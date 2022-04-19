露營、登山吃什麼？四道吃到即幸福流淚的野炊料理
露營、登山戶外活動正夯，但出門在外、多有不便，總是難以好好飽餐一頓？
第一套「煮飯神器」料理專書！超過150道食譜，滿足你的戶外料理魂。一器在手，不管露營、野炊、登山，料理包羅萬象蒸煮炒煎都有，餐點更包含炊飯、義大利麵、熱白酒、烤麵包……全都有，面面俱到！本篇精選擷取四道也吹料理食譜，教你做出好吃到讓人流淚的幸福料理，讓你在野外也能豐盛得像吃餐廳！（編按）
文／戶外煮飯神器愛好會
一、啤酒滷雞翅
嗜酒者愛不釋手的經典下酒菜
材料（2 人份）
雞翅⋯⋯15 隻／砂糖⋯⋯1 大匙／粗粒黑胡椒⋯⋯少許／鹽⋯⋯少許
啤酒⋯⋯200ml ／蒜末⋯⋯1/2 小匙／醬油⋯⋯1 大匙與1 小匙
作法
1. 將所有食材放入戶外煮飯神器。
2. 開中火加熱拌炒。待沸騰後撈除浮沫，接著以偏弱的中火燉煮至收汁。
3. 最後再次撒上粗粒黑胡椒。
POINT>> 也可以加入水煮鵪鶉蛋一起滷。
二、簡易炊煮炒飯
炊煮即可完成的叉燒風味簡易炒飯
材料
無洗米⋯⋯180ml ／水⋯⋯200ml / 叉燒⋯⋯90g ／蔥⋯⋯1/4 根
中華調味料⋯⋯1 大匙／麻油⋯⋯1 大匙 / 鹽、胡椒、青蔥⋯⋯適量
A 雞蛋⋯⋯1 顆／鹽⋯⋯適量
作法
1. 在煮飯神器放入水跟米，吸水5 分鐘。
2. 切碎叉燒與蔥。
3. 於煮飯神器放入步驟2、中華調味料與麻油，點燃14g 固體燃料炊煮。
4. 用材料A 製作炒蛋並拌入飯中，最後再用鹽、胡椒調味。
POINT>> 炒蛋可以使用現成的商品。
三、酸辣湯
夏天也能爽口享用的料理
材料
水煮竹筍⋯⋯50g ／美姬菇⋯⋯15g / 馬鈴薯澱粉（馬鈴薯澱粉1 大匙、水20g）
雞蛋⋯⋯1 顆／鹽⋯⋯適量 / 青蔥⋯⋯適量／胡椒⋯⋯適量
A 水⋯⋯300ml ／中華高湯⋯⋯1 大匙／辣油⋯⋯適量／醋⋯⋯2 大匙
作法
1. 將竹筍切成容易食用的大小並剝散美姬菇，青蔥則切成蔥花。
2. 竹筍、美姬菇和材料A 放入煮飯神器內後，點燃14g 固體燃料。
3. 等煮滾後，倒入溶於水的馬鈴薯澱粉煮出勾芡，接著打入雞蛋。
4. 用鹽、胡椒調味，並撒上青蔥。最後可依喜好滴上辣油。
POINT>> 若燉煮太久，味道會過於濃郁，這時建議可加水調整濃淡。
利用煮飯神器烤出鬆軟蛋糕！
濃郁巧克力搭配香蕉絕不會出錯
材料
香蕉⋯⋯1/2 根／鬆餅粉⋯⋯150g / 牛奶⋯⋯100ml ／巧克力丁⋯⋯適量
奶油⋯⋯適量
作法
1. 香蕉切成圓片狀。
2. 將鬆餅粉與牛奶混合製作成麵糊。
3. 於煮飯神器的內部確實抹滿奶油（角落要多一些，蓋子內側也要塗抹）。
4. 將步驟2 倒入步驟3 後，擺上香蕉並撒上巧克力丁。
5. 蓋上蓋子並點燃14g 固體燃料。
6. 大約9 分鐘過後，請將煮飯神器倒放，並在火熄滅前再添加4g固體燃料烤到熟為止！
POINT>> 步驟6 翻轉後如有液體流出，請翻回去繼續加熱。
●本文摘自 采實文化 出版之《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》。
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