和菓子百百種，這些你絕對吃過！臺灣人最熟知和菓子有哪些？

文／黃詩斐

羊羹

羊羹是由中國傳入日本，是將寒天與水加熱溶解，與去皮的紅豆沙餡熬煮後倒至模具中使其凝固製成，又稱為「煉羊羹」。早在戰國時代的茶會記錄「松屋會記」中就有記載羊羹在茶會上作為茶點來食用。

依原料與製作方式不同，羊羹還可分為「蒸羊羹」和「水羊羹」。蒸羊羹裡多加了低筋麵粉與片栗粉，口感紮實軟糯。水羊羹則是水比例較高，冰鎮後水感清爽，如果在水羊羹中加入較多的葛粉，口感更是柔嫩清涼。羊羹口味多樣，有塩羊羹、味噌羊羹、與抹茶羊羹等等。其實羊羹早在日治時代已傳入台灣，並在地化出許多口味，像是龍眼羊羹、椪柑羊羹與芭蕉羊羹等等，到現在還買的到喔！

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大福

糯米蒸軟後搗碎成看不見米粒的柔軟團狀，包入帶皮碎紅豆粒餡而製成的點心。將大福的表皮揉入紅豆粒，就成了「豆大福」。

起初因形狀像鵪鶉的肚子一樣圓圓鼓鼓，稱為鵪鶉餅或稱為腹太餅，到了江戶時代才加入砂糖，並以「大腹餅」的名字推出，後因與「大福」的發音相似，便改成了召喚幸福的「大福餅」。

大福的種類非常多，依照加入的原料的不同，常見的有粟大福、栗大福和艾草大福。台灣人很熟悉的「草莓大福」，將水果包入大福的做法則是到昭和年代才開始流行，現在桃大福、柿大幅或哈密瓜大福也非常受歡迎。但因為水果會有汁液或水氣溢出影響口感，所以做好後需盡快品嘗!

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糰子

糰子的由來有很多，最常見的是源於京都下鴨神社舉辦御手洗祭的供品。糰子的作法是將米穀粉加水蒸過後在石臼搗成團，揉成小球狀再用竹籤串成一串。據說以前是一串五個，每串五文錢，但四文錢的硬幣出現後，將一串改為四個了，方便不須準備零錢。糰子的的美味在於現烤現吃。著名的御手洗糰子是將糰子烤出焦香，淋上由高昆布高湯、醬油、糖與葛粉熬煮的醬汁，鹹甜的旨味配上米香，食慾大開。此外也有淋上紅豆沙餡的紅豆糰子，或是揉入艾草、山梔子，做成有紅、綠、白三色的花見糰子，在春天賞櫻時品嘗。到了中秋，將糰子堆疊盛裝在「三方」上，做為供奉月亮的「月見糰子」。

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銅鑼燒

身為哆啦a夢最愛的食物，對於台灣人來說，銅鑼燒一點都不陌生，但早在日治時代，台灣便有店家在製作販售銅鑼燒，傳承至今，許多老店裡都還能買到當時口味的銅鑼燒，歷久不衰。

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書名：《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》 作者： EZ Japan編輯部, 黃詩斐, 王文萱, 張雅琳, 抹茶菓子鑑賞團, 今泉江利子, 廖育卿 譯者： 田中裕也 繪者： 馮思芸 出版社：日月文化／EZ叢書館 出版時間：2022年4月1日

銅鑼燒的由來有很多，其中之一是名將弁慶因受傷在一戶民家療傷，將隨身的銅鑼送給這戶人家作為感謝。此戶人家便應用銅鑼的平面處，以麵粉糊烤出形狀似銅鑼，且內夾紅豆餡的點心，所以稱為「銅鑼燒」。銅鑼燒口感類似鬆餅，起初是以單片餅皮包紅豆餡，至近代才發展至上下兩片以麵粉、糖、蛋和小蘇打粉製成餅皮，類似今日的銅鑼燒，內餡除了紅豆，也有栗子、抹茶等非常受歡迎。

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《和菓子物語：Nippon所藏日語嚴選講座》。