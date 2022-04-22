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先把字寫對再來講？小心愛找碴的人會攻擊「形式」，來迴避你真正的訴求

聯合新聞網 / 時報出版
書名：《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》 作者：納森．宇天達爾(Nathan Uyttendael) 出版社：時報出版 出版時間：2022年3月11日
書名：《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》
作者：納森．宇天達爾(Nathan Uyttendael)
出版社：時報出版
出版時間：2022年3月11日

《優雅反駁的技術》作者改良的「溝通標靶（格雷厄姆之靶）」共分為8圈，從最外圍的肢體、語言暴力，進展到最需要以實力見真章的有效說服。書中將逐一教我們避開引起對立的雷區，幫助我們用最有效的方式發表論點，一步步往取得共識的「靶心」前進。（編按）

文／納森．宇天達爾(Nathan Uyttendael)

（圖／取自時報出版之《優雅反駁的技術》）
（圖／取自時報出版之《優雅反駁的技術》）

第四圈：形式攻擊

形式攻擊類似人身攻擊，不全然相同也沒那麼惡劣，指的是透過指責對方在言論形式上的錯誤、或在公共場合詆毀他，使他的話失去公信力，以此迴避他所談論的內容，而非攻擊對方所代表的族群或其個人。

（圖／取自時報出版之《優雅反駁的技術》）
（圖／取自時報出版之《優雅反駁的技術》）

花園裡的小矮人（註）

舉個簡單的例子，參與會議討論者認為對方品味不佳，因為對方透過Powerpoint簡報提出一系列想法，每張投影片都以紫色背景下的花園小矮人為插圖，字型則是漫畫體。對於一個想找碴的人來說，可能會傾向於攻擊他的簡報樣式，而非他所傳達的訊息，於是可能會聽到這樣的話：「我看著你做的簡報，實在很難認真看待你所說的內容。」

即便一個人做的簡報有錯字，穿的衣服不是很得體……這些都不足以成為無視他的論點的理由。

等你學會寫字再回來

正如缺乏魅力、不得體的裝扮或低下的品味一樣，寫錯字對某些人來說，已成為將麻煩的對話者排除在討論外很好用的藉口。今日，網路的使用幾乎遍及全世界，來自各個社會階層的人都會在網路上瀏覽。

無論是在網路上還是現實生活中，寫作能力比以往任何時候都更具社會選擇功能，因此，錯別字未必是用以衡量智商或判斷是否可以參與討論的準則。如果有人聲稱有證據證明人類從未踏足月球，但是他的錯別字稍多，應該禮貌地要求他提出證據並加以說明，除非他提出的證據形式讓人無法理解，否則沒有理由進行形式攻擊。以此原由，把這個人排除在他深感興趣的討論主題外，這種做法並不可取；更好的做法是協助他更正錯誤，讓證據可以被理解，而非在未理解他所提出的內容前，就先貶低其內容價值。

我要強調的是並非內容、形式、拼寫以及語氣都無關緊要；正好相反，在討論中，擁有魅力並能正確地表達是首要且需執著之事。YouTube 上許多知識頻道的成功都是建立在清晰且非典型的溝通形式。

跟擁有魅力一樣，在溝通或寫作時把錯誤降到最低、使用合宜的語氣、措辭得當並且有結構性地表達出想法，這些同等重要，因為這可以最大限度地減少形式攻擊。

避免自己遭受形式攻擊

為什麼我像逃避瘟疫一樣避開漫畫體，還建議大家也這麼做？為什麼我每個月要花幾小時重讀拼寫規則，即便它毫無樂趣可言？為什麼我在公開演說時，會在意我的服裝以及髮型？我本可以用學術風格寫作這本書，為什麼要放貓咪插圖？為什麼「格雷厄姆之靶」會用顏色做區隔？這些問題的答案和參與討論一樣：不關心這些形式的風險就是可能被指責。如果我沒有付出努力讓這本書具有吸引力，並施展我的魅力，就有可能讓這些點變成攻擊目標，作為把我從討論中排除的藉口，而這本書也可能不會被閱讀。

在理想的國度裡，不存在形式攻擊，我們都會極具耐心、有充裕的時間、能忽略某些人的品味或魅力缺乏，去聽取他們提出的實質訊息。不幸的是，我們並不生活在這樣的國度裡。但是我們依然應該一起努力，朝著這個境界前進；由於我們處在一個對形式進行大量攻擊的世界，如何讓自己不要有任何可以被挑剔的把柄，避免受到攻擊就相當重要：注意自己的外表、措辭、談吐以及語氣，努力讓自己有魅力。

與此同時，也要容忍他人在這些方面上的缺失，這亦是本書及「格雷厄姆之靶」所要傳遞的訊息，容忍並非因為沒有人是完美的，而是因為實質內容才是真正重要的。保護自己免受形式攻擊；然而，這項建議並不意味著你不該去批評論述的形式。事實上，正因為形式攻擊在交流中會帶來災難性的影響，所以要毫不遲疑地協助他人在這方面取得改善，以免成為這類型攻擊的受害者，但是，在協助他人時，必須懷抱善意私下進行，絕不能傲慢地公開指責，讓對方失去公信力：如此，非但無法幫對方免於形式攻擊⋯⋯你自己就是加害者！

要有足夠的紀律來避免自己落在「格雷厄姆之靶」外圍是巨大的挑戰。要擁有品質較好的溝通，除了自我約束還不夠：還必須以善意協助他人採取適當的溝通方法。

（註）譯者註：國外有些人喜歡在花園中擺放小矮人形象的擺飾。

●本文摘自 時報出版《優雅反駁的技術：善用溝通標靶，練就批判思考，讓對方服氣又不傷和氣》


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