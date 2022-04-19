露營、登山吃什麼？四道吃到即幸福流淚的野炊料理

若只是以技術性表現來衡量藝術或運動的品味，就會讓人產生誤解，堅信「品味跟自己的距離非常遙遠」、「自己與藝術無緣」、「品味是與生俱來的」……。 隨著年齡的增長，這樣的傾向會越來越強烈。 我甚至認為，整個社會環境都已經變成了除非是相當有才華的人，否則不能夠聲稱「我喜歡畫畫、我喜歡唱歌」。

2022-03-28 16:00