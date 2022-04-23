前台積電主管：朝令夕改才是專案的常態！

文／郝旭烈

進入職場之後，常常會聽到同事之間抱怨：

「老闆怎麼一天到晚改來改去？」

「真不知道老闆腦袋裡面想些什麼，一下子這樣一下子那樣？」

「老闆就不能想好再告訴我們該怎麼做嗎？這樣一直變一直變，實在很打擊士氣。」……（族繁不及備載）。

雖然對老闆的抱怨從來不缺，也不只這一樣，但對於變來變去，改來改去，讓員工疲於奔命的感覺，讓員工原地打轉的感覺，可能是這些抱怨油然而生的原因，但是我不禁想問：「老闆真的是想不清楚嗎？」、「老闆真的喜歡一直改嗎？」

其實，誰不知道從小到大「朝令夕改」就是一個負面的代名詞，相信在老闆們心中，每次只要改、只要變，而且頻繁度又高，自己擔心給員工帶來「朝令夕改」的壓力，應該不亞於員工接收到「朝令夕改」的壓力。所以在這裡，主要探討兩個關鍵問題：

一、朝令夕改，到底對不對？

首先，我們來看看朝令夕改這件事情到底對不對，我先舉幾個自己在職場的情境故事給大家分享。

1.改變財務預測

記得在半導體工作的那十幾年，有很大一部分工作內容，都是「預測」和「規畫」未來公司的發展和計畫。簡單來說，就是要根據趨勢來假設未來消費市場可能會有哪些商品，這對於公司的IC產品會有怎麼樣的需求變動，而這種需求變動需不需要我們擴充產能，增加產能後能帶來多大收益、需要投入多少資金，然後目前的現金流和人力資源是否跟得上等等。

這些計畫的最終目的，要不是和董事會申請預算，就是和合作夥伴報告，甚至需要政府的核准。

前面說了這麼多過程，最主要是凸顯專案牽涉層面非常廣，變動因素非常多，甚至有時候計畫長達5到10年，也就是說預測時間非常的長。在這種情況之下，為了能夠盡可能完整，我忙著收集各種不同資訊，幾乎每天都在建立財務模型，或者說，調整的數字根本是天天變、時時變、分分變。

還記得有一次為了跟董事會報告，一週的時間內，針對未來長期的5年計畫，我的電腦裡面就儲存了將近快2百多個不同的版本。最令人不解的是，到最後呈報的版本，竟然還是一開始模擬的版本。

看到這裡，你會不會覺得主管很機車，又心有戚戚焉，一整個腦袋裡面想著：「早知如此，何必當初？」

經過了這麼多年，等到回首來時路的時候，我才深刻地體會到，就算最後選擇的仍是最初那個模擬版本，但那也是千錘百鍊之後認定最真實反映未來的版本。這些過程是為了選擇，選擇是為了更好。

過程是為了選擇，選擇是為了更好。

2.改變研發項目

後來因緣際會，和同事一起參與了流程改善的專案，其中有一個專案是專門幫研發單位「整理」他們服務客戶的專案和流程。至於「整理」的目的，竟然是要從將近30多個研發的趨勢產品裡面，砍掉20多個產品項目，要求最後只能留下10個以內的研發項目。

那時候聽到這個消息，心中非常納悶與不解，尤其砍掉的這些專案，都已經投入了非常多的資源，甚至有一些可能都已經接近了可以生產或銷售的階段。

這種雖然不是「朝令夕改」，可能只是「春令秋改」或「夏令冬改」，但是對於公司投入的資源還有人力變動，都是非常茲事體大的事情，為什麼可以在短短的時間之內做出這麼大的變動和決定？

幸運的是，我剛好有機會近距離接觸到研發部門大老闆，以及負責整個縮減項目的專案經理，我就請教他們關於重大項目變動的原因是什麼？

當然，過程不免俗聊了許多其他細節，但最重要的反而是他們幾乎一致說出的這兩句話：「情況和當初不一樣了。」「這樣子對公司比較好。」他們輕描淡寫地回答，卻給我留下了非常重要的啟發和新的思維，那就是不一樣就要跟著變，哪裡好就往哪裡去。

不一樣就要跟著變，哪裡好就往哪裡去。

二、不論對錯，該如何因應？

透過前面案例，我想大家心裡都應該有個底，就是「朝令夕改」其實是個常態，「朝令夕改」其實是個結果。既然整個過程是不確定的，而且就算有確定的目標，也是階段性的目標。所以，「朝令夕改」就是一個必然的結果。那麼我們應該怎麼樣來因應，這個大家常常會把它看待成一種抱怨，甚至是老闆員工「上下不同心」負面情緒的「朝令夕改」？

簡單來說，可以從「原因」和「對策」一起來「雙管齊下」：

1.知其然，知其所以然：讓大家都知道「原因」

很多時候，並不是員工不想改，或是團隊的成員不想改，最重要關鍵在於「不知道為什麼要改」？也就是不知道「朝令夕改」的原因是什麼？

就像有一次我針對中國投資案做財務模型，後來老闆叫我調整模型中有關所得稅費用的參數，把稅降低50%。同時給了我一份中國公文，說我們的投資案符合這份文件上的優惠政策，如果到時候我們把文件齊備了，說不定未來公司所得稅費用就可以抵減50%。

所以說，老闆請我把財務模型中的所得稅費用減少一半，看看未來資金需求會不會大幅減少？如果情況真的是那樣，或許我們就不用向銀行借這麼多的錢，可以省下利息費用。另外，針對本來要延後的投資案，說不定有多餘的資金可以提前執行。

大家想想看，像這樣子的老闆和員工互動場景，你覺得我還會抱怨老闆變動財務模型、更改財務數字嗎？

就算10分鐘之前他叫我做了一版財務預測，接著10分鐘之後他突然接到了那份公文，然後叫我迅速模擬另外一版本，過程前後雖然只有短短10分鐘，甚至不是「朝令夕改」，而是「當下立改」，但是透過他的解說和告知，我心中對這個原因非常的清楚，自然而然會和老闆站在同一條陣線上，共同來處理這樣的「議題」（Issue），而不會因為搞不清楚狀況到底為何而改，在心中和老闆對抗，到最後變成我們兩個人之間的「問題」（Problem）。

所以說「知其然，知其所以然」是避免矛盾一個非常重要的關鍵。

（圖／Unsplash）

2.既然改，大家一起改：讓大家一起想「對策」

還記得，有一次做專案簡報的時候，其中有一塊是預測未來商品價格的漲跌幅度，由於那段期間的市場供需變化非常大，實在很難針對未來是漲、還是跌，估出非常準確的價格。這時候，老闆並沒有給我一個確實漲跌幅度的假設，反而是問我，根據過去這段期間的市場變化，我覺得未來的價格趨勢應該怎麼變動比較合理？

書名：《專案管理》 作者： 郝旭烈 出版社：商業周刊出版 出版時間：2022年3月17日

原來只是「被動的」接受指令，現在竟然可以「主動的」參與意見，那一整個「好為人師」的爆棚自信，簡直是瞬間噴發。到最後，我不僅沒有給老闆一個單一的答案，反而自動自發地做了好幾個價格可能變動的模型。換句話說，老闆沒有叫我改這麼多版本，但是我卻求好心切，自己做了好多版本。然後拿著這些不同的可能版本，和老闆一起討論。

那一次的經驗重新開啟了我對朝令夕改不同的感覺。突然發現，當我是團隊中的一員，有著參與和建議權的時候，任何的修正都變成「必然」，就算老闆指令非常「突然」，整個心態卻非常的「自然而然」。

所以說，簡單整理一下：

●朝令夕改本來就是常態，因為所有公司、企業或是個人，都是在持續做一個接著一個的專案管理，玩著「從不確定到確定的遊戲」。既然過程一直不確定，那麼改來改去的修正，肯定就是個常態。

●因應朝令夕改這個常態，有2個建議可以讓大家調整心態，避免把常態變成變態：

知其然，知其所以然：讓大家都知道「原因」。

既然改，大家一起改：讓大家一起想「對策」。

●本文摘自 商業周刊 出版之《專案管理：玩一場從不確定到確定的遊戲》。