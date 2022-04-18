偶像歌手魂穿壁虎，甜寵無敵奇妙冒險即將展開──《都是壁虎大仙惹的禍》

文／林佩

鄭子衾一覺醒來，發現自己變成了隻小壁虎，小小的、非常小，身邊還有一顆破成兩半的卵殼。近看卵殼白薄如瓷，潤澤而美，小壁虎欣賞了好一會兒，突然想起眼前面臨的囧境，這才改而觀察起自己恐龍一樣的小爪子、吸盤形的趾墊，怎麼看怎麼驚悚 對這外型，他有心理陰影呀。確認不是做夢之後，他開始冷靜回想，自己身上到底發生了什麼事？拜參演過的一部腦殘偶像穿越劇之賜，他知道自己大概、可能、或應該哦，或者叫做重生、借屍還魂…..穿越了。  等等，若真是這樣，難道他的原身已經死在哪個角角裡？新生小壁虎一陣顫抖，下意識伸舌頭清潔臉龐更驚悚了，這舌尖居然舔得到眼睛！心理陰影更深了怎麼辦啊?!

膝頭一軟就想跪，無奈壁虎沒辦法跪，他只好嗖嗖嗖的放馬一爬，嘿，從陰暗的天花板後面爬了出來。視野剎那間宏觀起來。天花板下，是一個大又寬敞的客廳。裝潢典雅高貴，木製家具散發著歲月沉澱的氣息，緹花窗簾因風微浮；柚木椅上，女主人與一兒一女正吃著點心、啜著下午茶，輕聲笑語伴隨窗外花香盈滿。簡直就是電視劇裡典範的美滿家庭，小壁虎想著想著，順口把飛過眼前的小黑蟲給捲 到口裡。

啊啊啊啊啊！他吃了蟲 !!吞也不是、吐也不是啊！

事實上那隻蟲已經被他靈巧的舌頭給捲到肚子裡，想吐也吐不出來了，可憐的小壁虎只能接受自己胃口改變的事實，還非常阿Q的安慰自己。誰誰誰說過的嘛，不狗血無以成人生，在演藝圈已摸爬打滾好幾年的鄭頂流，適應力可頂頂的好，好到能倒著在天花板上散步了呢！他一邊觀察環境，一邊聽底下人聊天。女主人大約四十多歲，身形苗條、風韻優美，在家裡也依然打扮得雅致，看得出來教 養極好；女兒二十歲左右，兒子應該是高中生，長相都相當精緻，依稀是女主人年輕時的樣子。不過，小壁虎總覺這三人像他見過的誰……

是誰呢？小壁虎目前腦子小，與靈魂的記憶契合度不太好。

女主人似乎剛結束歐洲的旅行，聊天話題與旅途見聞有關，還將紀念品一一拿出來介紹，之後又把話題轉到家中其他成員。小壁虎這才知道，原來這家裡還有個很優秀的大兒子，事業有成，長相出眾，個性一等一的好，只是眼光太高，至今仍母胎單身。

兩姊弟鬼祟的相對一眼，女兒說：「媽，幹大哥這一行的，哪個不是晚婚呢？妳別操太多心嘛。」

「松松當初就不該踏入那個圈子，表面風光，卻什麼牛鬼蛇神都有，連交友都被限制。我到底什麼時候能抱上孫子？」女主人幽幽嘆氣。

大兒子的工作環境跟娛樂圈差不多嘛 好吧，如果他還是人類，就該撲哧一聲笑出來，但因為現在是壁虎，所以笑聲自動轉化為嘖嘖嘖音。

「欸，有壁虎！」高中生小弟抬頭驚呼。

小壁虎聞言差點兒從天花板上掉下來，他的存在要是被知道了，這家人一定會無所不用其極的想把他給抓了趕出去吧，畢竟誰會喜歡壁虎呢？他就非常不喜歡呀！得趕緊逃！

出乎意料的是，女主人卻輕描淡寫嗯了一聲，「說了多少次，那是保家仙，保家衛室護子孫，家裡人誰見了都要尊敬的喊聲『大仙』。」

「現在誰家裡還供保家仙啊，迷信迷信。」小兒子不以為然，想了想卻還是說，「但是能吃吃家裡的蟲子，也不錯。」

這話沒毛病，可小壁虎想起剛剛吃進肚子裡的那枚蟲子，飽足感與噁心感同時湧上來，真矛盾。

「可是媽媽，壁虎都會在牆角留糞粒，我也常被壁虎的叫聲給嚇到，牠們還長得很可怕。」女兒對壁虎顯然沒好感。 弟弟解釋：「姊，我喜歡壁虎，還喜歡牠的小爪子、小尾巴，眼睛更迷人了，圓溜溜骨碌碌的，比其他爬蟲可愛多啦。」

姊姊翻了個白眼，這個弟弟從小就對爬蟲類情有獨鍾，要不是她攔著，這個家裡早就有黃金蟒、綠水龍到處爬了。

……

（圖／Unsplash）

驚魂未定的小壁虎探頭出來，確認沒人注意到這裡，才慢慢從報紙團中爬出去，不過因職業病作祟，他往報紙娛樂版多望了一眼 這個爆料「新歡劈腿，女星白雪雪淚灑攝影棚」的消息不是一個月前的消息嗎？難道白雪雪在一個月後的今天又堅強的找了新新歡，偏偏新新歡也給她戴了綠帽？習慣性看了看刊頭： X X年 X月 X日星期 X  哪裡不對？

再看一眼報紙日期，一樣： XX年 X月 X日星期 X 

呵呵呵……這家人真是的，一個月前的報紙保留得這麼好，是要拿來包燒餅喔？

「晴晴，把今天的報紙拿給我。」女主人突然說。女兒過來抓起報紙，隨手抖了抖，沒注意到一隻小壁虎被她給抖了出來，「現在誰還讀報紙啊，想要看新聞，手機就有 」 「幾十年的老習慣，改不掉。」女主人接過報紙，不無怨懟的說，「你們也別整天滑手機，世界都局限在那一方小小的螢幕裡。」

「是、是、媽，我一定少滑手機。」姊姊的話一聽就是敷衍。

小壁虎心涼涼的看著女主人攤開報紙，看得津津有味。天啊，如果這家人不是聯合起來欺騙他，那麼，他這場投錯胎事件，還真的搭上了穿越的流行因素之一。

他回到一個月前了！他的原身還活著！

喔哦，他要回到原身那裡，他的原身比小壁虎又高又帥又棒棒！

才剛想完他的原身，原身就出現在電視上。

姊姊對著掛在牆面上的 吋液晶電視螢幕，按著遙控器，目不轉睛喜孜孜的說：「好帥哦，我想給親親生猴子。」

她口中的親親在螢幕裡衣衫半褪，薄薄的一層肌肉貼在緊致的肌理上，修長的身軀有一種花豹似的野性美，正如姊姊所形容的那樣，俊帥且明媚，微捲的頭髮貼在柔白的頸項，顯得肩膀之上的線條特別優雅，黑曜石般亮堂的眼珠子蕩漾在杏形眼眶中，更是討喜又勾人。

小壁虎仰頭看著看著，幾乎流下口水。沒錯，窩就是這麼帥，帥出天際、帥出穹蒼、帥出銀河系！ 弟弟放開炸了毛的貓小咪，「姊，妳昨晚不是追過了這部偶像劇嗎？整過容的女主角喝醉了，闖到男主房間裡，男主正在換衣服，女主角跌一跤，摸到他的六塊腹肌，被趕出門，女主還罵他：你這可惡的有錢人，以為有錢就可以為所欲為嗎？你必須道歉！」 在場三個有錢人同時沉默。

然後母上開口：「這劇情好熟啊 」

「每部偶像劇都這樣，不是女主角看到男主角光溜溜，跌一跤抱一起，不然就是男主角看到女主角洗澡，然後跌一跤抱一起。」弟弟很不以為然的說，「女人怎麼老愛看這種腦殘劇？」 「哼，你不懂啦。」姊姊瞪了弟弟一眼，然後給母上傳教，「媽，我告訴妳，親親長得帥，歌也唱得好聽，巴拉巴拉——」

總而言之，她口中的帥哥鄭子衾，粉絲膩稱為「親親」。他以歌手身分出道，外型特優，嗓子清亮，是公司力捧對象，唱過的幾首歌都榮登暢銷排行榜，後來唱而優則演，擔當了幾部偶像劇的男主角，紅遍大街小巷。 聽著姊姊對他的崇拜仰慕還想為他生猴子，小壁虎霎時得意感爆棚。不過他是隻理性大於感性（？）的好壁虎，首要之務還是先回到自己家，看看有沒有機會讓靈魂回到身體裡。 嘿嘿吼吼，小壁虎爬上窗臺，往外一看，窗外鳥語花香，空氣清新，山景清幽……等等、山景？這棟房子位在半山腰？說好的屋外車水馬龍、出門爬上個公車就能回到家呢？（誰跟你說好了？）他往左遠眺到溪水與山色，往右可俯瞰大片市區，能擁有這樣視野的頂級豪墅區，大概就屬龍石山知名豪宅聚落群了吧？小壁虎瞬間想起，此區住戶非富即貴，多是政商名流，想買到這裡的別墅，光有錢還不行，人脈要有、關係要夠。鄭子衾的房子位在市區，離這別墅區可遠了。小壁虎要怎麼才能回去呢？靠四隻小爪子嗎？舉起自己的可愛小爪爪——沉默，是今晚的康橋。

●本文摘自 春光出版／城邦文化 出版之《都是壁虎大仙惹的禍》。