易讀有趣的改寫，輕鬆進入但丁豐富驚奇的想像世界！

跟著但丁遊訪地獄、天堂、淨界！ 以現代人的閱讀習慣，將但丁原著白話改寫，完整講述故事。收錄兩百幅藝術大師們為《神曲》一書創作的不朽名畫，搭配精闢獨到的圖畫闡釋，比較、分析不同畫家對神曲的不同理解，深入闡釋意涵。（編按）

文／但丁（Dante Alighieri）

《神曲》【全彩名畫新版】選摘：〈天堂篇〉金星天

●多情的靈魂：卡羅馬德羅的談話

以前人們曾相信金星是愛神維納斯管轄的，他們向她貢獻祭品，祈禱許願，尊敬她的母親黛奧妮，信奉她的兒子丘比特。

現在，我在不知不覺中已經升到金星了，是看到貝德麗采的美麗和光芒比之前更為增強才意識到。我看到許多發光的靈魂正圍成圓圈在跳舞，有些行動敏捷，有些則慢一點，我猜想大概是由於他們自身對上帝的愛與功德深淺不一所致。那些靈體發現了我們，紛紛停下飛舞，往我們這飛來，速度之快可讓我們覺得風速遲緩，最前面一排的靈體還邊唱著和散那的歌聲，所謂的天籟就是如此吧。

金星天／威尼斯手抄本，十四世紀晚期／在這第三重天中，這個希望能令詩人感到愉快的光輝自稱名叫庫妮若（Cunizza），她是暴君伊則里諾的姊姊。（圖／好讀出版 提供）

後來其中有一個靈魂衝到我面前說：「我們都預備好叫你歡喜，我們是如此多情，為了讓你喜悅，我們可以稍停舞步。」

我先抬頭對貝德麗采示意，她微笑以對，於是我對那發光體說：「請問你是誰呢？」

他聽到我的問話後，大放光明，隨即高興的說：「我被喜悅的光芒包圍了，使你看不見我，不然你會認出我的，你曾經非常愛我。我在塵世的生命過於短暫只活了二十多年，假使我的性命長一些，我對你的幫助愛護也不會只一點，許多不幸的事也許就不會發生了。」

「我是卡羅馬德羅（註1），我本應成為那不勒斯的國王，繼承我祖父查理一世的王位，但我死的太早，未能繼位。我的弟弟羅伯特若有先見之明，就不應結交那批貧窮貪婪的加泰隆尼亞人（西班牙人），他出身於一個慷慨大方的父親，自己卻卑鄙小氣又貪婪。」

卡羅馬德羅！我聽到他的名字眼都紅了。他對我有知遇之恩，我不會忘記他一到佛羅倫斯就趕緊來見我的情景。

「我的主人，我是多麼高興聽到你說話呀！我最欣慰的是你已經在天國中。如果可以的話請你告訴我為什麼甜的種子會生出苦的果子呢？品行優良的祖先怎會出不肖的子孫呢？」

「我告訴你一個真理，每個人的秉性都是各自不同的，親如父子也是不同，上帝的意志注定世人各有不同的個性品德，並注定各種秉性會有不同的運氣，萬物各均得其所，均有其用，上帝對這些預定像箭中靶子一樣的實行，除非你懷疑上帝是有缺陷的？」

「不，絕不。」

「那你認為人可自絕於社會嗎？」

「當然不。」

「這就是了，人需分工合作，所以需各種才能，互相幫助，體驗愛與被愛。就像你的老師亞里斯多得說的，人是合群的動物，必須組成社會才能生存與發展，而社會的生存與發展需靠社會成員依其不同的性格和能力各盡所能，優劣互補。」

我不停點頭。他接著說：「因此人類的性情不是因為遺傳，而是天生性格皆不相同，各自獨立存在，這個生為賢者，那個生來為善戰的英雄，有人善於機械科學，有人是偉大的祭司。就算同胞雙生的雅各、以掃（註2），性格也不一樣，建羅馬城的基利諾（羅慕路）父親出身貧賤，也不影響他的高貴英勇。」

「最後，我要你明瞭，一粒種子落在不良的土壤中，會影響他的發育生長，同樣的，種子的性質遇到逆境也不能發展。假如一個人能順著本性去發展那才不會扭曲，不然你的天性本該腰掛刀劍，卻去做了宗教的祭司，或是叫一個傳教士去當一個國王，那麼你們的腳步就踏在正道之外了。」

●庫妮若與福爾科

美麗的克乃門諾，你的查理開導我之後，接著訴說他後裔的遭遇（註3），但是他對我說「保持你的沈默，任聽年代的流逝吧」，所以我不說，只有陪著你們哀哀慟哭。

神光中的卡羅馬德羅迴轉至上帝身邊，向著那充滿一切的善，那些愚妄的的靈魂啊，你們把心背向這種善，只讓眼睛盯住地上虛榮之物！

後來又有一團神光向我疾飛而來，由他所散發的光芒看來，似乎也是欣喜地要同我說話。貝德麗采對我點點頭，示意我可以跟他說話。

我說：「幸福的靈魂呀，開口說話吧，證明我心中所想的不差。」

「我是庫妮若，你應知我的風流事，但我對於之前的際遇早已無苦惱，因為我已將兩性之愛昇華為上帝之愛。另外一個靠近我的神光是鼎鼎大名的福爾科（註4），他的聲譽要流芳百年。」

庫妮若／弗拉克斯曼，一七九三年／但丁在《天堂篇》介紹許多性格鮮明的人物，庫妮若是其中一個比較愉快的例子，她認為在人的一生中，人的意識是有可能不斷成長和轉化的，她經歷了各種關係的一生是她的責任而非痛苦。（圖／好讀出版 提供）

原來是曾與沙台羅相愛的庫妮若，我知道他們的事，當時鬧得很大呢，因為庫妮若是有夫之婦。後來晚年的庫妮若忘卻情愛，多行善事，所以現在耀光於此。

話一說完就回到她原來的位置去。

我注意到她旁邊那位靈魂閃閃發光，像在太陽光下的紅寶石。

在人間我們歡樂時，笑逐顏開，在天上的靈體愉悅時，通體發出強光，在地獄中則無歡笑可言，只有幽暗的影子悲傷抑鬱。

我對那位神光說道：「歡愉的靈魂呀，上帝看見一切，你看見上帝，你明白他所有的意志，請你跟我說說話吧。」

「我是福爾科，年少時愛情充滿我心，我比任何人都還熱情，不過那一切都過去了，我後來將這種愛火轉化為神聖之愛，成為西司特安教派之僧侶。現在我在此注視那至高的愛。」

「為了讓你更明白，我說個例子讓你知道，你看到這個靠近我的靈魂嗎？他像水面上反射出來的太陽，你知道他是誰嗎？她是妓女喇哈（註5），我們的隊伍中位在最高的位置，她在這享受她的安寧。耶穌基督將她升至此天，以表揚她幫助約書亞在聖地的第一次光榮。聖經上說『妓女喇哈接待使者，又放他們從別的路出去，不也是一樣因行為稱義嗎？』。」

「反過來看看你的城，滿城的牧師與教徒追逐著鑄著百合花的金幣，他們的思緒中容不下任何的福音，他們才到不了加百列天使張開翅膀的地方！」

註 1：卡羅馬德羅（一二七一∼一二九五年），應為拿波里王，但英年早逝，他於一二九四年到佛羅倫斯時，知但丁詩才，前去拜訪。 2：《聖經‧創世記》，第二十五章廿四∼廿七節，以掃和雅各是雙胞胎，以掃善打獵，常在野外奔跑，雅各較為文靜，喜歡待在帳篷裡。 3：卡羅馬德羅死後，本來應該由兒子繼承王位，但被其弟羅伯特所奪。 4：福爾科本為行吟詩人，天性熱情浪漫，後為西司特安派僧侶。 5：《聖經‧約書亞記》第二章，喇哈為耶利哥城之妓女，在耶利哥王派兵追殺約書亞所派遣之探子時，好心收留，後來耶利哥城破，喇哈免死。

●本文摘自好讀出版之《神曲》【全彩名畫新版】。