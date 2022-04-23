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當愛的人選擇離開，哀悼的旅程就開始了—《你值得好好悲傷》

聯合新聞網 / 春光出版
書名：《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》 作者：高璿圭 出版社：春光出版／城邦文化 出版時間：2022年3月31日
書名：《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》
作者：高璿圭
出版社：春光出版／城邦文化
出版時間：2022年3月31日

在台灣，每年有近四千人選擇以自殺結束生命，相當於一天就有十條生命殞落，他們可能是我們的親友、師長、學生、同事、鄰居。

「自殺者遺族」就是指因認識的人自殺而感到痛苦的人，然而世人往往更想探究自殺者的死因，自殺者遺族的痛苦卻少有人知曉；他們身陷驟然失去的痛苦，甚至背負著「殺人凶手」的愧疚心情過日子。

「如果接到那通電話，如果那個時間在家，如果那天不要吵架……」

韓國自殺者遺族哀悼諮詢專家 高璿圭 以溫暖如擁抱的文字，對自殺者遺族輕柔絮語：傷心難過都是可以的，不需要塵封過去珍貴的回憶；這次讓我們攤開來，把悲傷好好地曬一曬。（編按）

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

文／高璿圭

給諮詢者的一封信

與他的痕跡同行

二〇一八年十月，一名少年自行結束了生命。少年的姊姊比他大不了幾歲，卻要代替失魂落魄的父母負責處理喪事。她翻閱相冊，挑選合適的相片當作遺照；她忙著訂購餐點，好招待前來弔唁的親友，並支付所有喪葬費用。

喪禮上，來參加告別式的親戚與其他親友大聊特聊，擅自斷定弟弟死因：

「他一定是因為〇〇〇而死的。」。

姊姊終於忍不住怒吼：「你根本什麼都不知道！」

她到那時，都還不知道弟弟到底為什麼要尋短，也不忍心去問傷心欲絕的父母。對於死亡，人們總希望聽到他們能接受的解釋，但在這裡，沒有任何人知道到底是怎麼一回事。

弟弟被安置在家族納骨堂的最下層。按照長幼順序，弟弟去到那裡的年紀實在太早了。在入殮儀式上，她第一次見到屍體。大體很乾淨，弟弟的表情看起來也很安祥，但她仍覺得有點害怕。

禮儀師詢問，最後有沒有什麼話想跟弟弟說。她應該說什麼好呢？只能蓋上棺蓋，任由閃閃發光的豪華轎車載著弟弟抵達首爾追悼公園。她現在才知道，原來離家不遠處還有這樣一個地方，無數死亡的肉體在此化為灰燼。

弟弟的棺木被送入火化爐的那一刻，媽媽再度昏厥，於是仍由姊姊打點一切。在家屬休息室裡，電子螢幕即時顯示著弟弟身體消失的進度。

「姓名：〇〇〇／火化爐〇號／進度〇〇%」

大約過了兩個小時後，電子螢幕上出現「已完成」字樣。在服務人員的指引下，她進入撿骨室。工作人員向她展示幾塊骨頭碎片；那些骨頭碎片被粉碎，裝進了骨灰罈裡。

「那個骨灰罈很溫暖。」諮詢者說。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

二〇一八年十二月，那位姊姊罩著一件比自己大很多的黑色長版羽絨衣，來到我的諮詢室。她說她看了弟弟生前與別人往來的聊天訊息以及電子郵件，一直看到深夜，因為她想知道弟弟為什麼要死，她必須弄清楚。

「我必須搞懂弟弟為什麼死。」

於是我們一起度過她弟弟走後的第一年。從弟弟的死出發，她跟我聊了很多關於弟弟的事。想著人生已落幕的弟弟，我們一同回顧有他的時光，並一起共度悲傷的時刻。

她的媽媽每天都問她，為什麼自己還要活下去？有段時間，身為女兒的她必須陪在媽媽的身邊，媽媽才能入睡；爸爸則是不再開口了。弟弟雖然死了，卻依然活在全家人的日常生活中。我的諮詢者有時會搞不清楚誰死了，而誰還活著。我們兩人就從弟弟的死開始聊起，回顧他的人生。

一年過後，她說她這才開始動手整理弟弟的房間，那裡從弟弟離去那天就原封不動保留下來。她感覺就像讓弟弟從受盡折磨的病痛中解放出來一樣。雖然媽媽還是會問她：「為什麼我還要活下去？」但她心裡深知，自己沒辦法代替母親承擔痛苦。就這樣過了一年，又到了十月，來到同樣的季節，她又開始感到痛苦。

「我以為已經沒事了，結果還是會覺得喘不過氣來啊，醫生。」

弟弟的祭日那天，我們相約在首爾追悼公園一同悼念。諮詢者曾在那個時間、那個地點留下可怕、怪異、恐怖的記憶。回想起在那裡發生的種種，那天的過程彷彿又按照順序重演了一遍。她告訴我，弟弟有天來到她的夢裡，說自己現在過得很好，對她只有無盡的感謝。講到這裡，諮詢者淚如雨下。

從她弟弟過世之後，我們就像這樣一起度過了第一年。或許到了明年十月，她又會開始惶惶不安，但我希望她不會再那麼痛苦了。也希望那位雖然未曾謀面，但提起過很多次名字的你，在那個地方能永遠安息。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《你值得好好悲傷：我們都是自殺者遺族》。


首爾 父母 春光出版 閱讀風向球

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