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露營、登山吃什麼？四道吃到即幸福流淚的野炊料理

聯合新聞網 / 采實文化
書名：《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》 作者：戶外煮飯神器愛好會 出版社：采實文化 出版時間：2022年3月31日
書名：《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》
作者：戶外煮飯神器愛好會
出版社：采實文化
出版時間：2022年3月31日

露營、登山戶外活動正夯，但出門在外、多有不便，總是難以好好飽餐一頓？

第一套「煮飯神器」料理專書！超過150道食譜，滿足你的戶外料理魂。一器在手，不管露營、野炊、登山，料理包羅萬象蒸煮炒煎都有，餐點更包含炊飯、義大利麵、熱白酒、烤麵包……全都有，面面俱到！本篇精選擷取四道也吹料理食譜，教你做出好吃到讓人流淚的幸福料理，讓你在野外也能豐盛得像吃餐廳！（編按）

文／戶外煮飯神器愛好會

一、啤酒滷雞翅

嗜酒者愛不釋手的經典下酒菜

辣雞翅。（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）
辣雞翅。（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）

材料（2 人份）

雞翅⋯⋯15 隻／砂糖⋯⋯1 大匙／粗粒黑胡椒⋯⋯少許／鹽⋯⋯少許

啤酒⋯⋯200ml ／蒜末⋯⋯1/2 小匙／醬油⋯⋯1 大匙與1 小匙

作法

1. 將所有食材放入戶外煮飯神器。

2. 開中火加熱拌炒。待沸騰後撈除浮沫，接著以偏弱的中火燉煮至收汁。

3. 最後再次撒上粗粒黑胡椒。

POINT>> 也可以加入水煮鵪鶉蛋一起滷。

二、簡易炊煮炒飯

炊煮即可完成的叉燒風味簡易炒飯

（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）
（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）

材料

無洗米⋯⋯180ml ／水⋯⋯200ml / 叉燒⋯⋯90g ／蔥⋯⋯1/4 根

中華調味料⋯⋯1 大匙／麻油⋯⋯1 大匙 / 鹽、胡椒、青蔥⋯⋯適量

A 雞蛋⋯⋯1 顆／鹽⋯⋯適量

作法

1. 在煮飯神器放入水跟米，吸水5 分鐘。

2. 切碎叉燒與蔥。

3. 於煮飯神器放入步驟2、中華調味料與麻油，點燃14g 固體燃料炊煮。

4. 用材料A 製作炒蛋並拌入飯中，最後再用鹽、胡椒調味。

POINT>> 炒蛋可以使用現成的商品。

三、酸辣湯

夏天也能爽口享用的料理

（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）
（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）

材料

水煮竹筍⋯⋯50g ／美姬菇⋯⋯15g / 馬鈴薯澱粉（馬鈴薯澱粉1 大匙、水20g）

雞蛋⋯⋯1 顆／鹽⋯⋯適量 / 青蔥⋯⋯適量／胡椒⋯⋯適量

A 水⋯⋯300ml ／中華高湯⋯⋯1 大匙／辣油⋯⋯適量／醋⋯⋯2 大匙

作法

1. 將竹筍切成容易食用的大小並剝散美姬菇，青蔥則切成蔥花。

2. 竹筍、美姬菇和材料A 放入煮飯神器內後，點燃14g 固體燃料。

3. 等煮滾後，倒入溶於水的馬鈴薯澱粉煮出勾芡，接著打入雞蛋。

4. 用鹽、胡椒調味，並撒上青蔥。最後可依喜好滴上辣油。

POINT>> 若燉煮太久，味道會過於濃郁，這時建議可加水調整濃淡。

四、巧克力香蕉蛋糕

利用煮飯神器烤出鬆軟蛋糕！

濃郁巧克力搭配香蕉絕不會出錯

（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）
（圖／取自《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》）

材料

香蕉⋯⋯1/2 根／鬆餅粉⋯⋯150g / 牛奶⋯⋯100ml ／巧克力丁⋯⋯適量

奶油⋯⋯適量

作法

1. 香蕉切成圓片狀。

2. 將鬆餅粉與牛奶混合製作成麵糊。

3. 於煮飯神器的內部確實抹滿奶油（角落要多一些，蓋子內側也要塗抹）。

4. 將步驟2 倒入步驟3 後，擺上香蕉並撒上巧克力丁。

5. 蓋上蓋子並點燃14g 固體燃料。

6. 大約9 分鐘過後，請將煮飯神器倒放，並在火熄滅前再添加4g固體燃料烤到熟為止！

POINT>> 步驟6 翻轉後如有液體流出，請翻回去繼續加熱。

●本文摘自 采實文化 出版之《Mess Tin煮飯神器露營X野炊料理》。


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