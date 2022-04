新生代作家柯采岑第二本散文創作《四時瑜伽》，愈是忙碌愈要懂得休息

文/重版出版編輯部

當人們忙碌於追逐理想的道路時,是否常常忘了自身即為神殿,忘了自己的初心,忘了給自己一個好好休養生息的機會?「一花一世界,一葉一如來」,四時孕育著宇宙萬物,而我們在二十四個節氣中逐日養成。

《四時瑜伽》是一個瑜伽初心者及工作狂重症患者的自白,作者透過三年來週週做瑜伽練習的收穫,像柏油路裡頭閃著光的玻璃碎片,感受到每一次微小而確實的,在時間裡頭經歷各種變化生成。在有與沒有之間,我們盡力而為。

此書許多時候,寫在瑜伽課堂後的午間,教室外,在有樹蔭的路邊長凳上,感覺陽光灑在身上照拂,理解時間就是祝福。不同階段有不同養成,不同季節有各異關心與書寫。而從今天起的此時此刻,會比過去的任何時刻都還要順心。

從一開始只是打算調整生活步調開始,卻在這過程中,遇到的疫情的試煉、相遇是緣、分離是緣,在居家防疫的日子裡,那些不安與焦慮中;在思索與家族還有自身的關係裡,隨著節氣的變化,和瑜伽老師的對話,進而察覺自己、更深一層去思考,三十世代的她,要怎麼去面對生活,去如何感知生活周遭的一切。

「在亂世裡頭,做一個有時間做下犬式的佳人。」

柯采岑令人舒心,行雲如流水的文字,而第二本散文創作中更加昇華。讓人感受她的溫暖,隨著她從緊張的日常裡,放鬆改變,閱讀本書像是做了一場心靈靜坐。短短的篇章,搭配插畫,希望大家能在通勤中、抽空閱讀時,不管是不是瑜伽愛好者,都能有瞬間休憩,沉靜的體悟。

誠如她在本書創作過程所說:

“You are exactly where you need to be, you are at the present.”

瑜伽為她撐開了生活的餘裕與從容,希望也把這樣的呼吸感,分送給每個熱愛工作的人。工作狂是身分認同,改不了,更想為喜愛的工作,活得更好一點,那麼我們也有機會,改寫那工作狂一詞——說穿了,我們不過是認真創造的一群人,學著也去創造自己。

致工作狂們,讓我們開始,也玩得愉快。

序章:體式們

英雄式:哪裡軟弱,哪裡就顯剛強

說真的,瑜伽體式中,英雄式有一二三之分,有坐臥之別,還有低頭謙卑的體式變形,我覺得好可愛。就像英雄,本來也不只有一種,千形萬狀,人人都有自己途徑,成就那一段英雄之旅──無論那是圓形的起承轉合、三角形的處處有銳角,還是梯形的溫煦上攀。

但凡全心全意,都是好的。

做瑜伽時,我心有偏愛,那是自然,我偏愛的就是英雄式──英雄式於我,是正面迎擊,準備出發的姿勢,腳底板踩實,手也提氣向上,小女子的英雄姿,是頂天立地,有所承擔,柔能克剛。既能感激回首來時路,也能義無反顧往前踏步。

做英雄式時,我心情愉快,當整間瑜伽教室一起做英雄式,常感覺,那是能夠對外抗敵的力量場,勇氣飽滿,敢於去要,隨時上陣,無論前方有什麼,都不以為懼。

不以為懼,也不是完全不怕,而是即便怕了,也想提氣面對,看一看那恐懼。最常練習的,是英雄式一,雙腳打開,約等於腿長,前腳朝前,前膝蹲,後腳尖與身體呈四十五度角,後腳拉直,腳刀踩滿,感覺雙腿拉成一條直線,骨盆擺正,不傾左不靠右,踏穩以後,接著雙手向頭頂舉高,延伸脊椎,感覺手指尖迎向天際。老師會說,想像你是一只西瓜。這只西瓜剖半,左右施力均等;而英雄式二,則換個角度前進,前膝呈九十度,後腿拉直,髖關節向外展開,雙手平舉,向前後打開,目光朝前手手指尖看。

完成英雄式,感覺力量是美,美很有力量。

剛開始做英雄式,難度在於,得花時間連結自己平日疏於照顧的身體部位,例如手指尖,例如後腳腳刀,該怎麼把訊息送到身體最遠那頭,越過身體丘壑,攀過脊椎,以及該怎麼有效調整,把身體拉到正位。疏於照顧,就是訊息傳送路途,多有險阻,常繞遠路,試過幾次,感覺身體總是竭盡所能的,為我團結一起,努力傳訊。

同時理解到,身體部位強弱有別,有些部位使用多了,要留意別太過依賴;有些地方半生不熟,就開始建立連結。然後老師會這麼提醒,試著呼吸到,你感覺特別緊繃或痠痛的地方,用你的呼吸去照顧。Breathe into the discomfort.

於是我感覺英雄式其實更是──哪裡軟弱,哪裡就顯剛強。

我認為,英雄體式,是你決定如何以內在精神回應外在環境的方式。提氣凝神,撐起自己,連成一線,目光有神,去說明,這就是我,這就是我可以交託的所有。

看起來力量是向外的,但實際的努力,必須向內收斂整隊,集結以自立,時刻也有意願調整。

英雄式肉身的堅持背後,更是鍛鍊內在精神巨大。

在每一次的練習中,一次一次地立起自己,並用這個體式告訴世界,這些都是我了,我正因為世界的變動,調整我如何應對變化。我既是靜止的,也是變動的;我既是完整的,也是可能的。

而身體始終體貼,維護著我們的存在,不曾躲避,不曾離開。

春分

春分適合開始

我在春天開始學瑜伽──作為一個有經驗的瑜伽初心者,下定決心,帶著一點慎重,我想跟瑜伽展開穩定的交往關係。像日劇那樣,近乎熱戀地低頭──親愛的身體,請多多指教,未來要麻煩你了。

從前練瑜伽總斷斷續續,難有續航力,要不是藉口推託工作好忙啦,就是經常受困於某些體式難以做到──例如輪式,輪式需後彎,是我心中大魔王──而心有萬千糾結,覺得自己總是不夠。於是一堂瑜伽課下來,得到的不是放鬆自在,而是對自己的反覆責難。

「你看看你,做得多差勁。」

春分時節,突有靈感,想從頭來過,重新認識瑜伽,當做不曾熟識過那樣。此時正好,遇上友人H傳來一篇文章推坑,她這樣寫:「幸好有瑜伽,身體開了,心也開了。」我問她定期上課的教室在哪裡,接著電話報名。

開始上瑜伽課的時候,正好春分。

春分陰陽相半,晝夜平分,意味春日已經過了一半。春分以後,陽氣漸盛,萬物滋生,始有生氣。說起來,我感覺春分是很公平的節氣,提醒平衡重要,不必過多,不肯過少,選在春分瑜伽,不是故意,不過剛好。

我也想走入自己的節氣。

瑜伽教室是小班制,教室裡有三間教室,煞有其事寫報名表,問為什麼來上瑜伽,腦中浮現幾個關鍵字:鍛鍊,覺察,接納,照實寫上去。

進到瑜伽教室時,一班同學已跟老師學習一段時間,我像學期中報到的轉學生,要跟上進度,卻也感受到內在盛大的歡迎,這班教室是這樣的,學而時習,老師帶領,好的或沒那麼好的,統統可以跟老師說。

有些動作做不到位,許多體式記不起名字,雖然老師說「沒關係哦」,並細細講解動作邏輯,心裡仍生芥蒂,我留意到自己有截彎取直、抄捷徑走的意圖,對於真正的動作究竟如何,時常不求甚解;有些動作相對困難,做起來哀聲連連,於是也貪圖簡單,抓到自己學習有劣根性,下個念頭,就是對自己失望與咎責。

在這之中,觀察對自己容易嚴厲,然後也去學習,接納現時狀態,不只是一句口號,而是真的接納──現在的你便是如此。

你的身體,你過往的累積,便是如此。

從接納起始,我開始做瑜伽的日子,而春天正好,適合開始,不顧一切,沒有任何藉口的開始。

也好像戀愛那樣。

