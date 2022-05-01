職棒亞洲「現役唯一」執法超過三千場蘇建文 裁判書上市！

文／蘇建文

一九九○年三月十七日，中華職棒開打，臺灣棒壇邁入新紀元，人潮擠爆臺北市立棒球場的盛況，是老球迷對職棒元年的共同回憶，因為買不到票而攀到隔壁體育場遙望球場的人群中，也有我和太太的身影。

那時我已經北上打拚，娶了一個和我一樣熱愛棒球的老婆，進場看職棒成了我們的共同興趣。當時從沒想過的是，生涯經歷跟棒球八竿子打不著的我，會在隔年走入場中，以職棒裁判的身分參與中華職棒，且一站就是三十年。

這一切都要從我太太說起，她身材嬌小卻從小就散發出男孩子氣，不僅喜歡看金庸小說、科幻片，還會特地設鬧鐘起床瘋紅葉少棒的比賽，結婚後也是她拉著我進場看球賽。

職棒元年的某天，她無意間在報紙上看到中職招考裁判的消息，突發奇想叫我去應徵看看。

看到徵才訊息上備註「曾是棒球國手尤佳」，我的直覺反應當然是「不可能」。要說我跟體育的關聯，除了愛看棒球，就是學生時間參加排球校隊，打得也不錯，但當職棒裁判？別鬧了吧！沒想到老婆看到的不是我「能不能」，而是認為我耿直、有原則的個性很適合。

「你不是球員出身，沒上的話不丟臉，但沒試就沒有機會，試了搞不好就是你的。」就算我再三推辭，她好像就有那樣的第六感，甚至搬出「幫夫運」的說法來說服我，「我小時候很男生，阿嬤幫我算命，說我會是爸爸、先生、公公、兒子的貴人，搞不好我就是你的貴人，去試試看吧！」

就這樣，我便抱著姑且一試的心態投了履歷，然而卻遲遲沒等到消息，我還是那句「不可能的啦」。老婆卻沒放棄，告訴我「老天自有定數，該你的誰也搶不走。」結果，我到另一間公司上班了一個月後，真的接到了聯盟的面試通知。

2015年中職總冠軍賽在桃園棒球場比賽畫面，主審蘇建文（中）與猿隊總教練洪一中（右）起爭執。記者趙文彬／攝影（圖／聯合報系新聞資料庫照片）

我只帶了體檢報告就到兄弟飯店，由當時的中職秘書長、「職棒之父」洪騰勝先生親自面試。他怎麼會從兩百份履歷表中挑中我這個「棒球素人」？我也不知道。洪老闆大概有他獨特的評斷標準，還事先對應徵者做了身家調查，初次面試就知道我是來自屏東的農家子弟、提及我的家庭背景。我想，這樣嚴格的篩選過程，也是要顧及裁判品德、測試我們是否老實。

畢竟裁判是個吃力不討好的工作，洪老闆當時開出的薪資可說相當優渥，相對的要求也很高，面試時就直截了當地告訴我，「做這個工作，抗壓性要很強，判錯了會被罵，球迷還會用三字經『招呼』你，要有心理準備。」

踏入職棒這高壓環境，勢必要能接受與大眾不同的工作型態和生活方式，洪老闆在面試時就明講，「這工作要常常出差，家裡沒辦法照顧得很好，要有辦法承受這樣的問題。」喝酒、抽菸、吃檳榔更被下禁令，碰不碰這些東西？也是面試的題目之一。

「我喝酒，但僅止於交際應酬，有抽菸，但菸癮不大，檳榔的話嘛，因為從小在鄉下長大，小時候曾經嘗試，長大沒再吃過。」當下我就這麼據實以報，畢竟依我的個性也不擅於說謊，不過我同時表明，「只要當上裁判，這些我都不會再碰。」

（圖／Unsplash）

也許就是這樣的老實交代，把我引向了裁判之路，後來我才知道，不少面試者被問到同樣問題時都沒誠實應答，沒通過洪老闆的品德篩選這關。最後兩百個應試者中，只有四名幸運兒拿下二次面試的入場券，我就成了那其中之一。

第二階段面試要考什麼？其實我也毫無頭緒，依約定的時間抵達臺北市立棒球場後，球員在場內進行賽前練習，看臺上的球迷也陸續進場，讓我忍不住在心裡驚呼「啊！這麼多人呀？」接著就在眾人的目光中進行體能測驗，繞著球場內跑五圈，距離大概也有三千公尺。

好在我平常就有運動的習慣，不然可能就這樣被刷掉了，只是毫無準備的應試，其實跑完還是會喘，說真的也很累，之後還測試了裁判手勢，再接受筆試。一般人看棒球大概就是看得懂怎麼得分這些的，筆試考的卻是棒球規則，我只拿了五十幾分、連及格都不到，不斷心想「完蛋了」。

一層一層關卡下來，都加深我覺得自己不可能被錄取的想法，老婆卻至始至終都和我持不同看法，對我非常有信心，在她眼中，我的個性剛直、硬邦邦的，就像那顆棒球，這也正是裁判必須具備的特質。

最後我們去面試的四人中有一人放棄，而我和侯威光、葉新欣（已改名葉曜榮）都順利錄取，就這麼開啟了長長的「判官人生」。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《火眼金睛與0.4秒的判斷》。