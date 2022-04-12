新生代作家柯采岑第二本散文創作《四時瑜伽》，愈是忙碌愈要懂得休息

文／重版出版編輯部

這週開始的節氣是為春分，草木萬物生長萌芽之際，重版文化將推出新生代作家、現任女人迷Sales Head，柯采岑第二本散文創作《四時瑜伽：一個工作狂的休息筆記》。2022年3月22日00:00開始預購，3月30日正式發行。

當人們忙碌於追逐理想的道路時，是否常常忘了自身即為神殿，忘了自己的初心，忘了給自己一個好好休養生息的機會？「一花一世界，一葉一如來」，四時孕育著宇宙萬物，而我們在二十四個節氣中逐日養成。

《四時瑜伽》是一個瑜伽初心者及工作狂重症患者的自白，作者透過三年來週週做瑜伽練習的收穫，像柏油路裡頭閃著光的玻璃碎片，感受到每一次微小而確實的，在時間裡頭經歷各種變化生成。在有與沒有之間，我們盡力而為。

此書許多時候，寫在瑜伽課堂後的午間，教室外，在有樹蔭的路邊長凳上，感覺陽光灑在身上照拂，理解時間就是祝福。不同階段有不同養成，不同季節有各異關心與書寫。而從今天起的此時此刻，會比過去的任何時刻都還要順心。

從一開始只是打算調整生活步調開始，卻在這過程中，遇到的疫情的試煉、相遇是緣、分離是緣，在居家防疫的日子裡，那些不安與焦慮中；在思索與家族還有自身的關係裡，隨著節氣的變化，和瑜伽老師的對話，進而察覺自己、更深一層去思考，三十世代的她，要怎麼去面對生活，去如何感知生活周遭的一切。

「在亂世裡頭，做一個有時間做下犬式的佳人。」

柯采岑令人舒心，行雲如流水的文字，而第二本散文創作中更加昇華。讓人感受她的溫暖，隨著她從緊張的日常裡，放鬆改變，閱讀本書像是做了一場心靈靜坐。短短的篇章，搭配插畫，希望大家能在通勤中、抽空閱讀時，不管是不是瑜伽愛好者，都能有瞬間休憩，沉靜的體悟。

誠如她在本書創作過程所說：

“You are exactly where you need to be, you are at the present.”

瑜伽為她撐開了生活的餘裕與從容，希望也把這樣的呼吸感，分送給每個熱愛工作的人。工作狂是身分認同，改不了，更想為喜愛的工作，活得更好一點，那麼我們也有機會，改寫那工作狂一詞——說穿了，我們不過是認真創造的一群人，學著也去創造自己。

致工作狂們，讓我們開始，也玩得愉快。

（圖／Unsplash）

序章：體式們

英雄式：哪裡軟弱，哪裡就顯剛強

說真的，瑜伽體式中，英雄式有一二三之分，有坐臥之別，還有低頭謙卑的體式變形，我覺得好可愛。就像英雄，本來也不只有一種，千形萬狀，人人都有自己途徑，成就那一段英雄之旅──無論那是圓形的起承轉合、三角形的處處有銳角，還是梯形的溫煦上攀。

但凡全心全意，都是好的。

做瑜伽時，我心有偏愛，那是自然，我偏愛的就是英雄式──英雄式於我，是正面迎擊，準備出發的姿勢，腳底板踩實，手也提氣向上，小女子的英雄姿，是頂天立地，有所承擔，柔能克剛。既能感激回首來時路，也能義無反顧往前踏步。

做英雄式時，我心情愉快，當整間瑜伽教室一起做英雄式，常感覺，那是能夠對外抗敵的力量場，勇氣飽滿，敢於去要，隨時上陣，無論前方有什麼，都不以為懼。

不以為懼，也不是完全不怕，而是即便怕了，也想提氣面對，看一看那恐懼。最常練習的，是英雄式一，雙腳打開，約等於腿長，前腳朝前，前膝蹲，後腳尖與身體呈四十五度角，後腳拉直，腳刀踩滿，感覺雙腿拉成一條直線，骨盆擺正，不傾左不靠右，踏穩以後，接著雙手向頭頂舉高，延伸脊椎，感覺手指尖迎向天際。老師會說，想像你是一只西瓜。這只西瓜剖半，左右施力均等；而英雄式二，則換個角度前進，前膝呈九十度，後腿拉直，髖關節向外展開，雙手平舉，向前後打開，目光朝前手手指尖看。

完成英雄式，感覺力量是美，美很有力量。

剛開始做英雄式，難度在於，得花時間連結自己平日疏於照顧的身體部位，例如手指尖，例如後腳腳刀，該怎麼把訊息送到身體最遠那頭，越過身體丘壑，攀過脊椎，以及該怎麼有效調整，把身體拉到正位。疏於照顧，就是訊息傳送路途，多有險阻，常繞遠路，試過幾次，感覺身體總是竭盡所能的，為我團結一起，努力傳訊。

同時理解到，身體部位強弱有別，有些部位使用多了，要留意別太過依賴；有些地方半生不熟，就開始建立連結。然後老師會這麼提醒，試著呼吸到，你感覺特別緊繃或痠痛的地方，用你的呼吸去照顧。Breathe into the discomfort.

於是我感覺英雄式其實更是──哪裡軟弱，哪裡就顯剛強。

我認為，英雄體式，是你決定如何以內在精神回應外在環境的方式。提氣凝神，撐起自己，連成一線，目光有神，去說明，這就是我，這就是我可以交託的所有。

看起來力量是向外的，但實際的努力，必須向內收斂整隊，集結以自立，時刻也有意願調整。

英雄式肉身的堅持背後，更是鍛鍊內在精神巨大。

在每一次的練習中，一次一次地立起自己，並用這個體式告訴世界，這些都是我了，我正因為世界的變動，調整我如何應對變化。我既是靜止的，也是變動的；我既是完整的，也是可能的。

而身體始終體貼，維護著我們的存在，不曾躲避，不曾離開。

（圖／Unsplash）

春分

春分適合開始

我在春天開始學瑜伽──作為一個有經驗的瑜伽初心者，下定決心，帶著一點慎重，我想跟瑜伽展開穩定的交往關係。像日劇那樣，近乎熱戀地低頭──親愛的身體，請多多指教，未來要麻煩你了。

從前練瑜伽總斷斷續續，難有續航力，要不是藉口推託工作好忙啦，就是經常受困於某些體式難以做到──例如輪式，輪式需後彎，是我心中大魔王──而心有萬千糾結，覺得自己總是不夠。於是一堂瑜伽課下來，得到的不是放鬆自在，而是對自己的反覆責難。

「你看看你，做得多差勁。」

春分時節，突有靈感，想從頭來過，重新認識瑜伽，當做不曾熟識過那樣。此時正好，遇上友人Ｈ傳來一篇文章推坑，她這樣寫：「幸好有瑜伽，身體開了，心也開了。」我問她定期上課的教室在哪裡，接著電話報名。

開始上瑜伽課的時候，正好春分。

春分陰陽相半，晝夜平分，意味春日已經過了一半。春分以後，陽氣漸盛，萬物滋生，始有生氣。說起來，我感覺春分是很公平的節氣，提醒平衡重要，不必過多，不肯過少，選在春分瑜伽，不是故意，不過剛好。

我也想走入自己的節氣。

瑜伽教室是小班制，教室裡有三間教室，煞有其事寫報名表，問為什麼來上瑜伽，腦中浮現幾個關鍵字：鍛鍊，覺察，接納，照實寫上去。

進到瑜伽教室時，一班同學已跟老師學習一段時間，我像學期中報到的轉學生，要跟上進度，卻也感受到內在盛大的歡迎，這班教室是這樣的，學而時習，老師帶領，好的或沒那麼好的，統統可以跟老師說。

有些動作做不到位，許多體式記不起名字，雖然老師說「沒關係哦」，並細細講解動作邏輯，心裡仍生芥蒂，我留意到自己有截彎取直、抄捷徑走的意圖，對於真正的動作究竟如何，時常不求甚解；有些動作相對困難，做起來哀聲連連，於是也貪圖簡單，抓到自己學習有劣根性，下個念頭，就是對自己失望與咎責。

在這之中，觀察對自己容易嚴厲，然後也去學習，接納現時狀態，不只是一句口號，而是真的接納──現在的你便是如此。

你的身體，你過往的累積，便是如此。

從接納起始，我開始做瑜伽的日子，而春天正好，適合開始，不顧一切，沒有任何藉口的開始。

也好像戀愛那樣。

●本文推薦好書由重版文化於2022年03月30日出版之《四時瑜伽：一個工作狂的休息筆記》。