結束故事，就能營造出「故事雖然在此告一段落，但他／她的人生仍然持續下去」、仍在行進之感；以角色的臺詞或信件結束也屬於此類。若是最後放入讓人預感新發展的行動，更能強調「在路上」的行進感。

「但是，他父親差不多也要嘮叨起他畫畫這件事了。」（〈清兵衛與葫蘆〉）

「阿島也這麼對順吉說，暗示她這陣子內心的盤算。」（《狂暴》）

後來他／她怎麼了呢？這類可以炒熱「開放式結局」的氣氛，是戲劇性十足的收尾。

不過最為戲劇性的收尾，應該是這些赤裸裸灑落淚水的結局：

「兩人就此忘懷一切，哽咽對泣，流下感動的淚水。」（《恩仇之外》）

「早苗突然趴到益野的背上，啜泣起來。」（《二十四隻瞳》）

收場時搬出眼淚，反而會削弱行進感，加強故事「閉幕」的氣氛。即是所謂的淨化作用（catharsis）。不禁覺得賺讀者的眼淚就罷了，你自己哭什麼哭啊？但不管怎麼說，眼淚都是最強的武器。

（圖／Unsplash）

敘事者不甘寂寞的收尾法

「生而為人，不應排斥與人為伍。」（《勸學》）

「這裡是明亮得耀眼的黑暗國度。」（《紀州》）

評論或散文原本就以敘事者為主體。因此在最後提出論者的主張，對世人的警句、提問，或是給讀者的訊息等等，反倒顯得很普通。但只要運用得當，也能成就福澤諭吉那樣的知名金句。

小說當中，意外地有不少原本如同「透明人」般的敘事者，尾聲附近突然冒出來搶鋒頭，說出自己的想法或評論角色。一種是陳述「相識者的身世」的敘事者，在最後方發揮「本色」的情況。《咆哮山莊》、《月亮與六便士》、《大亨小傳》等皆歸屬這一類；另一種是敘事者直接向讀者辯解：

「故讀者毋需妄加揣測。」（《雁》）

「千萬別牽扯上我這種人，要避之唯恐不及。」（《骷髏杯》）

就像舞臺上的演員突然對著觀眾說起話來，會讓讀者嚇一大跳。但如此一窺假裝冷靜的敘事者的感情，也頗有意思。

以向讀者道別收尾的作品，讀起來有種樸拙感，也可說是拋棄了矯飾。這些看似辯解或自我主張的箴言，就看在作家的熱情上不予計較吧。

如何畫下句點

引用其他書籍內容或詩句、交代後續、呼喚「神啊」、預告續集等……除了這些之外，作品結尾還有各種多采多姿的形式。

再怎麼說，都是點綴全篇的最後一幕，一開始我也並非不抱期待，覺得肯定會是精采的名文。但說起結論，有著「擲地有聲」的收尾之作反而寥寥無幾。有些作品讓人覺得：「這、這樣就完嘍？」有些則讓人覺得：「這句不會太畫蛇添足嗎？」第一句就緊扣讀者的心，最後一句也精采俐落，留下華麗的身影告別舞臺；即使如此希望，但寫書一如人生，絕不會那麼順利。

無論形式如何，結尾都注入了作者的部分心血，這一點是無庸置疑的。任何作品都是起頭容易收尾難。本書介紹的作品當中，也有幾部是未完而終。有時書還沒收尾，人生就先到了尾聲。來到最後一句時，總會掠過「終於走到了這一步」的感慨，當然會想寫下類似「燦爛的朝陽傾灑在徹夜未眠的我的書桌上」這種句子吧。

書中內容來自《讀賣新聞》晚報的連載專欄「名作要從最後一句開始讀」（二○○九年四月至二○一一年十二月），後將內容大幅修改並重新編纂成書。連載期間，感謝讀賣新聞文化部青沼隆彥、下田陽、山內則史等人多方協助。集結成書時則有勞中央公論新社瀧澤晶子襄助。僅在此表達謝意。

說完謝辭之後，若再說些「希望本書能成為讓讀者重拾名作的契機」之類道貌岸然的話，或許頗為有模有樣。不過讀者並不需要我多管閒事。評論的收尾就是難以擺脫訓話味，這是個問題。

●本文摘自木馬文化出版之《名作要從最後一句開始讀》。